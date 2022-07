Esercizi di grammatica italiana per stranieri: schede PDF online da stampare e migliori app

Scopriamo quali sono i migliori siti e le migliori app in circolazione dove trovare esercizi di grammatica italiana per stranieri, imparando così la lingua e le regole tramite schede disponibili al download in PDF, da compilare online o da stampare.

Perché (e come) imparare la grammatica italiana

L’italiano è una lingua facile da imparare se si parla già l’inglese o, meglio ancora, una lingua romanza come il francese, lo spagnolo o il portoghese. Il suo fascino è accentuato dal profondo legame con il latino, la lingua del mondo accademico e della scienza: molte parole utilizzate in medicina, chimica o biologia hanno origine latina e l’italiano, tra tutte le lingue romanze, è quella più simile al latino.

Inoltre in passato molti italiani sono emigrati nel resto d’Europa, in America o in Australia e tanti stranieri hanno almeno un parente che viene dall’Italia: una buona conoscenza della grammatica italiana potrebbe offrire la possibilità di riscoprire la propria identità e le proprie origini parlando con i parenti rimasti in Italia. Oppure potrebbe essere la chiave giusta per capire meglio la storia e la cultura italiana: d’altronde almeno una volta nella vita non si può non fare un viaggio in Italia! Per quanto l’italiano non sia una lingua diffusa quanto l’inglese, il francese, lo spagnolo, l’arabo e il cinese, al mondo ci sono più di 60 milioni di madrelingua italiana: tanti potenziali amici, partner o colleghi con cui ridere, scherzare e passare il proprio tempo. Andiamo, dunque, a scoprire come trovare in rete tutti i segreti per apprendere meglio la grammatica italiana. Vi sono tantissimi siti internet dedicati esclusivamente all’apprendimento delle regole principali della grammatica italiana per stranieri: lettere dell’alfabeto, nomi e declinazioni, verbi e coniugazioni, articoli, preposizioni, aggettivi, avverbi, punteggiatura, ecc.

Siti con esercizi di grammatica italiana per stranieri: schede da stampare e PDF gratis

Il sito internet Dossier.net ha dedicato un’intera sezione all’uso corretto della lingua italiana al fine di fornire un supporto veloce, sintetico e di facile consultazione a chi vuole scrivere e parlare nella maniera più appropriata. Tutti gli approfondimenti relativi a ciascun argomento specifico ed i test online (o da stampare a casa) attraverso i quali verificare i propri progressi sulle tematiche appena studiate sono disponibili al sito grammatica-italiana.dossier.net. Un altro validissimo percorso semplificato per imparare la grammatica italiana è quello fornito dal sito internet CaffèScuola.com: si tratta di un vero e proprio testo (fuori commercio) di grammatica italiana, composto da dodici schede su tutte le strutture base dell’italiano scritto e parlato, pieno di esercizi e di utilissime vignette e raffigurazioni.

Ulteriori quaranta schede per approfondire la grammatica italiana, ricche di spiegazioni, esercizi e soluzioni, sono disponibili su un sito internet curato da un gruppo di insegnanti altamente qualificati di Venezia, Italiano Facile. Tutte le schede da stampare sono state realizzate accuratamente da Loescher Editore ed il sito internet ha ottenuto l’autorizzazione a divulgarle. Fortemente consigliata, infine, la collana omonima “Italiano Facile” di ALMA Edizioni, che propone numerose tracce audio divise per ciascun livello di apprendimento (A1, A1/A2, A2, B1, B1/B2). Ogni storia è integrata da test di comprensione, esercizi e attività didattiche ed è possibile anche ascoltare la traccia audio con il testo a fronte.

Migliori app di grammatica italiana per stranieri

Anche lo smartphone potrebbe rivelarsi uno strumento molto prezioso per apprendere delle basi della lingua italiana. Esistono, infatti, diverse applicazioni particolarmente adatte a tutti coloro che intendono iniziare a imparare o migliorare la grammatica italiana in maniera facile e divertente.

Tra tutte, la più conosciuta è sicuramente Duolingo, che consente a ciascun utente di scegliere il proprio obiettivo quotidiano per la durata desiderata. Tra le varie funzionalità, questa applicazione offre sezioni specificamente mirate proprio all’apprendimento della grammatica, soprattutto riguardo all’utilizzo del congiuntivo e di tutti i tempi verbali. Specifici elementi grammaticali sono presenti anche in altre sezioni, come quelle aventi ad oggetto singoli temi, come ad esempio il lavoro, i viaggi, l’abbigliamento, la scuola, ecc..

Un’altra applicazione molto interessante è La Grammatica Italiana, che utilizza la base dati della Grammatica Italiana e dell’Enciclopedia dell’Italiano pubblicate dallo storico Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani. Le numerose voci presenti, che possono essere consultate in ordine alfabetico e in maniera semplice e intuitiva in quanto rispondono in gran parte a domande guidate, sono integrate dalle tavole delle reggenze, dei verbi regolari, irregolari e in -isc.