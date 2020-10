eTA Canada, come richiedere il visto e quanto costa: la guida completa

Una delle nazioni più interessanti da visitare è senza dubbio il Canada con le sue incredibili metropoli, come Toronto o Vancouver, i suoi paesaggi naturali incontaminati e una delle attrazioni turistiche più amate al mondo, ossia le imponenti Cascate del Niagara. Tuttavia prima di potersi mettere in viaggio per lo Stato nord americano, è necessario essere in possesso di alcuni documenti tra cui l’eTA, vale a dire l’autorizzazione di viaggi elettronica. Nell’articolo odierno vi forniremo una guida completa per scoprire di cosa si tratta, come funziona, come richiedere e quanto costa il visto per volare in Canada.

Come richiedere il visto eTA per viaggiare in Canada

Se avete inserito il Canada tra le mete turistiche che vi piacerebbe visitare in un futuro prossimo o dovete recarvici per un viaggio di affari, quello che dovete sicuramente sapere è che per entrare nello Stato del nord America è necessario procurarsi, oltre al passaporto, un documento specifico conosciuto con il nome di eTA (Electronic Travel Authorization), ossia l’autorizzazione elettronica di viaggio, e potranno farlo solo i cittadini di Paesi con il quale il governo canadese ha stipulato accordi diplomatici in tal senso.

Entrata in vigore a partire dal 15 marzo del 2016, l’eTA è il certificato che dovranno richiedere tutti i cittadini stranieri esenti da visto che decidono di viaggiare in Canada utilizzando voli di linea o charter. Questo specifico documento è collegato in maniera elettronica al passaporto del viaggiatore e una volta rilasciato ha validità fino ad un massimo di 5 anni oppure fino alla scadenza del passaporto, in base a quale dei due scade prima. Se ottieni un nuovo passaporto, dovrai necessariamente richiedere una nuova eTA.

Una volta ricevuto questo documento, potrete viaggiare in Canada tutte le volte che desiderate ma solo per soggiorni brevi (fino ad un massimo di 6 mesi di permanenza alla volta). Tuttavia l’eTA non garantisce l’ingresso nel paese: al vostro arrivo infatti un funzionario dei servizi di frontiera verificherà i motivi del vostro viaggio, la validità dei vostri documenti e se siete idonei per entrare in Canada. Questo certificato non è necessario se volete muovervi all’interno del Paese.

Ma cosa bisogna fare per richiedere l’eTA? La domanda per ottenere questo documento potrete presentarla direttamente online sul sito ufficiale del governo canadese e vi basteranno davvero pochi minuti per concludere l’operazione. Una volta collegati al portale non dovrete far altro che compilare l’apposito modulo inserendo il numero del vostro passaporto valido , il vostro indirizzo di posta elettronica dove vi verrà inviata la conferma dell’avvenuta ricezione, e una carta di credito con cui effettuare il pagamento. Per evitare spiacevoli problemi all’aeroporto, dopo aver ricevuto l’eTA è importante controllare che il numero del passaporto corrisponda al vostro.

Inoltre vi saranno richieste informazioni sul vostro lavoro – categoria della professione, datore di lavoro, località, Paese e da quando avete iniziato la professione – e infine dovrete rispondere ad alcune domande sulla vostra idoneità ad entrare in Canada. Come vi abbiamo anticipato, richiedere l’eTA è semplice e veloce ma in alcuni casi può richiedere diversi giorni soprattutto se vi viene chiesto di inviare documenti giustificativi. Per questo motivo è opportuno presentare la domanda per l’eTA con largo anticipo e prima di prenotare il volo per il Canada. Se avete intenzione di viaggiare insieme alla vostra famiglia e ai vostri figli, è necessario richiedere l’eTA anche per i bambini.

Un ultimo appunto per chi vuole sbrigare la pratica nel miglior tempo possibile: internet ci offre tante risorse, perché non sfruttarle? A questo proposito abbiamo provato a richiedere l’eTA Canada facilmente online su Visti.it e ci siamo accorti che in pochi istanti si riesce a completare la pratica, con un’interfaccia semplice, intuitiva ed efficace.

Costo eTA Canada: qual è il prezzo?

Dopo avervi parlato di cos’è, come funziona e come è possibile richiedere l’eTA – autorizzazione elettronica di viaggio – in questo paragrafo conclusivo della nostra breve guida scopriremo quanto costa questo fondamentale documento che vi permetterà di volare in Canada per una vacanza o anche per un semplice viaggio d’affari. Come vi abbiamo detto in precedenza, al momento della richiesta dell’eTA dovrete avere a portata di mano, oltre al vostro passaporto e ad un indirizzo mail valido, anche una carta di credito grazie alla quale al termine della procedura potrete effettuare il pagamento.

Stando a quanto riportato sul sito web ufficiale del governo canadese, sono accettate una delle seguenti modalità di pagamento: Visa, Mastercard, American Express, American Express pre-pagate, Visa Debit o Debit Mastercard, UnionPay, JCB Card, Interac oppure se preferite viene accettato anche Pay Pal.

Ma qual è il prezzo dell’eTA? State tranquilli perché questo documento ha un costo davvero irrisorio che è pari a 7 dollari canadesi, ossia 4,90 euro. Tuttavia, come già anticipato, è necessario richiederla sul portale ufficiale del governo canadese anche per evitare di imbattersi in una delle tante truffe che circolano sul web dove la cifra è decisamente molto più elevata ma rischiate di non avere la certezza della validità del documento.

Infine vi ricordiamo di portare con voi all’aeroporto tutta la documentazione necessaria compresa di un passaporto valido e della ricevuta della conferma dell’eTA che riceverete al vostro indirizzo di posta elettronica e che dovrete stampare immediatamente. Prima di imbarcarvi sul volo, il personale della compagnia aerea farà una scansione del passaporto così da poter confermare che si disponga di un’eTA valida. In caso contrario, non sarà possibile salire a bordo dell’aereo.