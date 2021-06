Extra Doccetta: istruzioni, offerte sul sito ufficiale, prezzo Amazon

Tra le novità arrivate in commercio troviamo Extra Doccetta, la nuova e pratica prolunga di tubo flessibile a spirale con all’estremità un soffione doccia incorporato a getto regolabile, da installare ai rubinetti e molto comodo da utilizzare in qualsiasi lavandino di casa, nel vostro giardino o in viaggio.

Ma scopriamo nel dettaglio tutte le informazioni utili riguardanti questo speciale tubo portatile con doccetta per lavandino, le sue caratteristiche, le istruzioni di montaggio e utilizzo, il prezzo su Amazon e come acquistare sul sito ufficiale della linea Italoshop. Inoltre per capire se si tratta di una truffa o di un prodotto che funziona davvero, vedremo le opinioni e i commenti delle persone che l’hanno già provato.

Istruzioni Extra Doccetta: come montare il tubo flessibile con doccetta per lavandino

Oggi vogliamo parlarvi di Extra Doccetta, un tubo di forma a spirale flessibile con doccetta per lavandino molto facile da trasportare e da allungare – può arrivare fino a 2 metri di lunghezza. Questa pratica e comoda prolunga possiede un getto regolabile che potrete adattare ad ogni vostra esigenza di lavaggio. La nuova Extra Doccetta infatti è risulta molto utile in diverse situazioni soprattutto per chi ha la necessità di lavare i capelli nel lavandino, sia a casa che in viaggio.

Oppure se volete potete anche sfruttarlo per lavare il vostro animale domestico, i piatti in cucina, ma è adatto anche per il giardinaggio. Uno dei punti di forza e dei benefici più importanti è senza dubbio a livello economico: la possibilità regolare il getto d’acqua secondo le necessità, infatti, consente un notevole risparmio di acqua e conseguentemente anche una riduzione delle spese, oltre a ridurre discretamente l’impatto ambientale.

Il montaggio è facile e, stando a quanto riportato sulle istruzioni d’uso, l’unica cosa che dovrete fare è avvitare il tubo flessibile al vostro rubinetto. Inoltre, grazie al pratico sostegno disponibile nella confezione, potrete appendere questa prolunga alla parete, incollandola alle piastrelle e senza rovinarle. Nella confezione troverete: un aeratore del rubinetto con adattatore, aeratore del rubinetto femmina con adattatore maschio (femmina da collegare al maschio) e collegamento al tubo flessibile della doccia, aeratore rotante grandangolare.

Opinioni e recensioni Extra Doccetta: funziona o si tratta di una truffa online?

Prima di fare un acquisto online è opportuno prendere tutte le informazioni utili sul prodotto che vogliamo comprare e in particolare, se volete evitare di imbattervi in una delle tante truffe presenti sul web, è importante scoprire cosa ne pensano tutte le persone che hanno già avuto modo di provarlo. Per questo motivo abbiamo deciso di raccoglierlo per voi, alcune delle recensioni lasciate sul sito ufficiale e nei vari forum dai clienti che hanno già acquistato il nuovo Extra Doccetta ed hanno voluto condividere sul web la propria opinione.

“Ho acquistato Extra Doccetta perché avevo bisogno di un tubo flessibile e facile da trasportare durante i miei viaggi in giro per il mondo. Grazie a questa prolunga con doccetta, ora posso lavarmi i capelli ovunque e in modo semplice e inoltre il getto è regolabile e si adatta alle mie esigenze e a quelle della mia famiglia. Consigliatissimo”. Ornella T. “Da tempo cercavo una prolunga con doccetta da poter collegare al lavandino che ho in giardino così da poter lavare più facilmente i miei due cani e qualsiasi altra cosa, evitando di sporcare in casa. Per questo ho acquistato la nuova Extra Doccetta e l’ho montato in giardino e devo dire che funziona perfettamente. Ottimo acquisto, lo consiglio”. Andrea R.

Extra Doccetta: prezzo Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo vedremo quanto costa e dove si può acquistare online la pratica e comoda Extra Doccetta. Per prima cosa vi diciamo fin da subito che questa prolunga a spirale flessibile con doccetta per lavandino non è in vendita nei tradizionali negozi specializzati in articoli per la casa e non è disponibile nemmeno nel vasto store di Amazon, dove invece è molto facile imbattersi in prodotti simili o banali imitazioni. Se volete avere anche voi il rivoluzionario tubo flessibile originale, potrete acquistarlo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della linea Italoshop.

Vi basterà compilare il modulo d’ordinazione che trovate sul portale con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza), il vostro numero di telefono cellulare e il vostro indirizzo di posta elettronica. Una volta completato l’acquisto, la spedizione vi verrà recapitata direttamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e senza costi aggiuntivi di consegna, che sarà gratuita per tutta la clientela.

Ma qual è il prezzo di vendita di Extra Doccetta? Al momento sul sito ufficiale della casa produttrice è presenta una vantaggiosa offerta di lancio che vi permetterà di acquistare ben 2 tubi flessibili con doccetta per lavandino ad un costo molto conveniente pari a soli 49,90 euro, invece di 89,90.

Il pagamento potrete effettuarlo comodamente in contanti al corriere espresso tramite contrassegno o anche in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay.