ExtraBianco: recensioni mediche, controindicazioni, truffa o funziona, prezzo in farmacia e sito ufficiale

ExtraBianco promette di risolvere una volta per tutte lo sbiancamento dentale fai da te, con un sistema USB all’avanguardia che fino ad oggi non era mai arrivato sul mercato in Italia e in Europa. Andremo così a scoprire le recensioni di medici e dentisti, le controindicazioni che questo sistema può comportare verso chi lo usa, le istruzioni per l’utilizzo corretto dell’apparecchiatura, il prezzo attualmente applicato in farmacia e sul sito ufficiale e le opinioni degli utenti che ci sveleranno se ExtraBianco è una truffa oppure funziona davvero.

Recensioni mediche e dentistiche su ExtraBianco e controindicazioni: funziona davvero o è una truffa?

Prima di approdare sul mercato italiano ed europeo, ExtraBianco è stato testato da medici e dentisti che hanno poi espresso il loro parere su forum specializzati. Queste sono alcune delle recensioni mediche che sono state espresse in merito dai dentisti intervistati:

“ExtraBianco è senza ombra di dubbio la migliore soluzione sul mercato per chi, quotidianamente, fa uso di sostanze come tè, caffè, vino e sigarette il cui impatto sul colore dei denti è totalmente negativo“;

“ExtraBianco va ad eliminare le macchie sui denti e permette di ottenere sin dal primo utilizzo un effetto di luminosità, freschezza e pulizia. I denti saranno più bianchi a vista d’occhio sin da subito“;

“Lo consiglio a tutti i miei pazienti che vogliono ritrovare un sorriso perfetto“.

Passiamo ora alle controindicazioni di ExtraBianco, sempre stando a quanto emerso dagli studi condotti da medici e dentisti sul prodotto in questione. Le opinioni mediche a riguardo sono le seguenti:

“Il trattamento non è invasivo e non altera la sensibilità dei denti“;

“Lo sbiancamento cosmetico è efficace e conforme alle normative europee attualmente in vigore“;

“Contiene percentuali basse di perossido, salvaguardando la salute dentale“;

“Non altera la sicurezza e la sensibilità di mucose e denti“;

“L’agente sbiancante è il percarbonato di sodio, che non provoca effetti collaterali né controindicazioni“.

Se non fosse chiaro quanto appena letto, possiamo riassumere il tutto con una sentenza dei medici: ExtraBianco non presenta controindicazioni, è sicuro al 100% e non invasivo per la salute dentale.

Detto questo, possiamo concludere dicendo che ExtraBianco non è una truffa: funziona davvero e i risultati sono evidenti sin dal primo utilizzo.

Istruzioni ExtraBianco: come usarlo correttamente

Come funziona ExtraBianco? Vediamolo con le istruzioni ufficiali. Se avete acquistato il prodotto, troverete nella confezione tre diversi componenti, tutti e tre utili per far funzionare il sistema di sbiancamento dentale:

Bite da apporre sui denti;

Presa USB per ricaricare il bite;

Gel sbiancante professionale.

Per utilizzare ExtraBianco nel modo corretto è sufficiente rispettare questi semplici passaggi:

Mettere il gel sbiancante all’interno del bite; Inserire il bite nella bocca; Nel frattempo, connettere il bite tramite USB al telefono, al PC o alla presa elettrica, per consentire la ricarica; Attendere 15 minuti per far sì che il sistema sbiancante abbia effetto; Togliere il bite dalla bocca; Sciacquare accuratamente la bocca.

ExtraBianco, dove comprarlo: prezzo in farmacia e sul sito ufficiale

Attualmente ExtraBianco viene commercializzato esclusivamente online sul sito ufficiale della casa produttrice. Non è perciò possibile trovarlo in farmacia o su Amazon. Attenzione perché se doveste trovare questo apparecchio su canali diversi dal sito ufficiale probabilmente si tratta di un’imitazione, perciò fate sempre attenzione alle truffe che circolano sul web.

Sul sito ufficiale, ExtraBianco viene venduto oggi al prezzo speciale di 59,90 euro nella versione Light (bite in gomma a pile e gel sbiancante), a 69,90 euro nella versione Black Fusion (oltre a quanto presente nella versione light, sono inclusi anche il pre-trattamento e lo speciale dentifricio rinforzante Black Fusion) e a 79,90 euro nella versione Max USB (due confezioni di gel sbiancante, bite in gomma e kit di ricarica USB).

In ogni caso la spedizione è gratuita e immediata, mentre per il pagamento potrete procedere tramite carta di credito, PostePay, PayPal o comodamente in contanti al corriere a consegna avvenuta.