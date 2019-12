Eyelashes: opinioni sul piega ciglia USB a caldo, come funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Per tutte le persone, soprattutto le donne, che sono alle prese problemi alle ciglia, in commercio esiste un prodotto adatto per risolvere qualsiasi esigenza: ci riferiamo, nello specifico, a Eyelashes, ovvero un innovativo dispositivo di ultimissima generazione, realizzato con l’obiettivo di piegare le ciglia in modo del tutto perfetto e naturale.

Questo strumento è stato messo a punto attraverso una tecnologia studiata e creata da parte di un team di professionisti e di ricercatori del settore e prima di essere messa sul mercato è stato sottoposto ad una serie di test di laboratorio, dai quali è emerso che non presenta alcun tipo di controindicazione e il suo utilizzo non danneggia assolutamente le ciglia. Ma anzi, le aiuta ad essere maggiormente ordinate.

Questo prodotto, inoltre, risulta essere adatto praticamente ad ogni genere di pelo: da quello più sottile a quello un po’ più stesso. I risultati vengono garantiti nel giro di pochissimo tempo, quasi nell’immediato. Nonostante sia un prodotto relativamente “giovane”, nel senso che è stato lanciato abbastanza di recente, il device è riuscito già a conquistare la fiducia di moltissime donne, che lo utilizzano soprattutto per dare ancora più risalto al loro sguardo. Questo piega ciglia è dotato anche di una porta USB e comprende anche un comodo inserto in ceramica a caldo, in grado di lavorare le ciglia perfettamente, anche quelle più difficili da sistemare.

Istruzioni Eyelashes: come funziona e come usarlo

Spiegate le caratteristiche principali del prodotto, andiamo a vedere maggiormente nello specifico come funziona. Molte persone, come detto, spesso e volentieri si ritrovano alle prese con problemi relativi alle ciglia e non riescono ad ottenere buoni risultati nemmeno quando effettuato trattamenti al viso.

Molte donne, infatti, sono a conoscenza del fatto che avere ciglia perfette e voluminose possa essere una vera e propria arma di seduzione, a qualsiasi età. Molto spesso, però, per cercare di avere uno sguardo più magnetico, si utilizzano prodotti non naturali, come ad esempio ciglia finta, realizzate con materiali di vario genere che alla fine fanno ottenere il risultato opposto, andando ad appesantire lo sguardo, rendendolo ancora più cadente.

Sul mercato, infatti, esistono diversi mascara volumizzanti, la cui efficacia però è tutt’altro che elevata, ma anzi spesso e volentieri assolutamente apparente, tanto che può capitare che vadano a causare delle reazioni allergiche alle persone che li utilizzano.

Le cose sono però cambiate da quando è stato messo sul mercato Eyelashes, un dispositivo di ultimissima generazione, che risulta essere eccellente per tutte quei soggetti, soprattutto le donne, che desiderano dare una forma più lineare alle propria ciglia, andandole a piegare in modo efficace e veramente molto semplice.

Nello specifico, il device si presenta sottoforma di una chiavetta USB, che può essere collegata in maniera rapida, veloce e semplice. Inoltre, il dispositivo possiede anche una batteria a litio, che può essere ricaricata in tempi decisamente brevi. Tutta la parte che deve essere passata sulle ciglia è realizzata in ceramica, in modo tale da non andare a rovinare il pelo.

Viene infatti emesso un calore, che ha il compito di andare a modellare la forma della ciglia sulla quale si agisce, senza rischiare eventuali strappi oppure ustioni. La temperatura massima che raggiunge questo prodotto tocca i 50 gradi, che resterà per circa trenta/quaranta minuti al massimo. Quando il dispositivo si scarica, la luce LED si illumina di blu: è il segnale che il device deve essere ricaricato.

Ma come deve essere utilizzato questo prodotto? Il funzionamento è relativamente semplice e abbastanza intuitivo. Sulla parte principale del dispositivo, infatti, è presente un bottone di accensione (e di spegnimento), con due lucine LED situate ai lati. Per accendere il device non si deve fare altro che spingere il pulsante per con paio di secondi e successivamente attendere che una delle due lucine diventi di colore rosso. Arrivati a questo punto, si deve aspettare per un altro minuto, così che il prodotto si riscaldi a sufficienza. Ma fate attenzione: non fate passare troppo tempo, perché altrimenti si rischia che il dispositivo subisca un surriscaldamento.

Una volta passato il tempo necessario, non si deve fare altro che andare ad appoggiare la parte in ceramica sulle ciglia che devono essere sistemate: si inizia dalla base, per poi man mano salire verso l’estremità. Per fare questo si deve alzare il mento e portare gli occhi verso il basso: ovviamente questo lavoro deve essere necessariamente fatto davanti ad uno specchio. Una volta posizionato il dispositivo sulle ciglia nella posizione corretta, si devono arricciare lentamente lungo la superiore. Durante questa fase di arricciatura per circa cinque secondi si deve effettuare una pressione delicata. Quando il led si accende con il colore blu, significa che il device ha raggiunto la temperatura giusta. Quando invece è di colore rosso vuol dire che la temperatura è troppo alta.

Per riuscire ad ottenere dei risultati più significativi, vi suggeriamo di fare resistenza con l’occhio, in modo tale che le ciglia vengano trattate con maggiore precisione. Dopo aver terminato il trattamento, si potrà applicare il mascara e, una volta che il trucco si asciuga, si potrà ripassare nuovamente il dispositivo. Grazie all’elevata temperatura, il device è in grado di conferire alle persone che lo utilizzano delle ciglia alte e voluminose.

Le dimensioni del prodotto sono abbastanza contenute e, grazie ad una conformazione distinta e un involucro ridotto, può essere tranquillamente trasportato praticamente ovunque: in questo modo viene agevolata la ricarica attraverso la porta USB.

Come detto, questo prodotto non presenta particolari controindicazioni o effetti collaterali sulla salute delle ciglia. In ogni caso, vi suggeriamo di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite, evitando dei metodi fai da te: in questo modo, viene preservato non solo il prodotto ma anche le ciglia. Infine, vi suggeriamo di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Recensioni Eyelashes: le opinioni degli utenti

Per verificare se un prodotto funzioni realmente o meno, una buona strategia potrebbe essere quella di andare a leggere le varie recensioni lasciate da parte di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di provarlo. In rete, infatti, si possono trovare, tra forum e canali social vari, veramente tantissime opinioni su qualsiasi dispositivo. Compreso, ovviamente Eyelashes.

Attraverso queste recensioni si può capire meglio l’efficacia reale di questo strumento, che, nonostante sia stato lanciato sul mercato abbastanza recentemente, è stato già utilizzato da tantissime donne e ragazze. In generale, comunque, più del 98% delle persone che hanno avuto modo di usare il device, si ritiene decisamente soddisfatta, tanto da consigliarne l’acquisto. Buona parte di questi soggetti ha infatti dichiarato di avere problemi di ciglia ricce e indisciplinate, che grazie al trattamento di Eyelashes hanno assunto una forma più morbida e moderata.

Entrando maggiormente nello specifico, una ragazza ha spiegato che ha sempre avuto delle ciglia poco folte e dritte: per questo motivo ha passato buona parte del suo tempo a cercare un prodotto e un mascara che la potessero aiutare a risolvere il problema. Non cercava risultati eccellenti, ma quanto meno qualcosa che le permettesse di avere delle ciglia almeno presentabili. La ragazza ha ammesso che Eyelashes ha superato qualsiasi altro prodotto che ha provato e che attualmente è presente sul mercato, tanto che ne consiglia l’acquisto, in quanto si riescono ad ottenere dei risultati visibili anche per tutte quelle donne, come lei, con poche ciglia.

Una signora, invece, ha dichiarato che negli ultimi anni ha scoperto di avere una vera e propria passione non soltanto per il trucco, ma anche per la skin care: questo perché in passato non c’erano così tanti prodotti di make up come invece ce ne sono oggi. La donna spiega che dopo aver letto le numerose recensioni su Eyelashes, ha deciso di farselo subito regalare dai figli. Purtroppo, però, non è riuscita ad ottenere i risultati che sperava, in quanto sulle sue ciglia non si sono visti grossi miglioramenti. Forse, come ammette lei stessa, perché non lo utilizza in maniera corretta.

Eyelashes è sicuramente un prodotto ideale per le donne. Ma può anche essere tranquillamente usato anche da parte di tutti gli uomini che curano il proprio aspetto. Come nel caso di un ragazzo, che ha rivelato di amare le ciglia lunghe: per questa ragione è andato alla ricerca di un prodotto che non le indebolisse. Si è dunque imbattuto su Eyelashes: mai scelta fu migliore! Da quel momento, infatti, non è riuscito più a farne a meno. La spesa iniziale, ammette, è comunque abbastanza elevata, ma i risultati che si ottengono sono decisamente ottimi: insomma, vale assolutamente la pena spendere quei soldi.

Ma non solo. In diverse recensioni è stato sottolineato, in maniera positiva, che, dopo l’applicazione del mascara, il calore influisse ottimamente sulla linearità delle ciglia. Dunque, tirando le somme: il prodotto in generale viene consigliato dalle persone che lo hanno potuto provare, in quanto risulta essere la soluzione ideale per curvare le ciglia in maniera del tutto naturale e allo stesso tempo molto precisa. Insomma, si tratta di una validissima alternativa a prodotti classici per la cura e la bellezza delle ciglia.

Eyelashes: prezzo Amazon e sito ufficiale

Arrivati a questo punto, restano ancora un paio aspetto da analizzare. Quelli relativi al costo del prodotto e delle modalità per acquistarlo. In poche parole: quanto si deve spendere per portarsi a casa questo dispositivo? E dove lo si può comprare? Partiamo subito da quest’ultima domanda: il device può essere acquistato solamente online e non lo si trova in farmacia o nei negozi fisici.

Ma fate attenzione: il prodotto può essere acquistato esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. In giro per il web, infatti, ci sono veramente tantissime imitazioni di questo prodotto, con magari anche un nome simile, ma che non garantiscono assolutamente le stesse prestazioni. Dunque lo ripetiamo: il dispositivo originale lo si trova unicamente sul sito ufficiale, mentre su Amazon o su qualsiasi altro sito di e-commerce vengono messe a disposizione solamente delle copie non originali.

Ma come si deve procedere per effettuare un ordine e acquistare il prodotto? Il procedimento anche in questo caso è relativamente semplice. Come detto, ci si deve collegare al sito internet dell’azienda e scorrere fino in fondo alla pagine, dove si può trovare un modulo di registrazione da compilare inserendo tutti i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza e così via). Nello stesso modulo è presente anche una sezione dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero o il nome sul citofono da digitare al momento della consegna.

Una volto compilato il modulo di iscrizione, nel giro di poco tempo si verrà ricontattati telefonicamente da parte di un operatore, che confermare l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Ma non solo: l’operatore potrà essere utile anche per fornire ulteriori informazioni sul funzionamento del dispositivo.

E il prezzo del device? Collegandosi al sito internet si può trovare un’offerta assolutamente da non perdere, che permette di portare a casa il prodotto a metà del prezzo di listino: il costo originale del dispositivo, infatti, è pari a 105,80 euro, ma grazie a questa promozione lo si può ottenere con uno sconto del 50%, per un totale di 52,90 euro.

Ma attenzione: a questa cifra si devono aggiungere anche le spese di spedizione, che sono pari a 6,10 euro. Dunque, tirando le somme: per portarsi a casa Eyelashes si devono spendere in tutto 59 euro. Ma non è finita qui. Sul sito, infatti, si può trovare un’ulteriore offerta, rivolta in particolar modo a tutte quelle persone che desiderano acquistare più di una confezione di questo prodotto. Nello specifico, per chi desiderasse acquistare due dispositivi, le spese di spedizione si annullano completamente e dunque il prezzo finale, in questo caso, è di 79 euro. Una soluzione comoda e ideale soprattutto per coloro che desiderano regalare il prodotto ad amici oppure familiari.

Infine, si deve considerare anche un ultimissimo aspetto: quello relativo al pagamento. Anche in questo caso si cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, dando la possibilità di effettuare il pagamento direttamente in contanti al corriere nel momento in cui effettua la consegna. Dunque non è necessario alcun anticipo e nemmeno alcuna carta di credito: in questo modo viene garantita una sicurezza e una garanzia assoluta.