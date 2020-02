EySkin: opinioni sul siero per contorno occhi, funziona davvero?

Per riuscire mostrare un viso fresco e giovane è importantissimo contrastare gli inestetismi che possono comparire nel contorno occhi (borse, occhiaie, rughe); raggiungere questo obiettivo non è semplice, anche perché la pelle del viso è una delle parti del corpo più soggetta all’invecchiamento, ma ci sono dei prodotti che possono risolvere questo problema: scopriamo le caratteristiche del siero EySkin e cerchiamo di capire se funziona davvero dando un’occhiata alle opinioni e alle recensioni scritte dalle donne che lo hanno già utilizzato.

Effetti e ingredienti del siero EySkin per contorno occhi

Lo scopo di EySkin è quello di idratare, nutrire e ammorbidire la pelle sotto gli occhi, rassodandola e rigenerandola; in questo modo è possibile ridurre le rughe, eliminare le occhiaie e i gonfiori, ma anche migliorare il colorito della cute. Tutto questo è possibile grazie alla speciale formula del siero per contorno occhi, composta da ingredienti naturali:

Bromelina dell’ Ananas : antinfiammatorio naturale che contrasta la comparsa di borse sotto gli occhi e occhiaie;

: antinfiammatorio naturale che contrasta la comparsa di borse sotto gli occhi e occhiaie; Estratto di Vite Rossa : i suoi bioflavonoidi svolgono un’importante azione antiossidante, antiedemigena e antinfiammatoria;

: i suoi bioflavonoidi svolgono un’importante azione antiossidante, antiedemigena e antinfiammatoria; Estratto di Guaranà: la caffeina contenuta nell’estratto consente di migliorare la permeabilità capillare e il microcircolo, oltre a contrastare i radicali liberi, una delle principali cause dell’invecchiamento cutaneo.

La composizione del siero non prevede la presenza di parabeni, siliconi o coloranti che possono avere effetti negativi sulla pelle. Il prodotto può essere utilizzato sia dalle donne che dagli uomini che vogliono una pelle più fresca e luminosa e sono alla ricerca di un decongestionante per i loro occhi stanchi, gonfi o sensibili.

I produttori affermano che nell’arco di sole tre settimane è possibile raggiungere dei grandi risultati: EySkin riesce a contrastare efficacemente borse e occhiaie, sgonfia la pelle sotto gli occhi, riempie le righe e le linee sottili. La sua formula ricca di antiossidanti naturali rende questo prodotto una crema perfetta non solo per il contorno occhi, ma anche per tutta le palle del viso. Ovviamente questi risultati si possono raggiungere solo se il siero viene utilizzato con costanza e regolarità; il suo impiego è semplice: dopo aver lavato per bene il viso (rimuovendo l’eventuale make-up) si deve prendere una piccola quantità di EySkin che poi va applicata sul contorno occhi con massaggi delicati e movimenti circolatori che partono dal centro del viso e si spostano verso l’esterno (come detto, la crema può essere utilizzata anche sulle altre zone del viso). Una corretta e regolare applicazione consente di ottenere risultati migliori e in tempi più ristretti.

I test clinici (la ditta produttrice assicura che non sono stati eseguiti esperimenti sugli animali) hanno dimostrato che l’utilizzo di EySkin non presenta controindicazioni e non provoca effetti collaterali; ad ogni modo è sempre meglio tenere il siero lontano dalla portata dei bambini e in caso di accidentale contatto con gli occhi bisogna risciacquare abbondantemente con acqua.

EySkin funziona davvero: opinioni e modalità d’acquisto

Per sapere se EySkin funziona davvero bisogna però ascoltare la voce dei consumatori: pur essendo un prodotto destinato a persone di entrambi i sessi, la maggior parte delle opinioni su questa crema è stata rilasciata da donne di diverse età; i risultati migliori sembra che siano stati ottenuti dalle giovani donne che iniziano a notare i primi segni dell’invecchiamento sulla pelle del viso, ma anche le signore un po’ più mature hanno notato un’importante riduzione del gonfiore sotto gli occhi e delle occhiaie. C’è anche chi dice di utilizzarlo con successo sull’area intorno alla bocca; dalle recensioni si capisce anche che sono molto graditi anche il profumo e la consistenza del prodotto.

EySkin non si trova nei negozi di cosmetici o in farmacia: per avere la certezza di comprare l’originale siero per il contorno occhi bisogna ordinarlo dal sito ufficiale di EySkin: è sufficiente compilare il modulo inserendo il proprio nome, l’indirizzo e il numero di telefono e attendere la telefonata di conferma da parte di un operatore. Una confezione da 50 ml di EySkin costa 49 euro, ma c’è un notevole risparmio per chi fa un acquisto multiplo: si possono comprare due confezioni a 69 euro e tre confezioni a 89 euro (spese di spedizioni incluse).