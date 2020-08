Face Care: istruzioni, recensioni mediche, prezzo in farmacia, Amazon e sito ufficiale

Face Care è la nuova spazzola vibrante in silicone che vi consentirà di pulire in maniera molto accurata la pelle del vostro corpo in qualsiasi zona e si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Questo articolo è stato pensato per tutti coloro che vogliono prendersi cura della propria cute in maniera sicura e ovunque si trovino, viste le dimensioni ridotte che vi permettono di averla sempre con voi anche quando siete fuori casa.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI FACE CARE SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS <<<

Ma questo dispositivo funziona realmente o è soltanto una truffa? In questo articolo potrete trovare tutte le informazioni utili su Face Care, sulle sue caratteristiche principali, le istruzioni per utilizzarla al meglio, il prezzo su Amazon e dove è possibile acquistarla online tramite il sito ufficiale. Se poi volete essere certi che si tratti di un prodotto funzionante, abbiamo pensato di riportarvi le recensioni mediche rilasciate degli esperti del settore e i commenti degli utenti che hanno già utilizzato la nuova spazzola vibrante.

Come funziona Face Care: istruzioni e caratteristiche della nuova spazzola per il corpo

La pelle è senza ombra di dubbio una delle parti più delicate del nostro corpo in quanto viene sempre sottoposta a sollecitazioni esterne – raggi solari, smog, freddo, vengo e molto altro ancora – che possono provocare danni e velocizzarne l’invecchiamento. Per questo motivo è importante per prima cosa capire che tipo di cute abbiamo e poi come possiamo prendercene cura ogni giorno per evitare qualsiasi problematica. Oltre ai metodi tradizionali di skincare (cura della pelle) e alle creme e maschere che potete facilmente acquistare in farmacia, adesso è disponibile un prodotto davvero innovativo.

Si tratta di Face Care, la nuova e rivoluzionaria spazzola in morbido silicone che vi permetterà di effettuare un’accurata pulizia sulla pelle del vostro corpo, dal viso fino alle gambe, e non vi ritroverete alcun fastidioso rossore, come invece capita quando applicate creme o prodotti simili. Uno dei punti di forza di questo nuovo dispositivo è la funzione vibrante che consente di poter adattarsi al meglio ad ogni tipo di pelle (secca, grassa o mista). Se volete avere una pulizia meticolosa non dovete far altro che aumentare la vibrazione, mentre se avete la necessità di fare solo un massaggio rilassante, dovete diminuire la vibrazione della spazzola.

Inoltre Face Care possiede ben 3 differenti superfici ruvide ed ognuna svolge un determinato compito. Ecco quali sono i tre accessori:

Spazzola ruvida superiore anteriore : adatta per la pulizia accurata di alcune zone del viso. Permette di pulire accuratamente dallo sporco applicando una leggera forza.

: adatta per la pulizia accurata di alcune zone del viso. Permette di pulire accuratamente dallo sporco applicando una leggera forza. Pennello fine di ampia superficie sul davanti : ideata per la pulizia accurata del viso. Essendo di superficie maggiore permette una pulizia delicata e veloce delle maggiori aree della faccia.

: ideata per la pulizia accurata del viso. Essendo di superficie maggiore permette una pulizia delicata e veloce delle maggiori aree della faccia. Spazzola ad ampia superficie sul dorso: realizzata per la pulizia di grandi aree del corpo. Con una ruvidità maggiore permette una pulizia accurata ma veloce garantendo comunque la morbidezza e la protezione del silicone.

Ma come va usata la nuova Face Care stando alle istruzioni d’uso disponibili nella confezione? Come avete avuto modo di leggere, questa spazzola presenta tre diverse superfici e voi non dovrete far altro che scegliere quella più adatta in base alle vostre esigenze. Prima di usare la spazzola però dovrete ricaricarla per circa 1 ora, collegando il cavo USB che troverete in dotazione nel kit. La batteria integrata è da 150mAh che garantisce fino a 60 giorni di utilizzo.

Recensioni mediche e opinioni Face Care: funziona davvero o è una truffa online?

Ma siamo certi che la nuova Face Care funzioni realmente e non si tratti dell’ennesima truffa che circola su internet? Per scoprirlo è importante, oltre a informarsi sulle sue caratteristiche principali, capire cosa ne pensano le persone che hanno già avuto modo di acquistare la spazzola vibrante in morbido silicone e quali sono i loro pareri (positivi o negativi).

Prima di riportarvi alcuni dei loro commenti che abbiamo trovato navigando nei vari forum che parlano di salute e benessere, vi diciamo che questo dispositivo ha superato diversi test ed è stato approvato anche dagli esperti del settore, come confermato dalle recensioni mediche disponibili online. Ma adesso leggiamo le opinioni dei clienti:

“Io sono una di quelle persone che presta una particolare attenzione alla cura quotidiana della pelle del mio corpo e per questo uso spesso creme idratanti e altri prodotti tradizionali. Tuttavia ero alla ricerca di un dispositivo che potessi portare sempre con me anche quando sono fuori casa o devo partire per lavoro e che non lasciasse alcun rossore sulla mia cute. Navigando nei vari social mi sono imbattuta nella pubblicità della nuova Face Care ed ho deciso di acquistarla. E devo dire che si è rivelato un acquisto davvero perfetto. Questa spazzola in silicone vibrante pulisce ottimamente la mia pelle e posso averla sempre con me. La consiglio a tutti”. Delia S. “Questa spazzola è incredibile e grazie alle tre diverse superfici posso scegliere quella che più si adatta alle mie esigenze. Inoltre possiede ben 9 differenti livelli di intensità della vibrazione e anche in questo caso non si deve far altro che selezionare quella che preferite e la vostra pelle sarà perfettamente pulita. Consigliatissima”. Sara T.

Prezzo Amazon Face Care: quanto costa in farmacia e dove acquistare sul sito ufficiale

La nuova Face Care difficilmente la troverete in vendita in farmacia, parafarmacia o su Amazon, in quanto non è un articolo disponibile nei tradizionali negozi di prodotti per la cura e la pulizia del corpo o nei vari portali di e-commerce dove si rischia di imbattersi solo in banali imitazioni (la maggior parte delle quali non funzionanti).

L’unica e originale spazzola in morbido silicone vibrante la potrete acquistare solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che la produce. Dal momento in cui effettuate il vostro ordine, riceverete il prodotto comodamente a casa vostra in 1-3 giorni lavorativi tramite corriere espresso.

>>> SITO UFFICIALE FACE CARE: CLICCA QUI E ORDINALO SUBITO AL MIGLIOR PREZZO CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

È possibile pagare il prodotto direttamente alla consegna, tramite contrassegno o anticipatamente tramite Carta di credito, Paypal o Postepay in maniera semplice e sicura.

Ma quanto costa la nuova Face Care? Se vi affrettate, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte, potrete acquistare questa spazzola ad un prezzo davvero conveniente e speciale pari a 49 euro, invece di 79 euro con un risparmio di ben 30 euro.