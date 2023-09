Film al cinema a Natale 2023, italiani e stranieri

Vi è un connubio indissolubile che lega il Natale, uno dei periodi più belli in assoluto dell’anno, al Cinema. Dopo lo stress che comportano i preparativi delle feste più lunghe e impegnative dell’anno, il cinema risulta essere ancora tra le scelte più azzeccate per un po’ di condivisibile relax. Infatti, è proprio in questo periodo che le sale cinematografiche su affollano maggiormente. Anche in previsione del prossimo Natale 2023 l’offerta appare ricca e variegata.

Mancano infatti meno di cento giorni a Natale e la pubblicità ci informa già sulle prossime uscite. Una fetta decisamente importante è quella dedicata ai più piccoli con film di animazione, ma non sono escluse le altre fasce d’età. Ma cominciamo a vedere cosa ci offre la cinematografia italiana in uscita a dicembre 2023.

Migliori film italiani in uscita al cinema a Natale 2023

Adagio: con la regia di Stefano Sollima conclude la trilogia romana iniziata nel 2012 con A.C.A.B a cui è seguito Suburra nel 2015. Nel cast di Adagio compaiono nomi già noti, tra cui Pierfrancesco Favino, Tony Servillo, Valerio Mastandrea, Valerio Giannini, già apprezzati dal pubblico. Il genere del film è drammatico.

Altro film italiano in attesa d’uscita è Finalmente l’alba, anche questo di genere drammatico. La regia è a cura di Saverio Costanzo, già noto al pubblico per la regia della fortunata serie televisiva’ l’amica geniale che ha riscosso in tv molto successo.

Il film Finalmente l’alba è ambientato a Roma negli anni ‘50 e racconta la storia di una giovane attrice che negli studi di Cinecittà segnerà il suo passaggio all’età adulta vivendo ore memorabili.

Ficarra e Picone allieteranno il Natale con un nuovo film dal titolo Santocielo, con la regia di Francesco Amato. Non è nota al momento la trama ma c’è da aspettarsi un film divertente e leggero come ci hanno abituato i due comici che sono ormai garanzia di risate e buonumore, seppur a volte celino messaggi di sapore sociale che ci invitano a riflettere.

Film stranieri Natale 2023 al cinema

Più ricca e variegata è l’offerta dei film stranieri che approderanno nelle sale italiane per il Natale.

La parte del leone è certamente assegnata ai film di animazione, in attesa dei quali ci sono i più piccoli e non solo.

Vediamo assieme quali film e quali i più attesi secondo i nostri gusti personali.

Aquaman e il regno perduto: genere: avventura. Regia di James Wan con Jason Momoa, racconta le avventure del signore degli Oceani ed è il sequel di Aquaman del 2018.

Wonka: è il prequel di Willy Wonka, genere avventura/ musical, con la regia di Paul King. Veste i panni del protagonista il già noto Timothee Chalamet, che seppur giovanissimo è determinato a realizzare i suoi sogni e diventare dunque il più famoso cioccolataio al mondo.

Wish, è il film nr. 62 della produzione Disney. Con la regia di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, racconta le avventure della mitica stella che ha esaudito i desideri di molti personaggi. Il genere è di animazione, avventura, commedia. Sicuramente farà la felicità dei più piccoli.

Prendi il volo: con la regia di Benjamin Renner, Guylo Homsy, racconta di una divertente vacanza ‘piumata’ in famiglia. Il genere è animazione, adatto alle famiglie.

Mr. Blake, con la regia di Gilles Legardinier, racconta di un uomo d’affari inglese, che lavora come maggiordomo in una casa padronale in Francia per conservare tra i suoi ricordi quello della defunta moglie francese. Il genere è commedia/ drammatico.

Sissi & I, con la regia di Frauke Finsterwalder, è un film biografico che narra le vicende di una inedita principessa Sissi a cura della sua dama di compagnia.

Ferrari: una biografia sull’imprenditore italiano Enzo Ferrari. Il genere è biografico/ drammatico, la regia di Michael Mann, che prova a misurarsi col genio della Ferrari

, con la sua estrema complessità e le sue ossessioni in un arco temporale di un anno. È stato presentato in anteprima a Venezia il 31 agosto.

Queste le locandine proposte per il mese di dicembre 2023. Si può affermare che l’offerta appare equamente distribuita per poter soddisfare qualunque esigenza o curiosità in quanto le tematiche trattate sono variegate e gli argomenti svariati. Certamente noi tutti onoreremo queste festività mantenendo la tradizione di trascorrere almeno una serata al cinema, dove le emozioni sono amplificate rispetto alla visione di un film visto alla tv. È questa la magia che ci spinge ad entrare in una sala cinematografica e, a luci spente e a proiezione iniziata, perdersi fino a far parte dello spettacolo del cinema.