FitLine Opinioni Mediche e controindicazioni: fa male o bene alla salute?

Tutti abbiamo sentito parlare della FitLine almeno una volta. Se da una parte ci sono molte opinioni positive da parte di diversi consumatori che si sono trovati bene con questi prodotti e che hanno riscontrato dei miglioramenti, dall’altra ci sono anche delle recensioni negative, che si poggiano su opinioni mediche che evidenziano alcune controindicazioni nell’utilizzo di questi prodotti. Vediamo allora quali sono le recensioni e le opinioni mediche sui prodotti della FitLine.

FitLine: opinioni mediche e controindicazioni

Con l’arrivo dell’estate, in molti vogliono perdere qualche kg per poter affrontare in modo più sereno la prova costume. Così, oltre all’esercizio fisico e alla dieta, molti si affidano ad integratori o a sostituti del pasto per poter dimagrire più in fretta, come i prodotti della linea FitLine.

Ma funzionano veramente o possono addirittura dannosi per l’organismo?

I prodotti FitLine si pongono come un surplus all’alimentazione quotidiana, prodotti da prendere “in più” per poter dimagrire o pensati per sostituire i pasti.

Consultando le opinioni mediche che si trovano online, abbiamo dei pareri discordati: alcune persone sono entusiaste dei prodotti FitLine e affermano che le hanno veramente aiutate nel dimagrimento e nella depurazione dell’organismo (recensioni che sono riportate anche sul sito ufficiale della FitLine). Ma ci sono anche delle opinioni negative: infatti, diversi consumatori hanno riscontrato mancamenti o svenimenti già dalla prima settimana di assunzione dei prodotti. Altri, invece, hanno riscontrato un leggero torpore, dovuto all’assunzione degli integratori che migliorano la qualità del sonno. Altri hanno riscontrato alcuni fastidi per il gonfiore intestinale e quella fastidiosa sensazione di aria nella pancia.

Sul web troviamo diverse recensioni di medici e specialisti, molte di queste fatte direttamente da chi vende prodotti FitLine, in cui vengono esaltati i vantaggi nutritivi. Infatti, i prodotti FitLine sfruttano il Concetto di Trasporto di sostanze Nutritive per portare i nutrienti dove ce n’è bisogno nell’organismo. Si tratta di una linea di integratori usata anche da molti atleti professionisti di fama internazionale. Essendo una linea diversificata, si occupa di diversi bisogni, come il benessere dell’organismo, la perdita di peso e la salvaguardia di pelle, capelli e unghie.

Bisogna specificare una cosa importante: la FitLine mette a disposizione la formula di soddisfatto o rimborsato su tutti i prodotti della linea: ogni cliente avrà, infatti, 30 giorni di tempo per poter decidere sul prodotto provato e potrà restituirlo anche se in gran parte usato, ottenendo comunque un rimborso totale. Questo fa pensare che l’azienda sia piuttosto sicura del suo operato, certa che solo una piccola percentuale di clienti chiederà il rimborso.

Tra le persone che hanno provato i prodotti FitLine, troviamo ovviamente delle recensioni positive e delle recensioni negative. Alcuni clienti si sono ritrovati ad avere dei fastidi, come i già citati fastidi allo stomaco e problemi con la pressione sanguigna. Ma sul web troviamo anche numerose recensioni positive, che descrivono il prodotto molto utile per mantenere la linea, perdere peso corporeo oppure per salvaguardare il benessere di capelli, unghie e pelle. Tra chi recensisce in maniera positiva ci sono molti atleti che operano in ambienti professionisti e che usano regolarmente i prodotti della linea FitLine, senza avere problemi, poiché i prodotti della FitLine non sono inseriti nella lista delle sostanze dopanti.

Tra le recensioni positive troviamo molti consumatori che affermano che i prodotti FitLine migliorano l’umore, migliorano lo stato di concentrazione, aiutano nel ringiovanimento della pelle, regalano più energia al corpo, evitando sonnolenza e affaticamento, migliorano le prestazioni fisiche e aiutano ad avere una pelle, dei capelli e dei denti più sani e forti.

Oltre ad alcune opinioni negative che riguardano problemi fisici (problemi di pressione bassa, problemi del sonno o problemi di digestione), in molti hanno criticato il prezzo fin troppo alto dei prodotti FitLine. I prodotti di questa linea, specialmente gli integratori costano decine di euro, un prezzo considerato da molti troppo alto, per essere un integratore.

Tra i prodotti più recensiti troviamo il Proshape All in 1, il sostitutivo del pasto, ricco di proteine e zinco, da dover usare due volte al giorno per perdere peso in modo costante; il FitLine CC – Cell Plus, il prodotto FitLine contro la cellulite più usato e amato dai consumatori e aiuta a perdere massa grassa (in favore della massa magra) e a migliorare lo stato della pelle. Questi sono due dei prodotti più apprezzati dai clienti di FitLine e quelli che hanno più recensioni positive sul web.

FitLine: i prodotti fanno male o bene alla salute?

Qual è, quindi, la verità? I prodotti FitLine possono avere un costo fin troppo elevato per quello che offrono, ma si tratta di prodotti che funzionano per la maggior parte dei clienti (come tutti i prodotti in commercio), possono esserci delle controindicazioni, ma aiutano nella regolare perdita di peso e nel mantenimento del benessere dell’organismo.

Ovviamente bisogna anche far presente che non si tratta di prodotti miracolosi: i medici chiariscono che non si dimagrisce usando solamente i prodotti FitLine, ma possono essere integrati nella propria alimentazione, pur mantenendo una dieta equilibrata e un regolare esercizio fisico; solo così ci sarà una perdita di peso. Ovviamente tutto cambia da persona a persona: i prodotti FitLine possono funzionare maggiormente su alcune persone rispetto ad altre, ma diverse recensioni e opinioni mediche ci fanno credere nell’idoneità di questi prodotti. L’unica accortezza è quella di cessarne l’uso nel caso degli effetti collaterali già citati e di fare attenzione ai sostitutivi del pasto, soprattutto d’estate, per non incorrere in un calo di pressione.