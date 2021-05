Il fitness ai tempi del Covid: boom per gli acquisti online

La pandemia del Coronavirus ha messo a durissima prova molti settori e diverse categorie di lavoratori, alcuni dei quali hanno dovuto letteralmente cambiare le proprie abitudini e puntare ad esempio sullo smart-working. A tal proposito il settore del fitness, tra i più colpiti dal Covid-19, è riuscito a reinventarsi puntando sulle video-lezioni da seguire direttamente da casa. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto positivo sulla crescita dell’industria globale delle attrezzature per il fitness.

Sport e Covid-19: com’è cambiato il mondo del fitness durante la pandemia

L’emergenza del Covid-19 è stata uno degli eventi più sconvolgenti dell’ultimo decennio ed ha letteralmente stravolto la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Nel corso del 2020 infatti il lockdown forzato ha costretto gli italiani e gran parte della popolazione mondiale a restare chiusi in casa per diversi mesi, cambiando così tutte le abitudini della loro vita quotidiana.

La pandemia globale ha portato molteplici cambiamenti anche nello sport in generale e in particolare nel settore del fitness. Tuttavia la chiusura delle palestre, delle piscine e delle sale ginnastica ha avuto un impatto positivo per quanto riguarda l’industria delle attrezzature per l’home fitness. Negli ultimi 12 mesi infatti è aumentata la richiesta e la vendita di attrezzi per potersi allenare anche restando in casa tra cui i tapis roulant, pesi liberi, cyclette, manubri e altri. Inoltre, la pandemia ha innescato la consapevolezza tra le persone di mantenere la salute e la forma fisica personali.

Diverse aziende poi hanno ideato e progettato attrezzature per il fitness ancora più innovative così da poter rendere gli allenamenti a casa molto più interessanti ed efficaci. Il settore del fitness si è reinventato permettendo così alle persone di continuare a tenersi in forma grazie ai molteplici corsi organizzati dalle stesse palestre e dai personal trainer e dagli istruttori su piattaforme online. E, oltre alla comodità di potersi allenare in casa, tra gli aspetti positivi c’è senza dubbio anche il vantaggio di farlo spendendo poco, visto che gli abbonamenti alle piattaforme hanno un prezzo decisamente più basso.

Fitness online: quali sono stati gli sport e gli attrezzi più acquistati sui siti di e-commerce

Stando ad un attenta e approfondita analisi effettuata dal portale Idealo.it, nel 2020 – in particolare a marzo e aprile, i primi due mesi di lockdown – si è assistito ad un vero e proprio boom nelle vendite di attrezzature per fare sport indoor. Nello specifico, ad aprile 2020 l’interesse degli italiani è stato rivolto principalmente ai tapis roulant (circa il 100%), alla cyclette (il 72,7%), all’ellittica (il 23,0%), ai vogatori (il 10,9%) e alle discipline di yoga e pilates (il 2,3%). Ad avvalorare l’aumento dell’interesse delle persone nei confronti del fitness è il confronto con i dati raccolti nel 2019 e per la maggior parte delle categorie sopracitate c’è stato un incremento di circa il 200%.

Nella classifica stilata da Idealo rientra poi anche il settore delle biciclette che, grazie al cosiddetto bonus mobilità messo a disposizione dal governo italiano, è riuscito a riscuotere un enorme successo soprattutto quando c’è stato un primo allentamento delle misure restrittive del Covid-19. Grazie alla possibilità di poter finalmente tornare all’aria aperta, l’interesse online degli italiani verso la bicicletta è quasi triplicato nell’ultimo anno subendo un aumento di circa il 192,4%. L’unico settore che ha subito una diminuzione dell’interesse è quello delle borse sportive, sceso di circa il 5,5% rispetto al 2019.

Ma in che modo è suddiviso l’interesse per lo sport e il fitness nelle varie regioni italiane? Dopo aver stilato una classifica con gli attrezzi più venduti e le attività più seguite durante il Covid-19, il magazine Idealo ha analizzato la ripartizione dell’interesse nelle diverse regioni dell’Italia. Stando ai dati da loro raccolti, la Lombardia è quella ad avere avuto il maggior aumento (uno score del 100%) di interesse nei confronti del fitness online e delle attrezzature sportive. A seguire poi troviamo il Lazio (95,4) e il Trentino Alto-Adige (74,2).

Articoli sportivi: risparmio online e quali sono quelli più richiesti dagli italiani

Nell’analisi approfondita di Idealo poi è stata affrontata anche la questione riguardante il costo degli articoli sportivi online e dove conviene acquistarli. Dopo aver svolto un’attenta ricerca ed aver effettuato una comparazione dei prezzi online, nella categoria Sport & Outdoor sono stati individuati gli articoli e i prodotti che offrono la possibilità di poter risparmiare fino a circa il 47,4%.

Tra questi figurano ancora una volta le diverse tipologie di biciclette, che possono essere acquistate ad un costo decisamente più basso online rispetto ai prezzi disponibili nei vari negozi fisici specializzati in articoli sportivi. Ma vediamo in quale categoria di bici c’è il maggior risparmio: se decidiamo di acquistare ad esempio le bici da corsa online si avrà un risparmio di circa 911,74 euro; quelle da trekking invece il prezzo arriva fino a 142,20 euro in meno; comprando le bici da città si risparmiano circa 134,31 euro e infine le mountain bike arrivano a costare fino a 105,46 euro.

Ma quali sono stati gli articoli sportivi più richiesti dagli italiani nell’ultimo anno? Sempre secondo quanto appreso dal portale Idealo.it, sono molteplici i prodotti più ricercati in Italia, dalle bici tradizionali ai monopattini elettrici passando per cyclette, tapis roulant e pesi. Tra questi figurano: La Sportiva Blizzard Windbreaker Men (J70999100), la bici da strada Scott Addict 30 (2015), il set di pesi per bilanciere Physionics 56.5 kg HSTA04, il vogatore SportPlus SP-MR-008 e molti altri ancora che potete consultare direttamente sul sito di Idealo.it.