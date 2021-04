Flexy Catcher: istruzioni, recensioni, prezzo Amazon, sito ufficiale

Flexy Catcher è la nuova e incredibile pinza della linea DSC che vi aiuterà a liberare qualsiasi tipo di scarico delle tubature presenti nel vostro appartamento in quanto riesce a catturare ogni oggetto finito all’interno. Questo strumento può sgorgare gli scarichi della doccia, della lavanderia, del lavandino del bagno o della cucina, ma è molto utile anche per recuperare le vostre chiavi se dovessero cadervi ad esempio nell’auto, nei tombini, nelle grate dei tubi di raccolta delle acque reflue e tra i rami delle piante in giardino.

Abbiamo così deciso di raccogliere per voi tutte le informazioni utili riguardanti questa pinza, le sue caratteristiche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come acquistarla tramite il sito ufficiale. Inoltre scopriremo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già acquistato per capire se funziona o se si tratta di una truffa online. Per farlo analizzeremo le opinioni negative e positive, in cui gli utenti sottolineano quali sono i punti di forza del prodotto e cosa non è piaciuto.

Recensioni Flexy Catcher: le opinioni e i commenti dei clienti che l’hanno già acquistato

Come vi diciamo spesso nei nostri articoli, prima di fare qualsiasi acquisto online è sempre opportuno prendere tutte le dovute precauzioni e magari informarsi nei minimi dettagli sul prodotto che abbiamo intenzione di ordinare. Questo perché oggigiorno è facile imbattersi in una delle tantissime truffe che circolano sul web e rischiamo di acquistare un articolo contraffatto o anche solo una banale imitazione.

Tra le molteplici informazioni che troviamo su internet, risultano essere molto utili le recensioni degli altri clienti che hanno già avuto modo di testare quel determinato prodotto ed hanno condiviso la propria opinione negativa o positiva. Per questo motivo in questo paragrafo abbiamo voluto selezionare per voi un paio di commenti degli utenti che abbiamo trovato sul sito ufficiale di Flexy Catcher. Ma vediamo nel dettaglio cosa dicono le persone di questa pinza libera scarichi:

“Flexy Catcher è davvero un prodotto fantastico. Grazie a questa pinza sono riuscita a rimuovere tutti quei pezzetti di cibo finiti nello scarico della mia cucina. È abbastanza lunga circa ed è anche molto flessibile. L’impugnatura è comoda e robusta, il che rende il prodotto molto facile da usare. In realtà ho scoperto che ha una moltitudine di usi, mio marito ne ha comprato per afferrare le piante nel suo acquario”. Anna B.

“La scorsa settimana, mentre scendevo dalla macchina, mi sono cadute per sbaglio le chiavi di casa nello spazio tra il sedile del conducente e lo sportello. Ho provato a riprenderle, spostando anche il sedile avanti e indietro, ma tutto è stato inutile. Per fortuna mio marito aveva acquistato Flexy Catcher da poco e in brevissimo tempo è riuscito a recuperare le mie chiavi. Ottimo acquisto direi”. Francesca L.

Istruzioni Flexy Catcher: come usare in maniera corretta la pinza libera scarichi

Il nuovo Flexy Catcher è l’innovativa pinza della linea DSC che vi permette di liberare qualsiasi scarico presente nella vostra casa – doccia, lavandino e molto altro ancora – e inoltre può essere molto utile quando per errore vi cade un qualsiasi oggetto in angoli o luoghi che difficilmente potete raggiungere a mano libera.

Le caratteristiche tecniche di questo strumento sono davvero sorprendenti: ecologico (non danneggia l’ambiente), flessibile (adatto alle tubature con snodi e a recuperare gli oggetti caduti sotto i mobili di casa), resistente in quanto realizzato in metallo, sottile (può essere usato in tubature di ogni dimensione) ed ha una presa potente grazie ai 4 artigli che lo compongono. Ma come funziona Flexy Catcher? Le istruzioni per un corretto utilizzo sono le seguenti:

Per prima cosa dovete inserire la pinza nella tubatura da liberare;

Dopodiché premete il pulsante in alto, la molla si contrae e la pinza si apre;

Successivamente rilasciate il pulsante così la molla si rilassa e la pinza si chiude;

Infine non vi resta che estrarre la pinza dallo scarico e il gioco è fatto.

Prezzo Amazon Flexy Catcher: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

Come vi abbiamo detto in precedenza, è facile imbattersi in prodotti simili a Flexy Catcher e infatti sul portale di Amazon e in altri siti di e-commerce sono già disponibili diverse imitazioni della pinza libera scarichi della linea DSC. Tuttavia se volete avere la certezza di acquistare il prodotto originale, l’unico modo per farlo è collegandovi al sito ufficiale dell’azienda produttrice dove troverete una fantastica offerta di lancio.

Prima di parlarvi del prezzo però vediamo cosa dovete fare per averla. Per prima cosa dopo esservi collegati al portale, dovrete compilare l’apposito form con i vostri dati anagrafici e il vostro numero di telefono. Completata questa procedura e inviato l’ordine, la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi.

Potrete pagare alla consegna in contanti o anticipatamente con carta di credito, PayPal o PostePay.

