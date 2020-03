Recensioni Mediche Foltina Plus: opinioni di medici e dermatologi

Foltina Plus è un prodotto adibito alla ricrescita dei capelli e viene considerato come il prodotto più efficace, presente sul commercio, per evitare la caduta dei capelli. Vediamo cosa ci dicono le recensioni di medici e dermatologi su questo prodotto.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI FOLTINA PLUS SUL SITO UFFICIALE: SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO DOPO LA CONSEGNA <<<

Le recensioni mediche di medici e dermatologi su Foltina Plus

Molti medici hanno recensito questa lozione per capelli, che promette di rallentare e ritardare la caduta dei capelli, tramite una dose giornaliera di lozione Foltina Plus.

Ovviamente, sappiamo che la calvizie maschile è un problema molto diffuso, anche in giovane età, proprio per questo Foltina Plus sembra essere un ottimo prodotto per frenare il fenomeno.

Tra le varie recensioni, possiamo trovare quella del dottor Francesco Fusco, MD della Wexler Dermatology di New York. Il medico e dermatologo in questione evidenzia il problema della perdita dei capelli, anche tra i più giovani, i quali, possono avere una maggiore velocità nella caduta dei capelli.

Foltina Plus è un prodotto che può essere molto utile contro la patologia dell’alopecia androgenetica, chiamata comunemente calvizie maschile, un problema che può riscontrarsi in maniera perenne o nei periodi di forte stress. La patologia agisce in due modi: diradamento di ogni capello e perdita della densità complessiva. Per poter contrastare questo problema, viene in soccorso la lozione di Foltina Plus, considerata dal dottor Fusco buon modo per contrastare il problema, riducendo gli inestetismi.

Il dottor Fusco ha affermato che, ogni volta che cade un capello, a livello follicolare avviene una “minitaturizzazione”, ovvero un restringimento del follicolo pilifero; in questo modo, avviene la diminuzione dei capelli all’interno, fino alla situazione finale nella quale non esiste più il follicolo. Mano a mano che il follicolo si restringe, il capello cresce sempre di meno e sempre più debole, fino a non crescere più quando il follicolo scompare. Il dermatologo Fusco ha notato come questo succede a causa dell’ormone diidrotestosterone (DHT), colpevole del restringimento del follicolo. Ciò succede prevalentemente nelle zone delle tempie e della parte anteriore della testa.

Sempre secondo il dottor Fusco, per combattere questa patologia, solitamente ereditaria, l’uso della lozione Foltina Plus può rallentare il fenomeno della caduta e più aiutare nella ricrescita e nella futura salute dei capelli, che appaiono, fin da subito, più forti e lucenti. Ovviamente, testando il prodotto, il dermatologo ha affermato che il funzionamento di Foltina Plus avviene solamente quando il follicolo non si è ancora chiuso o non ha ancora cicatrizzato. Non esiste nessun prodotto miracoloso e bisogna diffidare da chi lo afferma, ma Foltina Plus permette di dare una soluzione corretta alla caduta dei capelli. Foltina Plus è un prodotto professionale, infatti, viene venduto solamente nei centri tricologici e nei centri specializzati.

Il Foltina Plus, grazie ai suoi principali ingredienti attivi (serenoa, fieno greco e arginina) dà diversi benefici al cuoio capelluto. Il dottor Fusco ha affermato che l’uso di Foltina Plus possa portare alla stimolazione dei bulbi spenti, permettendo con la ricrescita dei capelli, tramite una specifica rigenerazione cellulare, dimostrata in laboratorio.

Il dermatologo Francesco Fusco afferma che Foltina Plus sia adatto anche agli uomini più giovani che decidono di rallentare o ritardare la caduta dei capelli, tramite una dose al giorno di Foltina Plus. Infatti, la lozione inibisce l’enzima colpevole della caduta dei capelli. Su uno studio fatto clinicamente, ben il 93% dei pazienti ha potuto constatare una ricrescita dei capelli per un periodo prolungato.

Un altro parere positivo proviene dalla dottoressa Maria Telese, tricologa. La dottoressa evidenzia il problema della perdita dei capelli come un vero e proprio problema psicologico, infatti, perdere i capelli può portare ad una forte insicurezza. Ma con l’applicazione di Foltina Plus, questa problematica può essere arginata.

La caduta dei capelli è sicuramente un problema che può colpire sia le donne che gli uomini, di tutte le età. Ci sono tante cause che possono portare a questa condizione: una cattiva alimentazione, alcuni disturbi di salute vari, ma anche forti periodi di stress, che possono portare ad una grave caduta di capelli. Proprio per questo, l’uso di Foltina Plus viene consigliato dalla tricologa Telese, per poter cercare di risolvere il problema di modo rapido ed efficace, senza dover ricorrere a rimedi più estremi, come il trapianto.

La Telese evidenzia come i componenti della Foltina Plus siano utili alla ricrescita dei capelli. Nel Foltina Plus troviamo arginina di grado medico, sostanze che permettono la riattivazione dei bulbi piliferi della testa ed altri elementi e principi attivi naturali che permettono di ottenere più elasticità nei capelli, limitando i danni per capelli fragili e la conseguente caduta.

Un altro punto positivo per Foltina Plus è sicuramente la facilità di applicazione. Il prodotto, infatti, può essere facilmente nebulizzato tramite spray sulla chioma, dopo aver lavato ed asciugato i capelli.

La tricologa ha notato che un’applicazione quotidiana del prodotto porta ad esiti positivi, prevenendo tutte quelle situazioni negative che portano alla caduta dei capelli, come il loro indebolimento e la chiusura dei bulbi piliferi. La dottoressa Telese afferma come sarà possibile vedere dei risultati ottimali fin dalla prima settimana di applicazione: dopo appena una settimana, il Foltina Plus avrà attivato le zone di caduta dei capelli, facendoli ricrescere lentamente.

Oltretutto, il prodotto non è valido solamente per gli uomini, ma anche per le donne. Infatti, l’applicazione del prodotto, se fatta quotidianamente, potrà fermare la caduta dei capelli, rafforzare i capelli già esistenti ed attivare i bulbi piliferi presenti, agevolando, in questo modo, la ricrescita dei capelli in tempi piuttosto brevi.

Infine, la tricologa Maria Telese ha sostenuto il fatto che la lozione Foltina Plus rappresenti un’alternativa naturale e più economica del trapianto di capelli, soluzione non sempre efficace e che è molto più costosa. La Telese ha affermato, nella recensione del prodotto, di come Foltina Plus possa soddisfare le esigenze dei clienti per un risultato ottimale dopo un utilizzo regolare della lozione, dimostrando come venga frenata la caduta dei capelli e di come sia evidente la loro ricrescita.

Altre recensioni provengono da Casa di cura Regina Pacis, blog nel quale vengono recensiti alcuni prodotti per la salute, avvalendosi di alcuni pareri medici.

Foltina Plus è una sostanza alogena, utile a diversi scopi: aiuta a fermare la perdita dei capelli, attiva i follicoli dormienti, stimola la crescita dei capelli e li rafforza, attiva la crescita dei capelli, migliora il cuoio capelluto, eliminando il prurito e le sue cause, rivitalizza i capelli e ne migliora la struttura, stabilizza l’attività delle ghiandole sebacee e rende i capelli più elastici, migliorandone anche il colore.

I medici lodano il prodotto soprattutto per la sola presenza di elementi naturali e di erbe medicinali, come il minoxidil, che aumenta l’afflusso del sangue e il nutrimento delle cellule indebolite, permettendo la stimolazione della crescita di nuovi capelli. La presenza di ingredienti naturali non rappresenta una minaccia per la salute, ma promuovono un recupero naturale e rapido, ripristinando l’originale bellezza dei capelli.

I medici sono concordi nell’affermare la validità della schiuma alogena di Foltina Plus contro la perdita dei capelli, soprattutto per la possibilità di utilizzo a casa, senza effetti negativi sulla cute.

Altri pareri positivi provengono dal portale Farmacia in Linea che afferma che il prodotto Foltina Plus sia un prodotto rivoluzionario per la ricrescita dei capelli, soprattutto essendo una formula totalmente naturale. Infatti, sul prodotto sono stati fatti più di 30 studi indipendenti per gli ingredienti con cui è formato e tutti danno un esito positivo. Anche secondo diversi psicologi, la caduta dei capelli, sia negli uomini che nelle donne, può essere recepita come un vero e proprio trauma; la caduta dei capelli può portare a soluzioni estreme come il trapianto di capelli o altre cure dispendiose, ma non necessarie. Grazie agli ingredienti naturali presenti nella lozione di Foltina Plus, è possibile la stimolazione dei bulbi piliferi spenti, permettendo una crescita più forte della capigliatura fin dalle prime applicazioni.

Foltina Plus gode del parere di diversi professionisti che lo raccomandano, inoltre, parliamo di un prodotto con ben 20 anni di esperienza nel campo della tricologia. Sono stati fatti diversi test in laboratorio che hanno portato a esiti positivi dopo l’uso di questo prodotto. Foltina Plus permette la stimolazione della ricrescita dei capelli e combatte la loro caduta. Lo studio di Foltina Plus si è avvalso di diversi testi in laboratorio su elementi che presentavano i primi segnali di calvizie o di una perdita eccessiva di capelli. Con l’uso di Foltina Plus, gli elementi dell’esperimento hanno dimostrato buoni risultati, su ogni tipo di capello.

Proprio questi test hanno dimostrato la versatilità del prodotto, che può essere utilizzato su ogni tipo di capello: Foltina Plus non unge i capelli e non li lascia oleosi, proprio grazie alla sua formula ricca di ingredienti naturali, a base di serenoa (elemento che equilibra gli ormoni e arresta la caduta dei capelli), Fieno greco (che permette la stimolazione della microcircolazione e la ricrescita del capello), arginina (un amminoacido che permette la ricrescita dei capelli) e altri principi attivi erboristici. Uno dei maggiori punti positivi di Foltina Plus è proprio l’assenza di agenti aggressivi, olio di palma o siliconi, tutte sostanze che danneggiano il cuoio capelluto.

Un altro portale utile per poter scoprire Foltina Plus è Salute Segreta, un portale che permette di scoprire la validità di alcuni prodotti per il benessere fisico.

Il portale evidenzia come siano diffusi i disturbi che possono portare ad una perdita dei capelli, come lo stress, i traumi psicologici, l’esposizione solare, il cambio di stagione, un’alimentazione non controllata, il fattore genetico, l’assunzione di bevande alcoliche e il fumo, la presenza di alcune malattie che possono portare alla perdita dei capelli (come il diabete o le malattie autoimmuni) e le variazioni ormonali. Una caduta di capelli anomala può portare a riscontri psicologici, proprio come evidenzia la psicologia Francesca Braidi di Parma, che evidenzia, non solo il fattore estetico, ma anche quello psicologico: è provato che la caduta dei capelli può portare ad insicurezza e disagio nelle relazioni interpersonali.

Foltina Plus è un prodotto che può andare ad appianare questi problemi, con una composizione di elementi naturali e una particolare facilità nell’applicazione, ma soprattutto si tratta di un prodotto economico e meno drastico rispetto ad altre cure dispendiose e, a volte, inutili.

Foltina Plus si presenta in un formato spray di 75 ml ed è base di elementi naturali: non solo il prodotto è stato accolto con pareri entusiastici dai suoi consumatori, ma anche da diversi medici e dermatologi. È importante che venga utilizzato il prodotto fin da subito, quando si affacciano i primi problemi e prima che sia troppo tardi. Tardare l’uso di prodotti che aiutano l’arresto della caduta dei capelli, potrebbe portare alla morte delle cellule produttrici dei capelli e occorrerà, poi, ricorrere all’autotrapianto.

Foltina Plus si dimostra come un buon prodotto rigenerante per il cuoio capelluto, che agisce sui follicoli dormienti e non atrofici. L’azienda di Foltina Plus si avvale del parere di più di 10 mila clienti soddisfatti, ma anche di 30 studi scientifici indipendenti. È un prodotto che non unge durante la sua applicazione e non richiede un maggiore numero di lavaggi dei capelli. La lozione agisce direttamente sui follicoli dei capelli, nutrendoli e rinforzandoli sin dalle prime applicazioni. Essendo un prodotto naturale non dà reazioni avverse sulla pelle, anzi, svolge anche un’azione antinfiammatoria, favorisce il riequilibrio degli ormoni, rigenera i follicoli dei capelli e li attiva nuovamente e promuove la crescita di nuovi capelli, più sani e forti.

>>> ORDINA SUBITO FOLTINA PLUS SUL SITO UFFICIALE: PRODOTTO RACCOMANDATO DA MEDICI E DERMATOLOGI <<<

Inoltre, Foltina Plus permette di arrestare la caduta dei capelli, proteggendo i capelli già danneggiati e permette il bilanciamento della secrezione di sebo, che può esserci in modo copioso sul cuoio capelluto.

Ovviamente, il suo funzionamento può cambiare a seconda del tipo di capello, del tipo di cuoio capelluto e del tipo di problema che porta alla caduta dei capelli, ma l’utilizzo permette un arresto della caduta dei capelli fin da subito. Quello che colpisce è proprio la sua composizione naturale e quindi non dannosa per l’organismo.