Forex Scalping: migliori strategie e tecniche, guide online in PDF e corsi gratis

In questa pagina parleremo di Forex Scalping: l’obiettivo è quello di conoscere meglio questo stile di trading e capire quali sono le migliori risorse a disposizione per imparare le migliori strategie. Nel corso degli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate al mondo del trading online: rispetto a qualche tempo fa forse oggi c’è un po’ più di consapevolezza nelle persone che decidono di intraprendere questa avventura, quindi cresce la richiesta di guide e corsi. Uno degli argomenti che sta catturando maggiormente l’interesse dei nuovi trader è proprio il Forex Scalping: vediamo di cosa si tratta, cerchiamo di scoprire quali sono le migliori strategie e tecniche e proviamo ad individuare le migliori risorse didattiche disponibili tra corsi gratuiti e guide online in PDF.

Cos’è il Forex Scalping?

Si parla di trading online ormai da quasi venti anni: nell’arco di tutto questo tempo i migliori trader e gli esperti del settore sono riusciti ad elaborare un gran numero di strategie e tecniche che si sono dimostrate efficaci. Una delle tecniche più apprezzate dai trader che operano nel mercato delle valute è quella del Forex Scalping: i neofiti del settore non devono spaventarsi se non ne hanno mai sentito parlare, ma non devono neanche avere troppa fretta di metterla in pratica. Ha bisogno di un po’ di tempo per essere assimilata, ma poi può dare delle grandi soddisfazioni. Naturalmente quando si parla di trading è necessario ricordare che si tratta di un’attività che comporta diversi rischi: il guadagno facile non esiste (e finalmente sembra che questo concetto sia stato recepito dalla gran parte delle persone) e per ottenere dei buoni risultati sono necessari studio, impegno, pazienza ed un po’ di esperienza.

Chi opera nel mondo del Forex può aprire posizioni di diverso tipo: una delle variabii più importanti è rappresentato dalla durata delle operazioni: la durata è rappresentata al tempo che interroncorre tra il momento in cui si entra nel mercato e quello in cui si chiude la posizione. In base alla loro durata quindi le posizioni possono essere di lungo periodo (vengono chiuse dopo più di tre mesi), di medio periodo (che rimangono aperte per due o tre mesi) e quelle di breve periodo (che si chiudono nel giro di settimane), Ci sono poi le operazioni che si chiudono nell’arco della stessa giornata: si parla in questo caso di trading intraday. Ma cos’è il Forex Scalping? Potremmo definirlo come quella tecnica di trading che consiste nell’aprire e chiudere tantissime posizioni nell’arco della singola sessione: operando in questo modo lo scalper può ottenere solo dei piccoli profitti da ogni operazione, ma considerando l’elevato numero di posizioni aperte durante l’intera seduta, a fine giornata la loro somma può diventare un interessante guadagno. Inoltre con l’entrata e l’uscita dal mercato così ravvicinate il Forex Scalping consente al trader di esporsi davvero poco alle oscillazioni del prezzo, minimizzando il rischio.

Le caratteristiche dello scalping e dello scalper

La durata delle operazioni di Forex Scalping può variare da una manciata di secondi fino a quindici minuti. Qualcuno ha definito la metodologia dello scalping il “mordi e fuggi del trading”: è una definizione perfetta, che esprime al meglio l’aggressività di questa tecnica altamente speculativa. Una particolarità dello scalping è quella di trarre il massimo vantaggio dalle pubblicazioni di news di mercato, di dati economici ed altre notizie che possano in qualche modo influire (anche sensibilmente) sulle quotazioni; l’analisi tecnica tradizionale e le previsioni operative passano in secondo piano perché i trend di lungo periodo non interessano più di tanto. Il profilo dello scalper di solito ha delle caratteristiche ben precise: ha una personalità impulsiva e frenetica che gli consente di essere sempre pronto a reagire alle evoluzioni dei prezzi. L’obiettivo è quello di ottenere piccoli guadagni da ogni singola operazione (si parla di 5-10 pips), ma per un numero di volte elevato nell’arco della giornata; anche per questo è fondamentale l’utilizzo della leva finanziaria (che va usata con criterio essendo un’arma a doppio taglio).

Proprio in merito alla leva finanziaria è necessario fare una precisazione: le nuove norme introdotte dall’ESMA (ovvero l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) prevedono dei limiti all’utilizzo della leva per i trader non professionisti. Queste nuove regole vanno a condizionare gli scalper: per quanto riguarda il mercato del Forex i livelli massimi di leva sono stati fissati a 30:1 per le coppie di valute principali e a 20:1 per le coppie secondarie. Qualcuno ha brontolato, ma se è vero che l’impostazione di limiti massimi all’utilizzo dello strumento della leva può tarpare le ali a chi sogna di ottenere grandi guadagni, è vero anche che le nuove norme permettono di agire con maggiore tranquillità, visto che le perdite saranno più contenute. Chiusa questa piccola parentesi possiamo tornare al Forex Scalping: è arrivato il momento di scoprire quali sono i pro e i contro di questa tecnica.

Pro e contro delle tecniche di Forex Scalping

Iniziamo a parlare dei vantaggi dello scalping: innanzi tutto bisogna dire che il rischio è contenuto, visto che per ogni operazione si possono perdere al massimo pochi pips; è una metodologia particolarmente adatta alle persone impulsive; permette di non perdere troppo tempo dietro alle analisi; la tecnica si basa sul fatto che le oscillazioni piccole sono più frequenti di quelle grandi: un bravo trader che fa Forex Scalping è in grado di fare le sue (piccole) mosse vincenti anche quando i mercati sembrano molto silenziosi. Ovviamente ci sono anche degli svantaggi: prima di tutto bisogna chiarire che lo scalping non è per tutti: il fatto che le posizioni si chiudano nell’arco di tempi molto brevi non significa che non sia necessario saper controllare le proprie emozioni e capire le evoluzioni del mercato; serve una forte personalità e bisogna avere una certa conoscenza del mercato e un’ottima capacità di lettura per poter agre rapidamente e in modo corretto. Non è facile stare dietro a tutte le notizie e le novità, ma è ancora più difficile prevedere quale potrà essere l’immediata reazione del mercato. Un altro punto che può essere inserito nella lista dei contro è rappresentato dal fatto che anche se il loro numero è in aumento non tutti i broker consentono ai loro utenti di mettere in pratica strategie di scalping: prevedono piccole operazioni, spesso a basso rischio e questo per gli intermediari non risulta essere molto conveniente. E poi c’è il discorso legato al capitale: le posizioni sono piccole, quindi per ottenere dei buoni profitti è necessario aprirne molte e, di conseguenza, avere a disposizione un capitale importante (soprattutto alla luce delle nuove regole sulla leva finanziaria di cui abbiamo parlato in precedenza).

Se volessimo sintetizzare in pochi punti le caratteristiche principali delle strategie di Forex Scalping potremmo creare questo elenco:

le posizioni hanno un orizzonte temporale davvero molto breve (si parla di secondi, al massimo pochi minuti);

nell’arco della giornata si sussegue un alto numero di transazioni con apertura e chiusura molto rapida;

si scelgono mercati volatili (ma non eccessivamente volatii);

lo stop loss e il take profit sono molto stretti.

Il Forex rappresenta il mercato ideale per gli scalper, visto che il loro miglior “terreno di caccia” è rappresentato proprio da mercati che hanno un buon livello di volatilità e con gli ordini che vengono eseguiti senza ritardi. Viste tutte le sue caratteristiche, e visto che per ogni posiziona aperta che va a buon fine il trader ottiene un guadagno di piccola entità, la cosa migliore da fare è cercare di ridurre al minimo i costi. Questo significa che lo scalper adotta le sue strategie dopo aver individuato il broker che propone gli spread più bassi e gli asset che permettono di abbattere i costi (ogni coppia di valute ha un suo spread e di solito quelle più scambiate presentano quelli più bassi). Di fondamentale importanza risulta poi essere la gestione dei rischi e delle perdite: se non si impara a gestire al meglio gli stop loss (che per chi pratica scalping devono essere molto stretti) è meglio dedicarsi ad altro!

Le migliori strategie

Ogni tecnica di trading può essere applicata attraverso diverse strategie: questo ovviamente vale anche per il Forex Scalping. Ci sono alcuni trader che preferiscono adottare strategie che seguono il trend ed altri che invece scelgono di andare contro il trend: visto che nello scalping si ragiona in ottica di brevissimo periodo, secondo questi trader il trend non ha poi tutta questa importanza (in questo caso si dice che gli scalper hanno una visione neutra del mercato). Ad ogni modo le strategie di Forex Scalping che seguono il trend in teoria espongono i trader ad un rischio minore: in un mercato in rialzo è molto più probabile la presenza di spinte rialziste che non di spinte ribassiste (e viceversa nel caso in cui il mercato viaggi al ribasso). Le strategie di Forex Scallping che vanno contro il trend invece non badano a queste statistiche e si concentrano su quel momento specifico vissuto dal mercato: in ottica di così breve periodo il trend di medio/lungo periodo effettivamente non ha alcuna influenza.

Chi segue le strategie di trend following deve essere bravo a sfruttare i rimbalzi che si verificano dopo un’area di supporto o una resistenza e riportano i prezzi a viaggiare secondo il trend (rispettivamente rialzista o ribassista); il difficile ovviamente è individuare il momento giusto per entrare: bisogna saper leggere bene le candele e capire se la spinta contraria sia o meno abbastanza forte da invertire il trend. Chi segue strategie no-trend following (sono davvero tanti) basa le sue scelte senza considerare il trend e concentrando la sua attenzione sui prezzi e la loro evoluzione recente. C’è poi la strategia che prevede l’utilizzo di un grafico con le Bande di Bollinger: anche in questo caso si tende ad operare sui rimbalzi, con l’obiettivo di prevedere il giusto momento in cui il prezzo toccherà un picco. Un’altra strategia ancora è quella della media mobile semplice, che prevede (appunto) l’utilizzo di una media mobile semplice a 14 o 15 periodi: quando il trend è confermato, il presso di solito tende a generare un0inversione, rimbalzando sulle media mobile inclinata. Queste strategie di base possono essere applicate seguendo diverse tecniche in relazione alle situazioni che si verificano sui mercati: pensiamo ad esempio allo scalping in fase laterale, alla tecnica Aligator e così via.

Corsi gratis e altre risorse didattiche disponibili su internet

In questa pagina sono raccolte diverse informazioni relative alle tecniche di scalping nel Forex, ma con così poco spazio a disposizione non è possibile approfondire in modo adeguato i vari aspetti. Visto che per avere successo nel trading è necessario avere una preparazione adeguata, prima di iniziare a fare sul serio non bisogna accontentarsi di una semplice infarinatura sui concetti principali: bisogna studiare (e capire)! Per migliorare le proprie conoscenze è possibile sfruttare le tante risorse (gratuite e non) che si possono trovare sul web. C’è ancora parecchia gente convinta che le guide e i corsi che si trovano su internet non siano di buona qualità, ma ormai in Rete viene messo a disposizione anche materiale di alto profilo. Tutti i principali siti che si occupano di trading online e in particolare di Forex contengono diversi articoli dedicati allo scalping: alcuni possono servire a dare un’idea di massima, mentre altri sono dei veri e propri approfondimenti su specifici argomenti. Chi vuole fare del trading online la sua professione potrebbe anche pensare di investire qualcosa sulla sua formazione (ci sono degli ottimi corsi a pagamento tenuti da professionisti e che possono esser seguiti in aula o a distanza), ma prima di fare questo passo è necessario capire se si è davvero portati per questa attività: esistono tanti corsi e guide gratuite che possono aiutare ad imparare non solo le basi del trading in generale, ma anche le varie tecniche e strategie come quello del Forex Scalping,

Alcuni broker mettono a disposizione dei loro clienti del materiale didattico: in alcuni casi queste risorse sono fatte davvero molto bene. Giusto per fare qualche esempio possiamo dire che nella sezione Formazione del sito ufficiale di 24option sono presenti i video on demand relativi al Forex ordinati in base al livello di conoscenza dell’utente (intro, principiante, intermedio); il broker organizza anche dei seminari web (i famosi webinar) che possono essere seguiti gratuitamente dagli iscritti e tramite vari siti che trattando di trading e finanza è possibile scaricare l’ebook gratuito del broker 24option (bisogna registrarsi per scaricarlo). Sono presenti video corsi sul Forex anche tra le pagine della Trading Academy di eToro, altra piattaforma che organizza webinar online. Un discorso simile si può fare anche per XTB, altro broker che nella sezione Formazione del suo sito ufficiale organizza webinar e mette a disposizione i contenuti della Trading Academy, con video dedicati in modo specifico anche al Forex; ha anche un canale su YouTube, con altri video relativi anche alle tecniche di scalping.

Guide in PDF sul Forex Scalping

Il sito money.it mette a disposizione una bella guida in PDF dal titolo Il Forex facile…si fa per dire; anche se il testo è un po’ datato, nelle sue 214 pagine vengono trattati tantissimi aspetti del trading sul mercato delle valute, con una parte interamente dedicata alle varie strategie. Si tratta di un libro in PDF destinato ai principianti (così è scritto sul libro stesso) scaricabile gratuitamente, anche se l’autore chiede agli utenti che facciano una donazione ad una fondazione specializzata nelle adozioni a distanza. Un altro libro in PDF che si può trovare facendo una semplice ricerca su Google è quello scritto da Gian Paolo Bazzani: il titolo è La guida al Forex e alle tecniche di trading. Il sito professioneforex.com permette di scaricare una breve ma completa guida in PDF dal titolo Come scegliere la tecnica di trading giusta per te. Quello di Alfio Bardolla è un nome molto conosciuto nel mondo della finanza: organizza corsi a pagamento, ma dal suo sito è possibile scaricare diverse risorse gratuite, alcune delle quali incentrate sul Forex.

Dal sito forexstrategico.com si può scaricare gratuitamente la guida in PDF Forex trading for dummies: l’opera scritta da David Ruscelli è pensata per i principianti, ma è abbastanza approfondita e parla delle varie strategie e della tecnica dello scalping nel mercato delle valute. Chi se la cava con l’inglese può anche scaricare gratuitamente l’ebook in PDF Forex Scalping dal sito forexfactory.com: il libro è diviso in introduzione, nozioni di base, tecniche, opportunità e consigli finali. Rimanendo nell’ambito dei testi gratuiti in lingua inglese possiamo segnalare anche Forex Price Action Scalping di Bob Volman scaricabile dal sito acedemia.edu. Insomma, spulciando per bene il web e trovando i siti giusti non è poi così difficile trovare delle interessanti risorse relative alla tecnica del Forex Scalping e alle sue strategie. Ovviamente nulla vieta a chi preferisce spendere qualche soldino per avere un supporto cartaceo di prendere in considerazione le alternative che si possono trovare in libreria: sono stati pubblicati diversi libri che trattano con qualità l’argomento del Forex e che tra le loro pagine dedicano ampio spazio alla tecnica dello scalping; dare un’occhiata alle recensioni degli utenti lasciati su siti come Amazon può dare una mano a scegliere i volumi migliori o più in linea con il proprio livello o profilo di trader.