Frasi sull’amore in quarantena: relazione a distanza o in casa, pensieri romantici e malinconici

Il Coronavirus ha messo in difficoltà anche le nostre relazioni sociali oltre alla nostra salute. Con la quarantena siamo costretti a non poter vedere le persone che amiamo, in primis il nostro partner, oppure ci ha dato la possibilità di poter vivere insieme questo momento difficile.

Vediamo quali sono le migliori frasi sull’amore in quarantena, sia per le relazioni a distanza e sia in casa.

Frasi sulle relazioni amorose a distanza in quarantena

Il periodo di quarantena può mettere in seria difficoltà le nostre relazioni: innanzitutto, la nostra vita è cambiata radicalmente da un giorno all’altro e inoltre spesso non abbiamo la possibilità di vedere il nostro partner, ormai da diverse settimane.

Vediamo quali sono le migliori frasi per l’amore a distanza durante la quarantena.

Questi giorni passati senza di te sono i più difficili della mia vita: non poterti tenere la mano, non poterti dare un bacio, non poterti vedere se non attraverso lo schermo blu del computer, sono strazianti. Ma quando tutto questo sarà finito, il nostro amore sarà più forte, perché se abbiamo dovuto sopportare questo, potremo sopportare tutto il resto.

L’assenza e la distanza a volte sembrano impossibili: non posso pensare di dover rimanere recluso dentro casa, senza vederti e senza neanche poterti abbracciare. Mi manchi come l’aria fresca, come la primavera e come il sole che scalda il mondo.

Conto i giorni che mi separano dal rivederti come i carcerati che segnano i giorni sulle pareti della loro cella. Mi sento vuoto senza di te e, nonostante io ti veda tutti i giorni attraverso uno schermo e ti scriva ad ogni ora, quello che mi manca di più è un tuo bacio.

L’assenza e la distanza da te mi hanno fatto amare anche quelle piccole cose che ti caratterizzano, che all’inizio non avevo notato: le fossette che si formano ai lati della tua bocca quando sorridi, il dolce squittio che fai quando qualcosa di fa veramente sorridere, i tuoi occhi che diventano oro quando c’è il sole, i tuoi capelli che mi svolazzano intorno quando ci baciamo. Tutto mi manca di te, stare lontano da te è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare e non vedo l’ora di riabbracciarti.

Anche se siamo lontani e reclusi nelle nostre case, ritroveremo il tempo per poterci abbracciare, baciare e parlare di noi. Non è mai troppo tardi per ritrovarsi.

Quando ci hanno chiuso dentro le nostre case ed è iniziata la quarantena, la nostra storia era appena iniziata. Avevo pensato che sarebbe stata anche la fine, invece, la nostra storia è andata avanti. Abbiamo fatto tutto quello che fanno le coppie, ma lontane l’uno dall’altra. Abbiamo chiacchierato, mi hai portato a cena fuori e abbiamo parlato di noi, tutto attraverso uno schermo. Forse questa quarantena ci ha avvicinati come non mai e, amore mio, fidati che ne usciremo più forti e uniti.

Per due come noi che sono abituati a stare insieme tutti i giorni, questa quarantena pesa come una condanna a morte. Mi manca il tuo sorriso quotidiano, mi manca prendere il caffè in quel piccolo bar sotto casa tua, mi manca ridere insieme a te davanti ad una birra nel nostro pub, mi manca chiacchierare per ore col sole che ci illumina i visi. Tutto questo tornerà e questa situazione ha reso più forte il nostro amore, ne sono sicuro, ma mi manchi come l’ossigeno.

Nonostante fisicamente siamo lontani, il mio cuore è vicino a te. Da quando mi sveglio la mattina fino a quando mi addormento la sera, tra i miei pensieri ci sei. Mi manchi tanto e non vedo l’ora che tutto questo sia finito.

Ieri notte mi sono affacciato alla finestra e ho guardato il cielo: c’è un lucente manto di stelle e la luna che illuminava una città con strade vuote e un silenzio assordante. Spero che tu abbia fatto lo stesso: non possiamo essere così lontani, se vediamo entrambi questo cielo meraviglioso.

Quando tutto questo sarà finito, la prima cosa che farò sarà correre da te e tenerti in un lungo abbraccio avvolgente. Sei la cosa che mi manca di più in questa quarantena: più della luce del sole, delle belle giornate, della domenica allo stadio e dei bagni di folla. Tu sei la mia mancanza più grande.

Nonostante la malinconia per non poterti vedere, amo tutto quello che facciamo durante la quarantena, anche se siamo lontani: prendere il caffè in contemporanea, guardare un film insieme anche se lontani, parlare per ore su Skype di tantissime cose. Non nego che è dura e che mi manchi ogni giorno, ma riesco ad immaginarmi qui con me.

Avevo paura che la distanza potesse spegnere l’amore che proviamo: sono passati giorni, settimane e non c’è ancora alcun cenno di poter tornare alla vita di prima. Avevo paura che ti dimenticassi di me, che quando torneremo alla vita di sempre, avresti voluto fare altro e vedere qualcun altro. Ma oggi ho capito che la distanza è la benzina del nostro amore, che lo accende e lo fa brillare anche nelle notti più scure e che farà continuare a bruciare il nostro amore fino all’atteso giorno in cui ci potremo rivedere.

La distanza mi ha insegnato a capire quali sono le cose veramente importanti nella vita. Le cose essenziali non sono gli oggetti che compriamo, un’auto o un cellulare nuovi, le cose essenziali sono il sorriso di uno sconosciuto quando si cammina per strada, una stretta di mano con una nuova conoscenza e il tuo abbraccio.

Amore mio, la quarantena ci ha diviso per tanto tempo e non sappiamo ancora quando potremmo stare di nuovo insieme. Ma cerca di immaginare cosa faremo quando tutto questo sarà finito: immagina i viaggi che faremo, le avventure che vivremo e i baci appassionati che ci daremo. Immaginare non costa nulla e renderà questa distanza più sopportabile.

Le cose e i sentimenti si sentono ugualmente quando si è lontani: da lontano sentiamo le risate di un bambino, le urla dopo un gol in una partita importante, la sirena di un’ambulanza. Per questo l’amore che provo per te è ancora più forte, anche se siamo lontani e ci separano chilometri di distanza.

Frasi sulla convivenza in quarantena: un amore in coppia a casa

Non tutte le coppie sono distanti, alcune vivono questa quarantena sotto lo stesso tetto, senza confini e senza lontananza.

Vediamo quali sono le migliori frasi per un amore in quarantena passato a casa.

Quando hanno annunciato che la quarantena e che non potevamo uscire dalle nostre case, dopo un momento di panico, ho tirato un sospiro di sollievo. Certo, sarebbe stato tutto molto difficile, con il lavoro, la famiglia e gli amici, ma avevo te accanto a me, sotto lo stesso tetto e a me questo sarebbe bastato.

La convivenza non è facile, soprattutto se non si può uscire a causa della quarantena: si è 24 ore su 24 a contatto, non si hanno i propri spazi e la propria privacy e neanche un momento in cui si è totalmente soli. Ma poi ho pensato che noi due ci dovremmo definire fortunati: stiamo combattendo questa battaglia insieme e insieme la vinceremo.

La giornata inizia col caffè mattutino, entrambi seduti al piccolo tavolino della cucina, gomito a gomito. Dopo un controllo di tutti i social, ci mettiamo a lavorare, tu in una stanza e io nell’altra, una piccola pausa pranzo e si riparte a lavoro fino alle 6. Solitamente adesso saremmo sull’autobus o in metro, in mezzo alla folla, per tornare a casa, ma basta staccarmi dal computer, per incontrare il tuo sguardo. La quarantena può essere difficile, ma io ho te e tu hai me e insieme siamo invincibili.

Se non avessimo abitato insieme, non so come avrei potuto sopravvivere: non poterti vedere per settimane sarebbe stato straziante per me, una sorta di arresti domiciliari senza neanche l’ora d’aria. Ma nonostante ci sia l’inferno intorno a noi, tu riesci a strapparmi un sorriso anche nei giorni più difficili, anche quando vorrei mandare al diavolo tutto e tutti.

Vivere sotto lo stesso tetto è un’arte: dove non arriva uno, arriva l’altro, quello che non fa uno lo fa l’altro e insieme siamo la forza più invincibile di questo mondo.

Finita l’ennesima chiamata Skype coi colleghi per quel progetto importante, mi metto le mani sul viso, i miei occhi fanno male dopo così tanto tempo al computer. Ma poi alzo lo sguardo e ti vedo: sei seduta su una sedia coi piedi appoggiati alla ringhiera del nostro piccolo balconcino, in una mano tieni una sigaretta accesa e nell’altra un libro a cui sei quasi a metà, la tua fronte si corruccia un pochino, deve essere difficile quel libro. Allora sorrido e penso che questa quarantena con te, sembra quasi una vacanza privata.

Sono i gesti quotidiani a fare la differenza: tu che mi lasci il caffè quando fai colazione, io che preparo quel risotto che ti piace tanto, tu che compri i fiori per poter rendere più bello questo monolocale in cui viviamo e io che lavo i piatti quando sei troppo stanca a fine giornata. L’amore, dopo la travolgente passione degli inizi, si rifà a questi piccoli gesti, che sono piccoli mattoncini che vanno a costruire il nostro futuro.

La convivenza non è mai facile, soprattutto se non puoi uscire di casa e riflettere nell’aria gelata della notte. In ogni coppia si litiga e si dicono cose che non si pensano, ma l’importante è riportare la pace e l’armonia col partner. Questa quarantena servirà alle coppie molto più di una terapia.

Ti amo già da diversi anni, da quando ho spostato lo sguardo su di te quella sera in quel locale. Nel corso degli anni non abbiamo mai avuto problemi, mai un litigio violento, mai una parola fuori posto, come se fossimo anime gemelle e il nostro destino fosse scritto nelle stelle. Pochi mesi fa ti sei trasferito da me, abbiamo portato tutti gli scatolini e la fatica è stata immensa per poter portare la tua vita qui nella mia vita. Alcune settimane fa è scattato l’obbligo di quarantena e ringrazio Dio di aver deciso di vivere insieme prima di questa emergenza. Non avrei mai sopportato stare lontano da te per così tanto tempo e il solo pensiero mi fa star male. Ma qui va tutto bene, perché tu sei con me.

La nostra passione, lo sai, è viaggiare: prendere lo zaino in spalla, caricato con le cose essenziali e partire. Abbiamo fatto dei viaggi bellissimi, abbiamo girato il mondo sempre insieme. Questa quarantena ci ha negato la nostra più grande passione, ma amore mio, quanto sarà bello ricominciare a viaggiare dopo tutta questa attesa?

Il segreto per un amore eterno è sopportare tutti i difetti dell’altro: lasciare i panni da lavare per terra invece che nella cesta per i panni sporchi, finire il latte e lasciare il cartone vuoto nel frigorifero, lasciare i piatti sporchi nel lavello, lasciare gli sportelli aperti senza chiuderli. Tutti questi difetti sono normali e quotidiani nella vita delle coppie che vivono sotto lo stesso tetto, ma sopportarli e combatterli insieme è il modo migliore per vivere una lunga e appassionata storia d’amore.

Quando il sole sbuca tra le fessure delle tapparelle e illumina il nostro letto con lenzuola bianche, ecco quella per me è la felicità. Vedere che tu ancora dormi, pur sapendo di aver spento già la sveglia, è una delle immagini migliori che io possa mai avere. Quando è così, io mi alzo di soppiatto e inizio a pasticciare in cucina, preparo i cereali che ti piacciono tanto, il caffè nella moka e metto tutto su un vassoio rimediato, insieme ad una rosa del vaso in cucina. Questa è una delle mie gioie quotidiane, vederti sorpresa, anche se sai che sono in cucina a prepararti la colazione a letto.

Insieme siamo una forza invincibile: viviamo insieme nella stessa casa da anni e anche se solitamente trascorriamo tutta la giornata fuori per colpa del lavoro, il weekend stiamo sempre insieme ed è un’impresa decidere di uscire. Ma con la quarantena, per noi è sempre una lunga e meravigliosa domenica da passare insieme.