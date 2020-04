Frasi sul Coronavirus: aforismi sulla pandemia, sui morti, “andrà tutto bene”, “ce la faremo” e “state a casa”

Da qualche settimana l’intera umanità si è trovata a dover combattere contro un nemico comune, che non guarda il colore della pelle, lo status sociale ed infondo, nemmeno l’età: questo mostro quasi biblico si chiama Coronavirus.

Una pandemia che ha reso questo momento carico di eccezionalità, ma che sta dando a molti l’occasione di riflettere sulla propria vita e su alcuni importanti valori come la famiglia e gli amici più cari

All’interno del prossimo articolo sono raccolte alcune frasi relative a questa terribile malattia cariche di speranza, ma anche alcuni pensieri rivolti alle vittime ed ai loro familiari.

Frasi sulla pandemia del Coronavirus

Pandemia: questa parola riecheggia sulle televisioni, sui quotidiani ed i social di tutto il mondo.

Una situazione di fortissima emergenza che per la prima volta ci ha trovati tutti quanti nello stesso fronte contro un nemico silenzioso e temibile.

All’interno di questo paragrafo sono contenute alcune delle frasi più significative sul Coronavirus e tutte le conseguenze che questo morbo sta causando al livello mondiale.

“Questa pandemia ci ha offerto l’occasione unica di fermarci e riflettere sulla caducità del nostro essere, rendendoci consci di quanto infondo siamo fragili ed inermi in situazioni come queste”.

“Il tempo: ciò che ci è mancato sempre nella nostra società, è quello che ora abbiamo in abbondanza. In questa momento di grande paura ed incertezza si dovrebbe impiegare questo bene prezioso per coltivare passioni ma sopratutto rapporti con le persone che si amano”.

“La momentanea interruzione della nostra quotidianità, causata da questa temibile pandemia, ci fa comprendere il valore delle piccole cose alle quali solitamente ognuno di noi non dava particolare importanza: un abbraccio di una persona cara, il sorriso dei propri famigliari e tutti i magici istanti passati in compagnia degli amici di sempre”.

“Forse questo momento così eccezionale cambierà per sempre la nostra quotidianità, rendendoci più consapevoli dell’importanza dei piccoli gesti e dei valori che per troppo tempo si sono dati per scontati”.

“Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe servita una pandemia di portata mondiale a far rendere conto a tutti che l’umanità è una sola e che solamente se restiamo uniti potremmo riuscire presto a riabbracciare le persone che si amano?”.

“La pandemia da Coronavirus ci ha offerto l’occasione per riflettere su quanto in realtà questo mondo, così interconnesso ed apparentemente forte, sia infondo estremamente fragile e disarmato contro un mostro così imprevisto”.

“Il Coronavirus si è abbattuto sulle nostre vite mentre eravamo intenti a programmare viaggi, esami e scadenze. Ha imposto ad ognuno di noi di stare fermi, di annullare tutti i nostri piccoli grandi progetti e di guardare gli affetti più cari solamente attraverso lo schermo freddo di un cellulare”.

“Quando tutta questa pandemia sarà terminata, torneremo a guardare il mondo con occhi diversi: torneremo a vivere le città riscoprendole davvero e innamorandocene ad ogni passo; torneremo a ripopolare i ristoranti assaporando ogni singola pietanza con più attenzione. Infine torneremo a sentire il calore delle persone che amiamo, capendo l’importanza di non darle mai per scontate”.

“Un giorno forse anche questa generazione potrà dire ai posteri di aver vissuto una guerra: sicuramente differente da tutte le altre, dove le armi non erano fucili o bombe ma mascherine e sale di terapia intensiva. Una strana guerra che ha chiesto ai propri combattenti di rinchiudersi all’interno delle proprie abitazioni e di stare lontano dalle zone pericolose”.

“Paura, diffidenza e morte sono i temi con i quali questa pandemia da Coronavirus ci ha costretto a fare i conti; senza preavviso o un’adeguata preparazione l’intera umanità si è trovata sola e inerme a combattere un nemico silenzioso e temibile che ha totalmente ribaltato lo stile di vita e messo in discussione tutti quei valori che spesso sono stati dati per scontati”.

Frasi sui morti di Coronavirus

Ogni guerra presuppone un numero di caduti, ed anche questa non ha fatto eccezione.

Le notizie aggiornate di ora in ora e le immagini che i quotidiani nazionali riportano costantemente, non fanno altro che renderci consci del clima difficile e pericoloso all’interno del quale ognuno di noi è coinvolto in modo del tutto imprescindibile.

In questa sezione sono raccolti dei pensieri rivolti a tutti coloro che non ce l’hanno fatta a combattere la propria personale battaglia contro il Covid-19.

“Il dolore per la scomparsa di una persona cara è sempre temibile, ma la sofferenza delle famiglie di coloro che sono deceduti a causa del Coronavirus è esacerbata ulteriormente dalla distanza alla quale si è costretti a vivere in questo tragico momento”.

“Chi avrebbe mai pensato che un mostro così lontano e remoto, in poco tempo sarebbe venuto a bussare alle porte delle nostre case mietendo vittime e creando così tanta paura?”.

“Le vittime del Coronavirus sono come angeli silenziosi volati in cielo poiché non sono riusciti a vincere la loro battaglia contro questo terribile male”.

“La lenta e triste sfilata di mezzi che trasportano le vittime del Coronavirus resterà per sempre l’immagine più emblematica di una guerra combattuta dall’umanità contro un nemico invisibile ma altrettanto temibile”.

“La morte spaventa, ma forse morire per via di questo nemico fa ancora più terrore; un morbo silenzioso che colpisce il respiro, rendendo impotenti e maledettamente soli”.

“Coloro che sono caduti nelle mani di questo maledetto virus, non hanno potuto avere accanto il calore delle persone che amavano e l’affetto dei propri cari; la morte li ha colpiti soli all’interno di una sterile camera di ospedale nella sofferenza e nella paura”.

“Ogni persona che è volata via, sotto la mano imperiosa del Coronavirus, non deve essere dimenticata tra la moltitudine di nomi che ogni giorno tristemente si aggiungono alla lista, ma tutti i morti meritano di essere ricordati e rispettati”.

“E’ bene non dimenticare che dietro ad ogni nome di persona scomparsa sotto la mano del Coronavirus, c’è un famiglia, un figlio, un nipote, un coniuge che vive il proprio dolore nella solitudine e nella disperazione più totale”.

“Ogni persona che ora sta perdendo la propria battaglia contro il Coronavirus, deve far rendere conto di quanto davvero fortunato sia chi possiede il bene più importante di tutti: la salute”.

“Coloro che sono deceduti a causa del Coronavirus non hanno un determinato colore della pelle, uno specifico conto in banca né parlano una sola lingua. E’ un morbo che non guarda in faccia e nemmeno al portafoglio ma al suo passaggio lascia solamente tanto dolore e sofferenza”.

Frasi sul Coronavirus per dire che “andrà tutto bene”

Milioni di arcobaleni disegnati, stanno colorando i vetri delle finestre d’Italia per farci sentire tuttivicini col cuore seppur attualmente fisicamente distanti.

Queste bellissime immagini sono spesso accompagnate da una frase che regala forza e speranza: andrà tutto bene.

Nel seguente paragrafo sono racchiuse alcune delle migliori frasi per esprimere al meglio questo importante concetto durante questi giorni di pandemia da Coronavirus.

“Dopo ogni tempesta, anche la più buia e spaventosa, c’è sempre un arcobaleno pronto ad attendere i nostri occhi meravigliati… è per quel momento che dobbiamo essere forti e mantenere la speranza viva in questo tempo di paura”.

“La luce infondo al tunnel è ciò che ognuno di noi attende con ansia e trepidazione oramai da diversi giorni. Anche se ancora questo momento sembra lontano, dentro il cuore ognuno si deve mantenere viva la convinzione che andrà tutto bene”.

“Per ogni attimo di sconforto, per tutti i momenti di solitudine, per ogni minuto in cui si ci sente soli e smarriti, bisogna sempre ricordare che alla fine andrà tutto bene”.

“Non bisogna domandarsi continuamente quando terminerà tutto ciò, ma bisogna vivere ogni giorno cercando sempre il lato positivo di questa situazione, consapevoli del fatto che ci sarà un termine e che alla fine andrà tutto bene”.

“Non può esistere una notte infinita; anche le ore più oscure alla fine devono arrendersi ai primi raggi di una splendida luce del mattino. Ed è per questo che ognuno deve convincere il suo cuore che andrà davvero tutto bene!”.

“Ed è proprio in questo momento di sfida, che ognuno deve trovare dentro di se la forza di andare avanti ed essere sicuro che ce la faremo a riemergere da tutto questo caos”.

“In ogni momento di difficoltà vissuto in questi giorni, dobbiamo ripetere a noi stessi che andrà tutto bene e che presto torneremo a riabbracciarci ancora con più calore di prima”.

“Prima o poi tutto questo clima di paura e ansia apparterrà al passato e finalmente ognuno di noi potrà tornare a vivere la propria vita dando un valore nuovo ai piccoli grandi gesti della quotidianità; ed è proprio questo pensiero che ci deve infondere la forza necessaria per credere che andrà davvero tutto quanto bene”.

“All’interno del nostro animo c’è una forza chiamata resilienza ed è a quella che ognuno deve appellarsi per fronteggiare al meglio la paura generata da questa terribile pandemia… con pazienza e fermezza vedremo che davvero andrà tutto bene”.

Aforismi Coronavirus per dire che “ce la faremo”

Queste settimane sono state caratterizzate da dei fortissimi sentimenti di incertezza e paura che tuttavia non sono riusciti ad annientare del tutto una flebile fiammella di speranza nell’immediato futuro.

Ed è proprio a questa che è importante fare appello per vivere e sopportare questo momento di grandi limitazioni di libertà e sospensione della quotidianità.

Ecco dunque una carrellata di aforismi per urlare al mondo “ce la faremo” contro il Coronavirus, al fine anche di incoraggiare noi stessi e tutti coloro che si stanno adoperando in questi giorni per salvare le vite dei malati.

“Anche se le immagini e le notizie che ogni giorno si vedono non son affatto confortanti, dobbiamo tutti avere un atteggiamento positivo, consapevoli del fatto che insieme ce la faremo”.

“Questo oggi, così ricco di incertezza, ci serva da lezione affinché si rafforzi domani la voglia di essere più uniti per affrontare ogni sfida futura con la consapevolezza che solamente insieme è possibile farcela”.

“Le canzoni cantate dalle persone affacciate dalle finestre delle proprie abitazioni accorciano sempre di più le distanze ed hanno la capacità di far nascere una speranza in grado di aiutare ad affrontare al meglio questa pandemia”.

“Anche se oggi non è possibile stringere tra le braccia le persone che si amano e sentirne il calore, il pensiero basti ad alimentare la speranza che a breve si riuscirà ad uscire da questo incubo chiamato Coronavirus”.

“La paura è sempre una cattiva consigliera ed in questo momento, lo è ancora di più. Per scacciare questa orribile sensazione bisogna avere il cuore forte e convincersi che nonostante tutto ce la faremo, perché siamo più forti di questo maledetto virus”.

“In questo momento migliaia di medici ed infermieri stanno rischiando la propria vita al fine di combattere questo morbo così odioso che è entrato a far parte delle nostre vite da qualche settimana. E’ per il loro sacrificio che dobbiamo mantenere viva la speranza e con l’aiuto di tutti ce la possiamo fare”.

“I sorrisi dei medici che riescono a salvare una vita, ci regalano una profonda speranza in grado di darci forza nei momenti di sconforto e solitudine. E’ importante dunque ripetersi giorno dopo giorno che, uniti anche se distanti, ce la faremo”.

“Un mondo che combatte unito contro un nemico comune, riuscirà ad avere presto la sua vittoria e la sua soddisfazione: non esiste sconfitta per chi crede fermamente che presto o tardi ce la faremo”.

“Anche se sembra impossibile, in questo momento è fondamentale non lasciarsi andare al timore ed alla paura perché sono proprio questi sentimenti che fanno sentire l’uomo ancora più prigioniero; è la speranza la chiave per restare liberi e fiduciosi nel futuro… con pazienza e determinazione ce la faremo”.

Frasi per dire “state a casa” ai tempi del Coronavirus

La casa da sempre rappresenta il luogo per eccellenza della protezione e della sicurezza, ma in questo momento più che mai.

Guardando la televisione o accedendo ai diversi social è impossible non imbattersi in frasi che invitano tutti a rimanere all’interno delle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il dilagarsi ulteriore del contagio.

In questa sezione sono raccolte moltissime frasi per incentivare a rimanere in casa in questi giorni di emergenza da Coronavirus.

“Sono moltissime le cose da fare nella propria abitazione: ritinteggiare le pareti, mettere in ordine gli armadi, sistemare finalmente il garage. Questo momento di emergenza ci sta regalando l’occasione unica di avere un ambiente perfetto e di passare in modo produttivo il tempo che si deve restare forzatamente in casa… perché dunque non approfittarne?”.

“Oggi come non mai si deve guardare la propria abitazione come un nido che è il solo in grado di proteggerci da tutto il male che si sta aggirando nel mondo”.

“Dolci appena sfornati, passare tutto il giorno in pigiama, la propria famiglia e la possibilità di riprendersi il tanto agognato “tempo”: ci serve altro per convincersi a restare in casa durante questa fase di contagio da Coronavirus?”.

“In questa guerra contro un nemico comune, ognuno deve sacrificarsi nel nome della comunità e del ritorno alla vita quotidiana, per questo è importante restare a casa per avere l’opportunità di riabbracciare presto tutte le persone che ora ci sono fisicamente distanti e ci mancano”.

“Infondo restare a casa non è poi una richiesta così ardua: non credo che (fortunatamente) ricapiterà l’occasione di essere dei patrioti stando comodamente sdraiati in pigiama sul proprio divano”.

“Questo tempo da vivere in casa, potrebbe rappresentare l’occasione unica per riprendere in mano le proprie passioni, terminare tutti quei libri che sono sulla mensola da mesi, oppure fare un po’ di sano esercizio fisico per rimediare a tutti i piccoli stravizi di gola che ognuno si sta concedendo durante questa emergenza da Coronavirus”.

“Purtroppo per molti restare a casa rappresenta un sacrificio davvero enorme, in quanto lontani dalle proprie famiglie, dai propri amici. Ma è proprio l’amore per queste persone che deve fornire la forza per resistere ed attendere con pazienza di poterle nuovamente riabbracciare”.

“Questi giorni, chiusi tra le mura delle proprie case, sembrano essere tutti quanti uguali: è dunque fondamentale cercare tanti modi per non perdere la determinazione nei confronti dei propri progetti e continuare a sognare un futuro più limpido e soddisfacente”.

“Sembra incredibile, eppure il più grande atto d’amore che in questo momento si possa fare per le persone che ci sono care, è restare in casa ed attendere con ferma pazienza che questo terribile Coronavirus diventi solo uno spiacevole ricordo lontano”.

“Arriverà il tempo per correre nuovamente nei parchi, per sentire la brezza del mare sulla propria pelle per festeggiare lauree, compleanni e matrimoni. Torneranno presto gli schiamazzi dei bambini sulle giostre e le lacrime degli universitari nelle aule; ora però ora è il momento del sacrificio…quello di stare ognuno all’interno della propria casa per mettersi al riparo dal contagio”.

“Bisogna sentirsi davvero privilegiati di stare a casa in questi giorni fatti di caos e grande incertezza; perché lì fuori ci sono molte persone costrette a combattere in prima linea in nome dell’amore per il prossimo e per la propria professione”.

“Bisogna spogliarsi dei pensieri tristi e vivere questo momento come l’occasione ideale per stare in casa e passare più tempo con noi stessi e riflettere”.