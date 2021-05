Fun Fan: truffa o funziona, prezzo Amazon, sito ufficiale e istruzioni

Oggi vi parliamo di Fun Fan, l’innovativo ventilatore portatile da collo della linea WSI che vi aiuterà a rinfrescarvi e vi donerà sollievo in qualsiasi circostanza, soprattutto nelle giornate più afose. E’ stato progettato per essere usato come se fossero delle cuffie senza fili così da poter lasciare libere le mani e dedicarsi a qualsiasi altra cosa, senza rinunciare ad un po’ di aria fresca.

Prima di acquistare questo interessante ventilatore, è importante verificare se funziona davvero o se si tratta dell’ennesima truffa online. Per farlo scopriremo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già utilizzato, andando a leggere cosa dicono le loro recensioni, quali sono le sue specifiche tecniche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come ordinarlo tramite il sito ufficiale.

Come funziona Fun Fan: specifiche tecniche e istruzioni del nuovo ventilatore portatile

Nelle giornate più torride è importante per la nostra salute e il benessere del nostro organismo, cercare di restare sempre idratati e rinfrescati. Oggi in commercio è arrivata un accessorio molto interessante, diverso dai soliti aeratori o condizionatori d’aria. Stiamo parlando del nuovo Fun Fan, il rivoluzionario e innovativo ventilatore portatile della linea WSI in grado di donarvi freschezza e sollievo in pochissimi secondi.

Questo dispositivo è stato progettato con un motore molto potente e presenta due speciali ventole rotanti a 360 gradi e due fori d’uscita, a destra e a sinistra. Inoltre dispone di una luce a LED con ben 7 colorazioni differenti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le sue specifiche tecniche del nuovo Fun Fan:

Ventilazione a 360°: possibilità di ruotare la ventola

Design compatto e portatile

Comodo da indossare: leggero e flessibile

Lunga durata: autonomia fino a 8 ore

Ventilazione con 3 livelli di velocità

Illuminazione LED personalizzata: multicolore o monocolore, per rilassarti o come avvertimento notturno

Aromaterapia e Cromoterapia

Silenzioso: puoi usarlo anche in aereo senza disturbare chi ti circonda

Ma come funziona e come va usato nel modo giusto il nuovo Fun Fan? Stando alle istruzioni, l’utilizzo di questo ventilatore portatile è davvero molto semplice e non dovrete far altro che seguire questi passaggi. Per prima cosa posizionate Fun Fan intorno al collo, con le ventole posizionate verso di voi poi premete il pulsante d’accensione. Di base la velocità impostata è quella più bassa poi potrete aumentarla come desiderate spingendo il pulsante due volte o tre per raggiungere la potenza massima. Per spegnerlo vi basterà premerlo 4 volte; se invece desiderate accendere la luce LED c’è l’apposito pulsante da premere. Il ventilatore potrete ricaricarlo tramite il cavo USB in dotazione.

Opinioni e recensioni Fun Fan: funziona davvero o si tratta di una truffa?

Sono stati già moltissimi gli utenti del web che, spinti dalla curiosità e dai commenti degli altri clienti, hanno deciso di acquistare il nuovo ventilatore portatile della linea WSI Fun Fan. Dopo averlo provato per un periodo di tempo, hanno voluto condividere la propria esperienza lasciando un commento su internet. Noi abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle loro recensioni e proporvele:

“Utilissimo ventilatore portatile da collo. Possiede due ventole che possono raggiungere fino a 3 velocità diverse e generano molta potenza, donando freschezza e sollievo. E’ dotato anche di luci a LED colorate davvero molto carine. E’ comodissimo, e soprattutto leggero, tanto che dopo un po’ si dimentica di averlo al collo. La durata delle batterie è ottima, a basse velocità dura molte ore. Si può ricaricare in qualunque modo attraverso il cavo micro-USB. Ottimo prodotto”. Dario R. “Ho acquistato Fun Fan per mia madre che si lamenta sempre del caldo, ma devo dire che non avevo grandi aspettative. Tuttavia mi sono dovuta ricredere in quanto funziona davvero perfettamente e mia madre ne è felice. Per questo ho deciso di prenderne altri due per me e mia sorella, così da usarlo nelle giornate estive più torride. Il ventilatore è perfetto e utilissimo. Sia io che mia madre lo consigliamo”. Alessandra P.

Fun Fan: prezzo Amazon e come acquistare il ventilatore tramite il sito ufficiale

Dopo avervi fornito tutte le informazioni utili su Fun Fan, è lecito chiedersi dove è possibile acquistare questo nuovo e rivoluzionario ventilatore portatile e soprattutto qual è il suo prezzo di vendita. Per prima cosa è importante sapere che, come spesso accade per questa tipologia di articoli che si vendono online, è facile imbattersi in siti stranieri dove si possono trovare moltissime imitazioni di questo climatizzatore. Per questo motivo vi consigliamo sempre di acquistarlo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del prodotto, dove troverete inoltre delle offerte incredibilmente convenienti e da non perdere per nessun motivo.

Per averlo vi basterà compilare il modulo d’ordinazione con i vostri dati anagrafici e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti al corriere espresso o se preferite anche in anticipo tramite carta di credito, PayPal o PostePay.

Ma qual è il prezzo di vendita del nuovo ventilatore portatile?

Attualmente è disponibile sul sito ufficiale un’offerta di lancio davvero molto conveniente che vi permetterà di acquistare non uno ma ben 2 Fun Fan al prezzo speciale di soli 59,90 euro, anziché 99,90 euro. Oltre ai due ventilatori, riceverete anche 2 cuscinetti per aromaterapia.