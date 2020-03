Gardaland Prezzi 2020: quanto costano i biglietti interi, serale, hotel, gruppi, disabili, pomeriggio, bambini, famiglia, salta coda e abbonamenti

La bella stagione è ormai alle porte e molti parchi a tema a breve riapriranno i battenti per accogliere grandi e piccini e offrire loro giornate all’insegna del divertimento e dello svago. Gardaland è sicuramente uno dei parchi a tema più noti e amati d’Italia: esso è situato a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutto lo stivale. Quest’anno, a causa dell’emergenza nazionale provocata dal Covid-19, l’apertura del parco originaria prevista per sabato 28 marzo è stata posticipata al 30 aprile. In questo articolo vi daremo comunque tutti gli ultimi aggiornamenti rispetto ai prezzi dei biglietti di ingresso a Gardaland nel 2020, sia che si tratti di biglietti interi, biglietti per ingresso serale, tariffe per gruppi e disabili, permanenza in un hotel convenzionato, tariffe per bambini, per famiglie, prezzi dei biglietti saltacoda e degli abbonamenti.

Gardaland Prezzi 2020: biglietti interi, ridotti, ingresso pomeridiano, saltafila e hotel

Passare una giornata tra le giostre e le attrazioni di Gardaland con la propria famiglia può essere l’idea giusta per inaugurare la stagione primaverile. Gardaland Park inoltre da qualche anno ha all’interno del suo comprensorio anche altre due attrazioni di grande richiamo, per diversificare ed arricchire l’offerta: Legoland Water Park e Gardaland Sea Life Aquarium. Dunque, non c’è che l’imbarazzo della scelta: il divertimento è assicurato per tutti! Ma quanto costa il biglietto di ingresso a Gardaland? Iniziamo subito quindi analizzando quali sono le tariffe individuali per l’accesso a Gardaland ParK e le relative offerte: 1 ingresso singolo costa 42,00 euro per gli adulti e 37,00 euro se ad entrare sono bambini fino ai 10 anni d’età; acquistare 2 ingressi a Gardaland – che consentono l’accesso al parco per due giorni consecutivi – costa invece 54,00 euro per gli adulti mentre la tariffa ridotta per bambini è di 48,00 euro. Se si decide di trascorrere solo il pomeriggio e non l’intera giornata a Gardaland Park, con accesso a partire dalle ore 13:00 fino all’orario di chiusura, il costo unico del biglietto è di 22,00 euro nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) mentre di 25,00 euro nei giorni festivi (sabato, domenica e feste nazionali) con accesso a partire dalle ore 14:00 fino all’orario di chiusura. Questa tipologia di biglietto è valida fino al 12 giugno 2020. Se si vuole invece acquistare 1 ingresso combinato a Gardaland Park e a Gardaland Sea Life Aquarium, effettuabile nello stesso giorno o in due giorni consecutivi, il prezzo del biglietto intero è di 47,00 euro e del ridotto 42,00 euro. Il costo di 2 ingressi a Gardaland Park e a Sea Life Aquarium, effettuabili nello stesso giorno o in due giorni consecutivi, il prezzo del biglietto intero è di 60,00 euro e del ridotto 50,00 euro. Se si opta invece per 1 ingresso combinato a Gardaland Park e Legoland Water Park nello stesso giorno, nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 settembre 2020, il prezzo del biglietto intero è di 55,00 euro mentre del ridotto è di 49,00 euro. Invece il prezzo della formula che prevede 2 ingressi a Gardaland Park effettuabili in 2 giorni consecutivi e 1 ingresso Legoland Water Park nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 settembre 2020 è di 60,00 euro per il biglietto intero mentre quello del ridotto è di 54,00 euro. Ricordiamo infine che i bambini di altezza inferiore a 1 metro e le persone diversamente abili non autosufficienti entrano gratuitamente sia a Gardaland Park che a Legoland Water Park e a Gardaland Sea Life Acquarium. Le persone diversamente abili che possono usufruire autonomamente delle attrazioni del parco pagano invece il biglietto ridotto a 37,00 euro.

Il costo di 1 ingresso a Legoland Water Park per possessori di abbonamento Gardaland Park (vedremo i dettagli di questa formula nel paragrafo successivo) parte da 10,00 euro. I prezzi indicati si riferiscono all’acquisto dei biglietti online sul sito www.gardaland.it: l’acquisto degli ingressi presso la biglietteria del parco a tema prevede una maggiorazione di 2,00 euro a biglietto. I biglietti acquistati online sono naturalmente saltafila perché consentono l’accesso diretto al parco: se ci si trova in coda con altri acquirenti via internet all’ingresso bisognerà solo avere pazienza e pensare che almeno ci si è risparmiati l’attesa in biglietteria! Per quanto riguarda le promozione riservate a chi decide di soggiornare presso gli hotel convenzionati con Gardaland Park (Gardaland Magic Hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e altri visionabili alla pagina booking.gardaland.it) nel prezzo del soggiorno è incluso l’ingresso per 2 giorni consecutivi a Gardaland Park e Sea Life Aquarium, oltre alla colazione.

Gardaland Park 2020: prezzo biglietto per gruppi e abbonamenti

Quali sono invece le tariffe che Gardaland Park mette a disposizione dei gruppi che decidono di visitare il parco dei divertimenti di Castelnuovo del Garda? I gruppi di almeno 20 persone paganti prenotati online pagano 1 biglietto giornaliero per l’accesso a Gardaland Park 31,00 euro a persone mentre i gruppi gruppi di almeno 20 persone paganti che vogliono acquistare il biglietto per l’accesso a Gardaland Park in 2 giorni consecutivi devono pagare il prezzo di 48,00 euro a persona. Le scuole o le parrocchie che abbiano prenotato e che siano composte da un gruppo di almeno 20 persone paganti accedono a Gardaland Park con biglietto giornaliero al prezzo di 27,00 euro a persona. Tutte queste formule prevedono 1 ingresso gratuito ogni 20 persone paganti. I biglietti si possono prenotare online almeno 3 giorni lavorativi prima della visita e devono essere pagati e ritirati presso la biglietteria Gruppi nel giorni della visita. I gruppi, le scuole e le parrocchie che invece non hanno prenotato in anticipo e che acquistano i biglietti sul posto per almeno 20 persone paganti pagheranno il biglietto 33,00 euro a persona e non sono previste gratuità. I gruppi prenotati e non, per definirsi tali e avere diritto alla tariffa da gruppi, devono essere comitive che arrivano al parcheggio in pullman. Infine, i gruppi di almeno 20 persone paganti che hanno acquistato il biglietto e pagato almeno 10 giorni prima della visita per mezzo di bonifico hanno accesso a Gardaland Park per 1 giorno al prezzo di 30,00 euro a persona ed è prevista 1 gratuità ogni 9 persone paganti.

Una formula conveniente, soprattutto se si ha intenzione di effettuare visite multiple nel corso dell’estate a Gardaland Park è sicuramente l’abbonamento. Gardaland Park ne mette a disposizione dei visitatori varie tipologie, che analizzeremo nel dettaglio. Il primo tipo di abbonamento è l’Abbonamento Junior riservato a bambini di altezza superiore a 1 metro e fino a 6 anni compiuti e consente l’ingresso al Parco senza restrizioni, tutti i giorni a partire dall’apertura fino al 1° novembre 2020 al costo di 49,00 euro. Aggiungendo 10,00 euro si possono acquistare anche ingressi illimitati a Gardaland Sea Life Aquarium. Questo abbonamento include i vantaggi base (sconti su hotel, merende, merende e ristorazione, accessi a prezzi speciali ad attrazioni del parco e a strutture convenzionate, offerte mensili, ecc.), un gadget esclusivo e il 20% di sconto sugli articoli di Peppa Pig. L’Abbonamento Easy costa invece 50,00 euro e permette l’ingresso al Parco in tutti i giorni d’apertura fino al 1° novembre (ad eccezione di alcuni eventi e aperture speciali) e include i vantaggi base, con 10,00 euro in più il parcheggio gratuito oppure ingressi illimitati a Gardaland Sea Life Aquarium; è acquistabile fino al 19 aprile 2020. L’Abbonamento Premium consente l’ingresso al parco tutti i giorni, senza restrizioni, al costo di 80,00 euro: l’offerta è valida fino al 19 aprile 2020 e include vari bonus tra cui vantaggi base, parcheggio gratuito, ingressi illimitati a Gardaland Sea Life Aquarium, prezzo speciale per Blue Lagoon, Menù Speciale Ristorazione 12,00 euro, ingressi preferenziali. Infine, l’Abbonamento Vip permette l’ingresso al parco tutti i giorni senza restrizioni al prezzo di 90,00 euro e vari bonus tra cui vantaggi base, parcheggio gratuito, ingressi illimitati a Gardaland Sea Life Aquarium, prezzo speciale per Blue Lagoon, Menù Speciale Ristorazione 12,00 euro, ingressi preferenziali illimitati family o adrenaline. L’offerta è valida fino al 19 aprile. Tutti gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito di Gardaland Park; per chi fosse impossibilitato ad acquistarli per via telematica è possibile effettuare l’acquisto direttamente presso le biglietterie del parco a tema pagando un sovrapprezzo. Tutti gli abbonamenti previsti sono validi a partire dall’apertura del parco dei divertimenti fino al 1° novembre 2020. Sono inoltre previste le Membership Card nelle versioni Gardaland Club Plus e Gardaland Club che consentono ingressi illimitati (a Gardaland Park e Gardaland Sea Life per i possessori di Gardaland Club e a Gardaland Park, Gardaland Sea Life e Legoland Water Park per i possessori di Gardaland Club Plus), il pagamento della quota in comode rate mensili e benefit ulteriori rispetto a quelli previsti dagli abbonamenti. Gardaland Club costa 8,50 euro al mese a persona per minimo 12 mesi, con rinnovo automatico mensile salvo recesso, ed ha un costo di attivazione di 10,00 euro mentre Gardaland Club Plus prevede il pagamento di 15,00 euro al mese a persona per minimo 12 mesi, con rinnovo automatico mensile salvo recesso, ed ha un costo di attivazione di 10,00 euro.