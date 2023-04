Gaviscon: un alleato contro il reflusso gastroesofageo

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo che colpisce circa il 20% della popolazione europea. Si tratta di una condizione che può incidere pesantemente sulla qualità di vita, in quanto costringe a fare i conti con una continua sensazione di bruciore allo stomaco e dei rigurgiti acidi.

Questo fastidio si manifesta quando i succhi gastrici vengono in contatto con la parete dello stomaco e dell’esofago. È proprio il contatto con questi succhi acidi provoca il fastidioso bruciore nella parte posteriore dello sterno e alla gola. Al contempo, lo stomaco cerca di liberarsi dei succhi gastrici in eccesso cercando di farli fuoriuscire dalla bocca, provocando un altro fastidio: il reflusso acido.

Nella maggior parte dei casi il reflusso gastroesofageo è solo un grosso fastidio e non porta a particolari complicazioni. In altri casi, il contatto dello stomaco e dell’esofago con le sostanze acide può causare erosioni, restringimenti e ulcere.

Per liberarsi dal reflusso è necessario un cambiamento dello stile di vita e dell'alimentazione. In aggiunta, può essere necessario un trattamento con farmaci da banco come Gaviscon contro Bruciore e Indigestione. Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio il funzionamento di questo prodotto.

A cosa serve Gaviscon

Gaviscon è un farmaco da banco che combatte i sintomi del bruciore di stomaco e del reflusso. La sua azione avviene grazie a tre principi attivi:

Alginato di sodio;

Sodio bicarbonato;

Calcio carbonato.

L’alginato di sodio è un composto estratto dalle alghe, formato da sale di sodio e acido alginico. Questa sostanza risulta particolarmente densa e ha la capacità di creare una barriera protettiva intorno al contenuto dello stomaco, nel quale c’è anche l’acido gastrico. In questo modo, la sostanza acida non va in diretto contatto con la parete dello stomaco e dell’esofago, evitando il fastidioso bruciore.

Il sodio bicarbonato e il calcio carbonato, invece, sono degli efficaci antiacidi che riducono l’acidità del contenuto dello stomaco. Dunque, Gaviscon ha una doppia azione: rende il contenuto dello stomaco meno acido e impedisce a questo di entrare in contatto con esofago e stomaco. L’unione di questi due effetti permette di combattere diversi disturbi, tra cui:

Bruciore di stomaco;

Reflusso acido;

Indigestione;

Tosse da reflusso.

Gaviscon è presene in diverse versioni, ognuna adatta a differenti esigenze e gusti.

Le differenze tra i prodotti Gaviscon

Il prodotto di punta della linea è Gaviscon Bruciore e Indigestione. Questo è disponibile in bustine monodose molto pratiche da assumere anche fuori casa perché non necessitano di acqua. Ogni bustina contiene:

500 mg di alginato di sodio;

213 mg di sodio bicarbonato;

325 mg di calcio carbonato.

Proprio la presenza del calcio carbonato differenzia Gaviscon Bruciore e Indigestione dagli altri prodotti della linea, che contengono solo gli altri due principi attivi. Dunque, questa versione di Gaviscon ha un potere antiacido accentuato rispetto alle altre e risulta più adatta in caso di forte acidità di stomaco.

Gaviscon in bustine ha un formato molto simile a Gaviscon Bruciore e Indigestione: anch’esso è presente in bustine monodose assumibili rapidamente senz’acqua. Tuttavia, Gaviscon bustine contiene solo due principi attivi: 500 mg di alginato di sodio e 267 mg di sodio bicarbonato. Dunque, il farmaco è ugualmente efficace nel creare lo strato protettivo, ma la mancanza del calcio carbonato limita la sua capacità di ridurre l’acidità del contenuto dello stomaco.

Con lo stesso dosaggio di Gaviscon in bustine (500 mg + 267 mg) è disponibile anche la sospensione orale in flacone da 200 ml. L’assunzione di questa versione del farmaco è simile a quella di uno sciroppo, grazie al misurino presente nella confezione.

Un’alternativa alla sospensione orale in bustine è data da Gaviscon in compresse masticabili. Queste sono disponibili con due diversi dosaggi:

500 mg di alginato di sodio + 267 mg di sodio bicarbonato;

250 mg di alginato di sodio + 133,5 mg di sodio bicarbonato.

Il dosaggio ridotto da 250 mg + 133,5 mg compone la versione di Gaviscon più blanda, adatta quando i sintomi del reflusso gastroesofageo si manifestano in modo lieve. Invece, la versione da 500 mg + 267 mg contiene lo stesso dosaggio di Gaviscon Bustine, differendo da questo solo per la forma farmaceutica. In effetti, alcune persone trovano poco gradevole l’assunzione del fluido denso della sospensione orale e preferiscono la compressa masticabile.

Infine, troviamo Gaviscon Advance, che è una sospensione orale contenente un alto dosaggio di principi attivi. Questo dosaggio maggiore rende il prodotto acquistabile solo con ricetta medica e adatto al trattamento del reflusso gastroesofageo cronico, a differenza degli altri Gaviscon che trattano reflusso occasionale.

Altre indicazioni per l’assunzione di Gaviscon

Tutti i prodotti della linea Gaviscon vanno assunti dopo i pasti e fanno effetto immediatamente, dando un sollievo che dura fino a 4 ore. Dopo aver preso Gaviscon si può bere un po’ d’acqua senza creare particolari ostacoli all’azione del prodotto.

L’uso dei prodotti Gaviscon è indicato per ragazzi, adulti e anziani dai 12 anni in su. La somministrazione a bambini al di sotto dei 12 anni può avvenire solo su consiglio del medico.

I principi attivi dei prodotti Gaviscon sono nella maggior parte dei casi innocui anche per le donne in gravidanza. Questo rende il farmaco un valido alleato per vari problemi allo stomaco che affliggono le donne durante la gravidanza. Tuttavia, è sempre bene che una donna incinta consulti il medico prima di assumere qualsiasi farmaco.