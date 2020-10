Bracciale igienizzante Gelly Bracelet: truffa o funziona, opinioni mediche, prezzo in farmacia, istruzioni e controindicazioni

Gelly Bracelet è lo speciale braccialetto da polso igienizzante che vi consentirà di avere sempre le vostre mani pulite e protette da germi e batteri. Scopriamo insieme le istruzioni per usarlo, le possibili controindicazioni, se funziona davvero o è una truffa, qual è il prezzo in farmacia e sul sito ufficiale della linea italiana Vigaro.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO GELLY BRACELET SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Istruzioni Gelly Bracelet: come funziona e possibili controindicazioni del braccialetto igienizzante

Gelly Bracelet è il nuovissimo braccialetto da polso igienizzante che vi permetterà di poter sempre pulire e sanificare le vostre mani, in quanto elimina germi e batteri in qualsiasi momento. E’ stato progettato dalla linea Vigaro per poter essere utilizzando da tutti, anche dalle persone che soffrono di allergie perché è stato realizzato con materiali anallergici e privi di qualsiasi sostanza chimica. Per questo motivo non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale hce possa essere dannoso per il vostro organismo.

Il braccialetto igienizzante è molto semplice e intuitivo da usare, stando alle istruzioni d’uso presenti sulla confezione e a quanto viene riportato sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Vi basterà indossarlo, premere l’erogatore sul polso e in pochi secondi vi verrà spruzzato sulla mano una giusta dose di gel disinfettante grazie al quale potrete pulirvi le mani in breve tempo. In questo modo potrete dire addio a tutti quei flaconcini di gel che siete costretti a portare sempre con voi nella borsa o in tasca. Adesso vediamo nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche principali:

Può contenere fino a 10 ml di liquido igienizzante;

Impermeabile – il braccialetto è altamente resistente all’acqua e anche a qualsiasi urto;

Ricaricabile – Si può ricaricare con facilità;

Design innovativo, realizzato in silicone e con materiali anallergici.

Gelly Bracelet funziona o è una truffa? Le opinioni mediche e le recensioni degli utenti

Come spesso vi consigliamo, prima di fare qualsiasi acquisto online è opportuno informarsi sul prodotto e scoprire se funziona davvero o se si tratta di una delle tante truffe che circolano sul web. Per questo motivo a seguire abbiamo deciso di riportarvi alcune delle testimonianze rilasciate dagli utenti che hanno già avuto la possibilità di provare il nuovo Gelly Bracelet. Inoltre stando alle opinioni mediche, questo braccialetto igienizzante è stato approvato anche dai medici ed esperti del settore.

Nel web sono presenti molte recensioni riguardanti questo prodotto ed è molto utile leggere cosa ne pensano i clienti che hanno già acquistato questo interessante braccialetto igienizzante. Molti dei commenti sono positivi e in tanti consigliano il nuovo Gelly Bracelet per la sua capacità di riuscire a disinfettare le mani molto velocemente, eliminando tutti i germi e i batteri. Ma ecco alcuni dei commenti degli utenti:

“Dopo aver visto la pubblicità online di questo braccialetto, ho deciso di acquistarlo per i miei figli così non devo più costringerli a lavarsi spesso le mani. Grazie a Gelly Bracelet adesso posso stare tranquillo sulla loro igiene”. Roberto P. “Uno dei punti di forza del nuovo Gelly Bracelet è senza dubbio il suo design con le sue varie colorazioni ed inoltre è davvero morbido al tatto morbidezza al tatto”. Anna R.

Prezzo Gelly Bracelet: quanto costa il braccialetto in farmacia e sul sito ufficiale

Il nuovo Gelly Bracelet non è in vendita in farmacia o parafarmacia e non lo troverete nemmeno su Amazon. Questo innovativo braccialetto igienizzante infatti potrete acquistarlo soltanto sul sito ufficiale della linea Vigaro.

Attualmente se vi collegate sul portale potrete approfittare di una delle fantastiche promozioni disponibili per tutta la clientela. La prima vi consente di ordinare ben 3 Gelly Bracelet al prezzo speciale di soli 49,90 euro. La seconda invece prevede l’acquisto di 6 braccialetti igienizzanti ad un costo super conveniente pari a 69,90 euro, mentre la terza e ultima promozioni vi consente di ordinare 10 Gelly Bracelet a soli 89,90 euro.

>>> SITO UFFICIALE GELLY BRACELET: CLICCA QUI E ACQUISTALO CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

Dopo aver scelto l’offerta che preferite e aver compilato l’apposito modulo d’ordinazione, la spedizione vi verrà recapitata direttamente a casa vostra nel giro di 24/72 ore lavorative e la consegna sarà gratuita in tutta Italia (isole comprese).

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti al corriere espresso oppure se preferite anche anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o Postepay.