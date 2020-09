L’importanza della geolocalizzazione per il business eCommerce nell’economia digitale

Attualmente l’economia globale viaggia sul binario virtuale che non accenna ad arrestare la sua espansione, la parola eCommerce ha letteralmente travolto il mercato e oggi, economia virtuale significa sempre più spesso economia reale. Il Web ha messo a disposizione numerosissimi canali di ricerca ed espansione, devi semplicemente digitare le parole chiave, cliccare e il motore di ricerca trova i prodotti per il tuo e-commerce o per lo shopping online. Questo nuovo processo ha influenzato i comportamenti delle persone, che una volta entrati in rete diventano semplici utenti, collegati a piattaforme social, siti, blog e immersi nei motori di ricerca.

Una delle funzioni più importanti, sia per quanto riguarda le mappature sia per l’economia digitale, è sicuramente la geolocalizzazione, che consente di posizionarsi immediatamente sulla mappa, per raggiungere un luogo prestabilito, ma anche di ottenere maggiori informazioni su qualsiasi negozio digitale presente nel mondo, ovunque. Anche in questo caso, basta un semplice clic per visualizzare la posizione dell’eCommerce o del venditore a cui ci si affida per i propri acquisti.

L’importanza della geolocalizzazione per il business virtuale

Parlare di business virtuale significa aprire gli occhi sull’economia reale, come hanno mostrato le statistiche e le previsioni degli anni precedenti. Vendere o acquistare online è un processo sempre più favorito dalla funzione della geolocalizzazione, che consente di visualizzare in tempi rapidi la posizione di un venditore, di un cliente o di un compratore, in modo da raggiungerlo nel minor tempo possibile, o di comprendere meglio le dinamiche della spedizione. Per tutti questi aspetti, la geolocalizzazione è una parte integrante del marketing digitale e costituisce un ingranaggio fondamentale del sistema Economia Digitale.

I vantaggi e gli svantaggi dell’eCommerce

Il business virtuale consente di vendere e comprare tutto e subito, una vetrina online è sempre un buon investimento, che consente agli imprenditori e alle attività commerciali, di risparmiare sui costi di gestione d’impresa, come magazzinaggio, personale dipendente, logistica e persino sulle spese di locazione. L’eCommerce è diventata soprattutto, una necessità per i negozi fisici, infatti ogni attività deve essere presente in rete e ottimizzare la sua visibilità per attirare un maggior numero di clienti.

Se fra i vantaggi è sicuramente presente la maggiore possibilità di espansione per un venditore, impresa o azienda, dall’altro lato della medaglia, la concorrenza sarà molto più cospicua. Il maggior numero di competitor presenti online, è sicuramente il fattore negativo più pesante, pena, la possibilità di non riuscire a vendere un prodotto o un servizio di cui il mercato è già saturo.

Vantaggi e svantaggi dello shopping online

Per i compratori, lo shopping online si sta rivelando sempre di più la soluzione più conveniente per acquistare prodotti e servizi con un miglior rapporto qualità – prezzo. La geolocalizzazione è sicuramente una delle funzioni più interessanti per questo settore, non solo consente di monitorare i luoghi, le nazioni dove sono presenti un certo tipo di prodotti di tutti i tipi, ma aiuta notevolmente la spedizione, riducendo i tempi d’attesa. Non bisogna dimenticare però, che sono presenti anche piccoli svantaggi, come la possibilità di subire frodi, furti dei dati sensibili o del denaro, oppure acquistare merce scadente.

Questi svantaggi devono essere affrontati affidandosi soltanto ai siti di market place più importanti e sicuri, ma anche acquistando solo da venditori e negozi con feedback alti e recensioni positive. Un altro svantaggio può essere costituito dall’impossibilità di toccare la merce con mano o di testarla, per questo bisogna prestare molta attenzione durante la fase di acquisto online e documentarsi in maniera approfondita attraverso la scheda prodotto.

Nonostante questi fattori negativi, il business virtuale rimane la migliore soluzione d’acquisto in qualsiasi situazione o momento, soprattutto nei periodi di crisi, grazie alla geolocalizzazione di beni o servizi da acquistare.

La digitalizzazione dell’economia geolocalizzata

Il processo di digitalizzazione della nuova economia geolocalizzata è uno specchio sul mondo che consente al mercato una continua espansione senza confini, i negozi virtuali sono riusciti a tenere a galla il fatturato durante le varie crisi economiche che si sono succedute negli ultimi 20 anni, persino nel periodo del lockdown le vendite sono aumentate e sempre più utenti hanno preferito lo shopping online.

La geolocalizzazione è diventata fondamentale per la domanda e l’offerta, in quanto mette il compratore o chi ricerca una determinata cosa, nelle migliori condizioni per trovarla, indicando il luogo più vicino dove è possibile trovare ciò che si sta cercando. Ad esempio, se cerco un modello di scarpe, il processo di geolocalizzazione non solo mi indicherà tutte le eCommerce che possiedono questo modello di scarpe, ma mi indicherà anche il negozio fisico più vicino alla mia posizione che ha a disposizione il prodotto. La vera rivoluzione della funzione di geolocalizzazione per il mercato digitale è l’abbattimento delle barriere spazio temporali a vantaggio sia dei venditori che dei compratori.