Ghost – Il Musical arriva in scena al Teatro Sistina di Roma: date, orari, prezzi biglietti e recensione

Date con orari e tutte le informazione sui prezzi dei biglietti per poter assistere a “Ghost – Il Musical”, lo spettacolo teatrale tratto dal celebre film cult degli anni ’90 targato Paramount Pictures con protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze e il premio Oscar Whoopy Goldberg. Lo show, diretto da Federico Bellone, ha debuttato il 28 gennaio nella splendida cornice del Teatro Sistina di Roma dove resterà in programmazione fino al prossimo 9 febbraio. A seguire trovate anche la nostra recensione del musical ispirato ad una delle storie d’amore più emozionanti e toccanti di sempre.

Al Sistina di Roma ha debuttato Ghost – Il Musical, basato sull’omonima pellicola cult degli anni ’90

Era il 1990 quando faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche Ghost – Fantasma, la pellicola diretta da Jerry Zucker e interpretata da Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopy Goldberg. Il film ottenne un grandissimo successo di pubblico e di critica, riuscendo anche a conquistare ben 2 premi Oscar: uno per la miglior sceneggiatura originale e l’altro per la miglior attrice non protagonista consegnato alla straordinaria Whoopy Goldberg. Negli anni la pellicola è diventata un vero e proprio cult di genere in grado di far emozionare milioni di spettatori in tutto il mondo. Recentemente ha ispirato la creazione di un musical prodotto da Show Bees in collaborazione con Colin Ingram e Hello Entertainment che sarà in tournée nei principali teatri italiani.

Intitolato “Ghost – Il Musical”, lo spettacolo è stato adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin e sarà diretto, in Italia, da Federico Bellone, già regista di altri musical famosi come Mary Poppins e West Side Story. Il musical ha debuttato lo scorso 28 gennaio al Teatro Sistina di Roma riuscendo a conquistare il pubblico in sala che al termine dello show si è lasciata andare ad applausi a scena aperta. La trama è quella che già conosciamo e racconta di Sam (Mirko Ranù), un banchiere di New York, e Molly (Giulia Sol), una giovane artista, le cui vite vengono sconvolte quando lui viene assassinato. Sam si trasforma così in un fantasma e per riuscire a parlare con Molly, chiede aiuto a Oda Mae (Gloria Enchill), una falsa medium che si scopre essere l’unica a poterlo sentire. I due provano a convincere Molly che esiste una vita ultra terrena e insieme riusciranno ad incastrare il vero mandante dell’omicidio, ossia il migliore amico di Sam, Carl (Thomas Santu).

Nel cast, oltre ai protagonisti, troviamo anche un importante guest star internazionale: il compositore e cantante Ronnie Jones, che veste i panni del fantasma dell’ospedale. Uno dei punti di forza di Ghost – Il Musical è senza ombra di dubbio la splendida colonna sonora firmata da Dave Stewart e Glen Ballard dove non può mancare ovviamente l’iconico brano “Unchained Melody”. Ottime le prove attoriali di Mirko Ranù e Giulia Sol che riescono a reggere perfettamente il confronto con la coppia di star del film originale. Bravissimi anche Thomas Santu, che interpreta Sam, e della debuttante Gloria Enchill che riesce ad interpretare magnificamente l’esuberante medium Oda Mae, dimostrandosi all’altezza del premio Oscar Whoopy Goldberg.

Ghost – Il Musical: orari e prezzi dei biglietti per assistere allo spettacolo in scena al Teatro Sistina

Dopo il grande successo ottenuto la sera del debutto, Ghost – Il Musical resterà in programmazione al Teatro Sistina di Roma fino a domenica 9 febbraio e poi proseguirà la tournée che porterà lo spettacolo in giro per l’Italia, nei principali teatri della penisola. Se avete voglia di trascorrere una serata di relax e rivivere una delle storie d’amore più emozionanti della storia del cinema mondiale, gli orari per assistere al musical diretto da Federico Bellone saranno i seguenti: dal sabato sarà in scena alle ore 21, mentre la domenica lo show sarà visibile solo nella fascia pomeridiana alle ore 17.

Ovviamente per poter assistere a Ghost – Il Musical dovrete affrettarvi a comprare i biglietti che sono disponibili online sul circuito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati presenti sul territorio italiano. I tagliandi dello show potrete acquistarli anche direttamente presso il botteghino del Teatro Sistina di Roma che apre al pubblico nei seguenti orari:

dal martedì al sabato – dalle 10:00 alle 19:00;

domenica – dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

lunedì – dalle 10:00 alle 15:00.

Se avete bisogno di avere ulteriori informazioni relative magari alle prenotazioni le scolaresche o per i gruppi organizzati, potete contattare direttamente il Teatro Sistina chiamando al numero 06 4200711 (in alternativa al 392 8567896) oppure inviando una mail a frontoffice@ilsistina.it. Ma adesso vediamo nel dettaglio quali sono i prezzi dei biglietti (quelli che trovate su TicketOne e quelli del botteghino):