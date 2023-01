Gioco responsabile nei casinò: cosa devi sapere per giocare in sicurezza

Il gioco responsabile è molto importante nel caso dell’intrattenimento del gioco d’azzardo. Guardando indietro, possiamo affermare che questo tipo di svago è nato molto tempo fa. Ma recentemente, con la crescente popolarità e accessibilità dei casinò online, c’è stato un acceso dibattito sull’emergere della dipendenza (ludopatia) e sulla protezione dei giocatori dall’eccessiva dipendenza dal gioco.

Molti casinò online in Italia offrono modi per rilevare la dipendenza dal gioco e fornire assistenza, fino a rimuovere i giocatori dall’elenco dei clienti. Poiché il numero di persone che non riescono a controllare le proprie abitudini di gioco è in costante aumento, è stata introdotta una politica di gioco responsabile. L’iniziativa appartiene a sviluppatori di software, agenzie governative e società di revisione che controllano l’integrità delle slot machine.

Sono stati creati strumenti speciali per controllare le dipendenze dal gioco, inclusi metodi di autocontrollo e consultazioni con psicologi. I migliori casinò online italiani elencati da topcasinòonlinesicuri.it sono tra quelli che stanno facendo del loro meglio per proteggere i visitatori dalle conseguenze negative del gioco d’azzardo. I loro siti web pubblicano avvisi e raccomandazioni per l’automonitoraggio.

Cos’è la dipendenza dal gioco d’azzardo e come riconoscerla?

Cominciamo con i motivi del gioco d’azzardo eccessivo su internet:

Su Internet, una persona può rimanere anonima;

Il casinò online è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e puoi giocare comodamente da casa o ovunque grazie alle moderne soluzioni mobili;

In questo formato, è molto difficile per i giocatori notare i primi segni di dipendenza dal gioco.

La maggior parte delle persone che giocano nei casinò online godono il processo senza compromettere la propria salute o il proprio benessere. I problemi sorgono quando il gioco diventa incontrollabile: una persona smette di controllare la frequenza e la durata del gioco e non può resistere alla tentazione. Di conseguenza, nascono i problemi nelle relazioni sociali, lavorative e familiari.

Pertanto, è molto importante che il giocatore stesso sia in grado di riconoscere i primi segni che indicano la comparsa della dipendenza. Ricorda che prima viene rilevato un problema, più facile è affrontarlo.

Misure di gioco responsabile adottate dai casinò virtuali

Quasi tutti i casinò online forniscono strumenti per limitare il gioco. Stiamo parlando dei limiti di scommessa o della durata del gioco, nonché dell’esclusione di un giocatore sul sito web del casinò o nel registro dei giocatori. Inoltre, tutti i nuovi casino online che hanno una licenza AAMS utilizzano sistemi di verifica dell’identità e dei diritti per rilevare i minori quando tentano di accedere al sito del casinò. Di solito vengono prese le seguenti misure:

Interdizione temporanea o autoesclusione.

Limiti di deposito e dimensioni delle scommesse nelle slot machine online.

Limite di perdita. Inoltre, puoi limitare l’ammontare delle possibili perdite. In questo caso, tutte le scommesse effettuate non vengono prese in considerazione.

Stabilire limiti di tempo per la durata del gioco.

Notifiche con statistiche complete della sessione.

I giochi da casinò per soldi possono sembrare un buon modo per fare soldi. Tuttavia, questa è solo un’illusione e una magra consolazione. Il gioco d’azzardo deve essere considerato come hobby e un piacevole passatempo ogni tanto. Stabilimenti rispettabili proteggono i propri clienti e avvertono del rischio di dipendenza.

Secondo la legge italiana, le persone di età inferiore ai 18 anni non possono giocare d’azzardo. In generale, il sistema di registrazione e apertura di un conto gioco sui siti dei casinò autorizzati esclude completamente l’ingresso di giocatori minorenni, in quanto richiede l’introduzione di un codice identificativo, oltre che dei dati personali. Vengono richieste anche le informazioni bancarie e tutti i documenti vengono controllati. Raccomandiamo ai genitori di installare un software speciale sui tuoi computer che blocchi l’accesso a siti selezionati. Buoni esempi di tali programmi sono NetNanny e CyberPatrol.

Dove trovare aiuto?

Se le misure proposte non hanno funzionato, o il giocatore si rifiuta di limitarsi al gioco (cosa necessaria in tutti i casinò online, poiché le restrizioni non possono essere impostate su richiesta di terzi), puoi anche cercare un aiuto professionale.

Il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA) – 800 558822 è un servizio di counselling telefonico rivolto all’intera popolazione e in particolare a persone che presentano problematiche legate al gioco d’azzardo e loro familiari.