Grey’s Anatomy 20 nel 2024, rumors da ABC: si farà o no?

E’ dal 2005 che l’ABC network produce la serie televisiva Grey’s Anatomy. A ogni stagione, rumors parlano della prossima chiusura del medical drama più amato dai fan. Sì, ormai si è formata una forte fidelizzazione del pubblico alla vita che si svolge all’interno del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle, città dello stato federale di Washington, west coast, e ai numerosi personaggi del cast. La stagione 19 di Grey’s Anatomy è già cominciata, ma già si pensa alla 20esima stagione.

Rhimes o Pompeo: ecco chi decide sulla vita di Grey’s Anatomy 20

L’American Broadcasting Company, come la CBS ad esempio, fa parte del sistema produttivo dell’industria culturale dell’intrattenimento, e come tutte le produzioni della cultura di massa mainstream, anche la saga di Grey’s Anatomy rappresenta una voce importante nel bilancio dell’ABC. La produzione di serie tv è per l’azienda, per i produttori e gli ideatori, a parte il riconoscimento della loro creatività, un modo per perseguire un profitto. L’ABC, società della Walt Disney Company, ha interesse a continuare a far soldi su un telefilm che ha dato tante soddisfazioni.

Un ingrediente per il successo di una serie tv è la serialità. E’ un dispositivo tipico delle produzioni della cultura di massa mainstream. Le storie sono raccontate in modo intervallato e sequenziale. E dopo diciotto anni di programmazione, ciò determina l’attaccamento del pubblico ai personaggi, proprio come accade in una soap opera.

Il personaggio protagonista più amato è la dottoressa Meredith Grey, interpretata, sin dall’esordio del 2005, dall’attrice Ellen Pompeo. La sua parola ha un peso importante sulle decisioni da prendere sul futuro di Grey’s Anatomy. La 53enne Ellen Pompeo stava segnando le sorti dell’ultima programmazione, cioè la 19esima stagione. L’anno passato, Ellen, in un’intervista, ha esordito così: “sono stanca. È tempo di chiudere la serie”. La Pompeo ha tentato di convincere tutti per la chiusura della serie, ma l’ideatrice e produttrice Shonda Rhimes, si è opposta. All’inizio anche la Rhimes era favorevole, tanto da far capire che anche lei sentiva la necessità di iniziare a mettere i titoli finali. Ma qualcosa è cambiato nella testa della creatrice della serie tv. Solo lei può decidere e mettere “the end” su Grey’s Anatomy. Sempre in un’intervista del 2022, la Rhimes dichiarava: “Sono io la persona che decide quando lo spettacolo sarà finito? Sì. E me ne assumo la piena responsabilità quando o se tutti si arrabbiano con me”.

Il Grey Sloan Memorial Hospital non chiuderà, e neanche il personale medico e paramedico saranno licenziati. Il network ABC ha distribuito in Europa, nel febbraio 2023, la 19esima stagione, e questo ci fa sperare che il ciak della 20esima stagione sarà dato nel corso dell’anno. La Rhimes ha probabilmente già finito di scrivere la nuova sceneggiatura, e per la gioia dei fan, quindi, tutto sarà pronto per l’anno 2024.