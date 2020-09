Griglia Sano Pro: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Nell’articolo di oggi abbiamo scelto di parlarvi di un nuovo e interessante prodotto che è arrivato da poco in commercio ma sta già avendo un grande successo nel settore degli elettrodomestici da cucina. Si tratta di Griglia Sano Pro, la nuovissima griglia elettrica che vi offrirà la possibilità di mangiare cibo sano e senza aggiungere alcun tipo di grasso ma allo stesso tempo non dovrete per forza rinunciare al gusto dell’ottima cucina italiana. La doppia piastra in rame la rende antiaderente e così eviterete che gli alimenti si attacchino alla vostra griglia.

Ma siamo sicuri che questo rivoluzionario accessorio da cucina funziona davvero e non si tratta di una truffa online? Di seguito potrete trovare tutte le informazioni che desiderate sul prodotto a partire dalle caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, le opinioni dei clienti che l’hanno già acquistata, il prezzo su Amazon e dove acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana DCM.

Caratteristiche Griglia Sano Pro: come funziona e le istruzioni d’uso

Se anche voi, come ogni bravo cittadino italiano, siete amanti della cucina sana ma allo stesso tempo non volete perdervi il gusto del buon cibo, adesso sul mercato è arrivato l’elettrodomestico perfetto per voi. Stiamo parlando della nuova Griglia Sano Pro che vi permette di raccogliere tutto l’olio e il grasso in eccesso che fuoriesce dagli alimenti così che potrete restare in forma e mantenere la vostra linea perfetta ma senza rinunciare alla buona cucina italiana. Grazie al suo design leggero e compatto potrete riporla in qualsiasi cassetto o poggiarla su qualsiasi ripiano risparmiando tantissimo spazio.

Tra i principali punti di forza di Griglia Sano Pro troviamo senza dubbio l’elevata qualità dei materiali con cui è stata realizzata dalla linea DCM. Questo elettrodomestico rivoluzionario presenta poi una doppia piastra in puro rame che la rende completamente antiaderente e potrai così grigliare senza dover aggiungere grassi e olio e il cibo non si attaccherà più alla vostra griglia. In questo modo anche pulirla sarà molto più semplice rispetto alle griglie tradizionali. Potrete poi cuocere gli alimenti in maniera omogenea così che saranno perfetti sia fuori che dentro. Ecco tutte le specifiche tecniche:

Dimensioni e peso: 285x250x110 mm e 2.2 kg

Potenza: 220-240 V, 50/60Hz, 900watt

Temperatura massima: 200 gradi

Tempo di riscaldamento: 3 minuti

Doppia piastra in rame

Vassoio antigoccia per raccogliere il grasso

Ma quali sono le istruzioni d’uso? Il suo utilizzo è molto semplice e non dovrete far altro che collegare la spina della nuova Griglia Sano Pro alla presa elettrica. Dopodiché aspettate che la piastra si riscaldi uniformemente e poi dovrete scegliere la temperatura giusta (fino ad un massimo di 200°) in base al cibo che volete cucinare.

Recensioni Griglia Sano Pro: funziona davvero o è una truffa?

Oggigiorno è facile imbattersi in una delle molteplici truffe che circolano sul web e che vi promettono di farvi acquistare prodotti incredibili ma che poi alla fine si rivelano contraffatti e mal funzionanti. Per questo motivo, come vi diciamo spesso, è sempre opportuno prendere tutte le informazioni possibili riguardanti l’articolo che desiderate acquistare ed è importante scoprire cosa ne pensano le persone che magari lo hanno già acquistato. A seguire abbiamo selezionato per voi un paio di interessanti recensioni lasciate dai clienti nei vari forum online:

“Ho deciso di comprare questa speciale griglia per poter arrostire la carne nel mio piccolo giardino e grazie al suo sistema no fumo, riesco ad evitare di dar fastidio ai miei vicini di casa. Sono rimasta davvero soddisfatta dell’acquisto perché posso finalmente cucinare tutto il cibo che desidero ma in maniera salutare visto che non aggiungo alcun tipo di grasso o olio. Questa piastra garantisce una grigliata sempre perfetta, genuina e gustosa e potrete cucinarvi sopra qualsiasi alimento. Consigliatissima”. Francesca L. “Sono anni che sogno di poter cucinare una bella grigliata per i miei amici ma ho sempre avuto paura per il fumo che rilasciano le griglie tradizionali. La nuova Griglia Sano Pro invece è perfetta anche per questo: non rilascia fumo e si può usare anche sul terrazzino del mio appartamento situato in un condominio di Roma. Inoltre ero alla ricerca di una piastra che potesse permettermi di continuare a seguire la mia dieta e questa è l’ideale perché non serve aggiungere grassi e mangio sano ma senza perdere il gusto. Un ottimo acquisto”. Gianna C.

Griglia Sano Pro: prezzo Amazon e dove acquistare online sul sito ufficiale

La nuova Griglia Sano Pro attualmente non è disponibile in nessun negozio specializzato nella vendita di elettrodomestici da cucina e difficilmente lo troverete presente nello store di Amazon dove è più facile imbattersi in prodotti simili o banali imitazioni che potrebbero non funzionare nel lungo periodo. Se desiderate acquistare la piastra originale, dovrete necessariamente collegarvi al sito ufficiale della linea DCM e compilare il form che trovate al suo interno, inserendo tutti i vostri dati anagrafici.

Completato l’acquisto, sarete ricontattati da un operatore dell’azienda che vi chiederà conferma dei dati inseriti e dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra entro 24/48 ore lavorative. Inoltre per tutti i clienti del sito, la consegna sarà totalmente gratuita e non ci sarà alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda il pagamento, potrete effettuarlo sia in anticipo tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay e sia direttamente in contanti al corriere espresso che effettuerà la consegna.

Infine cerchiamo di scoprire quanto costa la nuova Griglia Sano Pro e quali sono le offerte disponibili per la clientela. Innanzitutto vi invitiamo ad affrettarvi se volete avere la vostra piastra in rame antiaderente in quanto la promoziona attualmente attiva sul sito ufficiale, resterà valida per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte.

L’offerta lancio vi permetterà di acquistare questo prodotto ad un prezzo speciale pari a soli 69,90 euro.