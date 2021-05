Grill Magic Bombo BBQ: recensioni, prezzo Amazon, sito ufficiale e istruzioni

Grill Magic Bombo BBQ è il nuovo e pratico barbecue che vi consentirà di organizzare grigliate indimenticabili in compagnia dei vostri amici e di mangiare alimenti cotti perfettamente. Questo prodotto è dotato di un coperchio che dona alla carne un’affumicatura aromatizzata e manici laterali e ruote per trasportarlo facilmente.

Ma funziona davvero o si tratta di una truffa? Per scoprirlo vedremo cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già provato, analizzando le loro recensioni positive e negative in cui vengono indicati sia i punti di forza che i possibili difetti. Inoltre vedremo come funziona questo barbecue, quali sono le caratteristiche tecniche, il prezzo su Amazon e come acquistarlo sul sito ufficiale della casa produttrice.

Istruzioni Grill Magic Bombo BBQ: come funziona e caratteristiche del nuovo barbecue

La stagione estiva è sempre più vicina e finalmente arrivano delle belle giornate di sole che permettono di trascorrere molto più tempo all’aria aperta e organizzare magari qualche pranzo con amici o parenti. Molte persone amano fare delle belle grigliate in giardino e cucinare piatti deliziosi di carne, pesce, verdure o qualsiasi cosa si possa mettere sulla griglia.

A differenti di molti barbecue presenti oggi in commercio, Grill Magic Bombo è dotato di coperchio e ciò consente al calore di non disperdersi, donando alla carne o a qualsiasi altro alimento un’ottima affumicatura degna delle migliori grigliate americane. Inoltre permette la formazione di una crosta croccante all’esterno e una carna succosa e morbida all’interno. Inoltre questo barbecue dispone di un vano inferiore comodissimo dove potrete riporre tutti gli accessori per fare una bella grigliata.

Alla base del barbecue e sul coperchio, Grill Magic Bombo è dotato di prese d’aria regolabili, con le quali potrai decidere la temperatura interna più adatta al tipo di cottura o di cibo da grigliare. Questo ti permetterà di non avere mai una carne stopposa o bruciata, ma sempre gustosa e tenera. Poi grazie ai comodi manici laterali e alle due ruote inferiori, sarà molto semplice da trasportare e infine anche pulirlo è un gioco da ragazzi grazie alla griglia in acciaio e al piatto raccogli cenere che si vuota con facilità senza sporcare ovunque.

Recensioni Grill Magic Bombo BBQ: funziona davvero o è una truffa online?

Prima di acquistare il nuovo Grill Magic Bombo BBQ, è opportuno approfondire le recensioni positive e negative lasciate online dagli utenti che hanno già avuto la possibilità di acquistare e provare questo fantastico barbecue della linea WSI. Analizzando le loro opinioni abbiamo potuto notare che presenta moltissimi punti di forza e quasi nessun difetto. Per questo possiamo affermare che Grill Magic Bombo BBQ è un articolo che funziona e non è una truffa. Ecco alcune delle recensioni online:

“Sono davvero molto soddisfatto di questa griglia per arrostire il cibo. L’avevo vista su Google e l’ho acquistata per curiosità. Effettivamente funziona molto bene ed è di ottima qualità rispetto a quelle che si trovano in giro. Lo consiglio a tutti gli amanti di grigliate all’aperto”. Riccardo V. “Finalmente ho trovato il regalo perfetto per me e per le mie amiche. Sono davvero molto soddisfatta di questa fantastica griglia che mi aiuta a cucinare perfettamente tutti i cibi. È davvero veloce e il risultato ottimo. Adesso posso organizzare pranzi meravigliosi nel mio giardino di casa e grigliare qualsiasi cosa, dalla carne fino alle verdure”. Martina S.

Grill Magic Bombo BBQ: prezzo Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale

Il nuovo Grill Magic Bombo BBQ non lo troverete in vendita nei tradizionali negozi specializzati in articoli per realizzare grigliate all’aperto e non è disponibile nemmeno nello store di Amazon dove potrete acquistare solo prodotti simili o banali imitazioni. L’unico e originale barbecue della linea WSI potrete infatti acquistarlo soltanto tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo non dovrete fare altro che collegarvi al portale e compilare l’apposito form con i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Dopo aver inviato l’ordine, la spedizione vi verrà recapitata direttamente all’indirizzo da voi indicato nel modulo nel giro di 24/48 ore lavorative e senza costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita per tutta la clientela.

Ma quanto costa il nuovo Grill Magic Bombo BBQ? Se vi affrettate sul sito ufficiale è disponibile, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte, un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di poter acquistare il barbecue al prezzo speciale di soli 79,90 euro, invece di 119,90.