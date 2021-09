Grow Green: truffa o funziona, opinioni negative, prezzo Amazon e sito ufficiale

Grow Green è l’innovativo dispositivo dotato di tecnologia idroponica che vi permetterà di poter coltivare e far crescere le vostre piante, fiori, verdure o erbe aromatiche in assoluta autonomia. Inoltre potrete usarlo anche se non avete un giardino e lo spazio esterno della vostra abitazione è davvero pochissimo e quasi inesistente.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona questo sistema di giardinaggio, quali sono le caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e le offerte presenti online sul sito ufficiale. Inoltre scopriremo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già acquistato e provato, lasciando in giro per il web diverse e interessanti recensioni e opinioni negative e positive.

Avete voglia da tempo di coltivare a casa vostra la frutta, la verdura e i fiori che preferite, così da averli sempre freschi, ma vivete in un appartamento senza giardino e con poco spazio esterno? Tranquilli, perché adesso in commercio è disponibile la soluzione ideale al vostro problema e che vi permetterà di realizzare il vostro “sogno da pollice verde”. Si tratta del nuovo Grow Green, l’innovativo dispositivo dotato di tecnologia idroponica che vi consentirà di poter coltivare piante e fiori in assoluta autonomia e senza dover uscire di casa. Questo interessante sistema di giardinaggio è molto utile, soprattutto per quelle persone che vivono in un’abitazione di piccole dimensioni e con poco spazio esterno dove poter piantare verdure, erbe aromatiche e fiori di ogni genere.

Potrete finalmente creare il giardino che avete sempre sognato e di cui potrete esserne orgogliosi. Grow Green presenta una luce smart che si spegne automaticamente dopo 16 ore, preservando la salute delle piante. Potrete posizionare Grow Green in qualsiasi stanza del vostro appartamento: in cucina (dove coltivare piante aromatiche utili per le vostre ricette), nel soggiorno (le piante doneranno un tocco originale al vostro arredamento), in camera da letto (vi aiuteranno a respirare aria pulita e sempre fresca). Insomma avere una casa “verde” vi permetterà di vivere una vita molto più salutare.

Ma come funziona Grow Green? L’utilizzo di questo dispositivo è molto semplice e vi basterà, per prima cosa, inserire le capsule di terriccio nell’apposita vaschetta. Dopodiché dovrete aggiungere acqua sul fondo e in questo modo le capsule potranno trattenerla e mantenere il pH ad un livello sempre ottimale, idratando le vostre piante perfettamente. Infine dovrete collegare la spina alla presa elettrica, così da accendere la luce smart e poi dovrete selezionare la giusta modalità (fioritura o crescita).

Ma cosa ne pensano tutti i clienti che hanno già avuto la possibilità di acquistare e testare il funzionamento del nuovo dispositivo Grow Green? Stando alle molteplici recensioni che abbiamo trovato online e sul sito ufficiale, questo innovativo sistema di coltivazione delle vostre piante funziona davvero e non è una delle tante truffe presenti del web. Ma vediamo nel dettaglio alcuni dei commenti degli utenti presi dai forum:

“Finalmente ho trovato il dispositivo che cercavo da tempo e che mi permette di poter coltivare le erbe aromatiche che mi servono per preparare piatti gustosi. Ho posizionato Grow Green sul pianale della mia cucina perché occupa davvero pochissimo spazio e riesco a far crescere le piante in modo sano e veloce. I semi di basilico, che ho piantato la settimana scorsa, hanno iniziato a germogliare in meno di 3 giorni. Trovo molto utile la funzione di spegnimento automatico che permette di regolare le ore di luce necessarie per far crescere le erbe. Prodotto consigliatissimo”. Barbara D.

“Sto usando Grow Green da un paio di settimane e sono sorpreso di quanto siano già cresciute le mie piante di basilico e timo! Ecco perché consiglio questo dispositivo a chiunque voglia coltivare in autonomia le proprie erbe. E’ davvero semplice da usare, le istruzioni sono chiarissime e facili da seguire. La luce smart funziona con un proprio timer e non ho avuto bisogno di impostare nulla. Inoltre non serve riempire sempre il serbatoio, ma basta controllarne il livello ogni 3-4 giorni. Io sono rimasto molto contento di questo acquisto e lo consiglio caldamente”. Alfredo Z.