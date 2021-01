Guanti Yard Hands: recensioni, prezzo Amazon, sito ufficiale, come funzionano

Avete il cosiddetto “pollice verde” ma non avete ancora trovato i guanti giusti che possano proteggervi da tutti i possibili danni che può provocare il lavoro di giardinaggio? Adesso sul mercato è arrivata finalmente la soluzione adatta a tutti i vostri problemi: stiamo parlando dei nuovi Yard Hands, gli innovativi e pratici guanti da giardinaggio dotati di 4 artigli in ABS che vi aiuteranno a rendere più semplici, veloci e sicuri i lavori nel vostro giardino di casa.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI I NUOVI GUANTI YARD HANDS SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Scopriamo ora come funzionano, quali sono le loro caratteristiche principali, il prezzo su Amazon e quanto costano sul sito ufficiale della linea Kalaishop. Inoltre vedremo cosa ne pensano i clienti che hanno già acquistato questi speciali guanti ed hanno lasciato delle interessanti recensioni nei forum online.

Caratteristiche Yard Hands: come funzionano gli innovativi guanti da giardinaggio

I nuovi Yard Hands sono guanti pratici e innovativi perfetti per il giardinaggio. Sono dotati di 4 artigli in ABS che vi permetteranno di effettuare tutti i lavori necessari nel vostro giardino e senza dover per forza ricorrere ad altri strumenti per il giardinaggio. Questi guanti sono dei veri e propri dispositivi di protezione individuale composti interamente in gomma di nitrile e proteggono da ogni possibile danno come abrasioni, tagli, strappi o perforazioni.

Gli artigli sono presenti solo sul guanto destro e questo vi consentirà di di scavare, piantare, rastrellare facilmente; mentre con il guanto sinistro potrete compiere lavori di precisione come prendere semi, piccole pietre e molto altro ancora, anche di dimensioni più piccole.

I nuovi Yard Hands sono dotati di pratici polsini elastici così che possano adattarsi a qualsiasi misura del polso e inoltre sono realizzati con materiali di altà qualità che li rendono ultra resistenti. Potrete lavarli facilmente e vi basterà metterli sotto l’acqua corrente, eliminando così qualsiasi traccia di terra o altri residui.

Recensioni e opinioni Yard Hands: questi guanti funzionano o sono una truffa?

In questo paragrafo scopriamo cosa ne pensano gli utenti che hanno già acquistato online i nuovi guanti Yard Hands ed hanno deciso di lasciare un commento (positivo o negativo) sul sito ufficiale e nei vari forum online. Stando alle testimonianze dei clienti, questi innovativi e pratici guanti funzionano davvero e non sono l’ennesima truffa a cui è facile imbattersi in giro per il web. Ecco alcune delle loro recensioni:

“Io amo fare giardinaggio da sempre ma le mie mani da tempo hanno iniziato a rovinarsi e per questo ero alla ricerca di guanti che potessero proteggere al meglio le mie mani. Mi sono imbattuta nei nuovi Yard Hands ed ho deciso di acquistarli. E devo dire che sono molto soddisfatta del prodotto perché riesco finalmente a compiere tutti i miei lavori di giardinaggio in totale sicurezza senza però rinunciare alla praticità”. Serena L. “Non potevo immaginare di trovare dei guanti migliori. Ottimo rapporto qualità/prezzo e l’azienda produttrice è molto disponibile nei confronti dei suoi clienti, offrendo loro una buona assistenza sia prima che dopo la vendita. Consigliatissimi i guanti per gli amanti del giardinaggio”. Loredana G.

Guanti Yard Hands: prezzo Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale

Dopo avervi parlato delle caratteristiche e di come funzionano i nuovi guanti Yard Hands, vediamo adesso quanto costano e dove è possibile trovarli in vendita online. Se avete intenzione di acquistare anche voi questi innovativi guanti, vi diciamo fin da ora che non sono disponibili nei tradizionali negozi che vendono articoli per il giardinaggio e non sono presenti nemmeno nello store di Amazon.

Gli unici e originali Yard Hands potrete acquistarli soltanto tramite il sito ufficiale della linea Kalaishop e per averli dovrete compilare il form con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 24-48 ore lavorative e non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita per tutti i clienti.

>>> SITO UFFICIALE YARD HANDS: CLICCA QUI, APPROFITTA DELL’OFFERTA SPECIALE SUI NUOVI GUANTI E PAGA TRANQUILLAMENTE IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Il pagamento potrete effettuarlo sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o Postepay o se preferite anche in contanti direttamente al corriere espresso quando vi consegnerà il vostro ordine.

Ma quanto costano i guanti Yard Hands? Sul sito ufficiale è disponibile una fantastica promozione 2 in 1 che vi consentirà di acquistare due paia di guanti al prezzo di uno. L’offerta prevede il pagamento di soli 59,99 euro e se non sarete soddisfatti avrete 30 giorni di tempo per effettuare il reso e richiedere il rimborso.