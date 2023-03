Gummy Bear Fit: truffa o funziona, ingredienti e controindicazioni

Due orsetti gommosi al giorno per tornare in forma. L’acerrimo nemico di una dieta è lo stimolo della fame. Non si può dimagrire se si continua ingerire cibo oltre il necessario. Una dieta equilibrata contiene tutti i nutrienti essenziali per stare in salute e Il peso corporeo deve essere tenuto sotto controllo tramite una semplice equazione: mangiare meno e muoversi di più. Gummy Bear Fit potrebbe essere una soluzione.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI GUMMY BEAR FIT SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO ESCLUSIVA -50% <<<

Opinioni su Gummy Bear Fit: funziona davvero o è una truffa?

Sembra che il prodotto funzioni. Gummy Bear Fit è un integratore alimentare naturale che rende più efficiente il metabolismo dei carboidrati, fa aumentare il metabolismo basale predisponendo l’organismo a consumare più calorie anche a riposo, e soprattutto, riduce lo stimolo della fame, che rappresenta il responsabile del fallimento di molte diete iniziate.

Il successo di Gummy Bear Fit è dovuto a una pianta: la gymnema. La caratteristica principale è quella di ridurre i livelli plasmatici di glucosio, cioè lo zucchero presente nel sangue.

Inoltre Gummy Bear Fit ha una base proteica. Il questo modo si sfrutta il processo biochimico di degradazione dei protidi: metabolizzare le proteine richiede più energia. Questa energia è utilizzata per scomporre le proteine in aminoacidi. Infatti, solo in questa forma le proteine possono essere assimilate dall’organismo. I protidi forniscono meno calorie rispetto ai carboidrati e ai lipidi. Ecco perché nelle diete proteiche si cala di peso in fretta. Non dimenticare che le proteine, formano molti tessuti del corpo umano, tipo i muscoli, le ossa, i tendini, la cute e le cartilagini. Questi tessuti proteici sono logorati continuamente, come nell’esercizio fisico ad esempio, quindi devono essere sempre rimpiazzati. Il ricambio o il turn over è garantito soltanto con l’alimentazione, poiché l’organismo non riesce a depositarli per farne una riserva energetica come avviene per gli zuccheri (Glicogeno) e per i grassi (trigliceridi).

Lo stimolo della fame è spento sempre da un principio attivo presente nella pianta di griffonia.

Le fibre alimentari presenti nelle gomme Gummy Bear Fit rallentano il transito intestinale. In questo modo si riduce l’assorbimento delle sostanze nutritive e di conseguenza le calorie contenute degli alimenti. Anche le fibre alimentari aumentano il senso di sazietà. La loro presenza in una dieta garantisce una flora batterica intestinale sana, la quale è responsabile di un sistema immunitario efficiente.

Ingredienti e controindicazioni di Gummy Bear Fit

Gummy Bear Fit è un integratore alimentare a base di gymnema. Come tutti gli integratori, sono di supporto a una dieta equilibrata composta di macro nutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e di micro nutrienti (vitamine e alcuni minerali).

Gli ingredienti sono al 100% naturali e non ci sono controindicazioni, salvo casi estremamente particolari.

Le gomme Gummy Bear Fit contengono:

Gymnema: è una pianta tropicale originaria dell’India, del Pakistan e di Ceylon. Le sue foglie mantengono basse le concentrazioni di zucchero nel sangue in quanto inibisce l’ assorbimento degli zuccheri nel passaggio dei carboidrati nell’intestino;

è una pianta tropicale originaria dell’India, del Pakistan e di Ceylon. Le sue mantengono basse le concentrazioni di zucchero nel sangue in quanto l’ nel passaggio dei carboidrati nell’intestino; Griffonia: è una pianta tropicale proveniente dall’Africa occidentale. Di quest’albero viene utilizzato il suo frutto: il fagiolo africano . Il suo estratto causa la sensazione di sazietà e stimola il sistema nervoso alla produzione della serotonina , l’ ormone del buonumore. Un altro effetto benefico della serotonina è di migliorare la qualità del sonno ;

è una pianta tropicale proveniente dall’Africa occidentale. Di quest’albero viene utilizzato il suo frutto: . Il suo estratto causa la e stimola il sistema nervoso alla produzione della , l’ Un altro effetto benefico della serotonina è di ; Rhodiola: di questa pianta vengono utilizzate le radici e il tronco ipogeo. Il suo principio attivo stimola il metabolismo basale . In questo modo vengono bruciati più lipidi per mantenere in omeostasi l’organismo. Questa radice è anche un potente energizzante , come il ginseng, nonché riduce in colesterolo cattivo e rallenta l’invecchiamento cellulare;

di questa pianta vengono utilizzate le radici e il tronco ipogeo. Il suo principio attivo stimola il . In questo modo vengono per mantenere in omeostasi l’organismo. Questa radice è anche un potente , come il ginseng, nonché e Vitamina B6: aiuta nel metabolismo degli aminoacidi e stimola la formazione dei globuli rossi . Fortifica l’organismo in generale. Il sistema immunitario, il sistema nervoso e l’apparato digerente ne sono i principali beneficiari;

aiuta nel e stimola la formazione dei . Fortifica l’organismo in generale. Il sistema immunitario, il sistema nervoso e l’apparato digerente ne sono i principali beneficiari; Vitamina B8: conosciuta con il nome di biotina . E’ una vitamina rende sana la pelle, i capelli forti e lucenti e unghie in salute;

conosciuta con il nome di . E’ una vitamina rende sana la pelle, i capelli forti e lucenti e unghie in salute; Acido folico: è attivato da un’altra vitamina del gruppo B, la vitamina B12 . Anch’essa aiuta la formazione di globuli rossi , elementi corpuscolati sospesi nel plasma, con il compito di trasportare ossigeno a tutte le cellule dell’organismo. L’acido folico è estremamente importante per le donne in gravidanza.

è attivato da un’altra vitamina del gruppo B, la . Anch’essa aiuta la formazione di , elementi corpuscolati sospesi nel plasma, con il compito di trasportare ossigeno a tutte le cellule dell’organismo. L’acido folico è estremamente importante per le donne in gravidanza. Vitamina C: è un antiossidante che contribuisce a rallentare l’invecchiamento cellulare e partecipa a rinforzare il sistema immunitario ;

è un che contribuisce a e partecipa a rinforzare il ; Fibre alimentari: le gomme Gummy Bear Fit utilizzano le fibre provenienti dall’ avena e dal mais .

le gomme Gummy Bear Fit utilizzano le fibre provenienti dall’ e dal . Dolcificante naturale: il sapore zuccherino viene dato due estratti naturali che sono la stevia e l’eritritolo. Entrambi hanno un basso contenuto di carboidrati. La caratteristica è di abbassare l’indice glicemico. Le calorie fornite da questi dolcificanti sono davvero poche.

Dove comprare Gummy Bear Fit: offerte del sito ufficiale

>>> SITO UFFICIALE GUMMY BEAR FIT: CLICCA QUI E USA IL CODICE SCONTO PER AVERLE A META’ PREZZO <<<

Il prodotto può essere acquistato online tramite il sito ufficiale italiano. Ogni confezione contiene 30 orsetti gommosi. In questo momento sono venduti in promozione, 2 barattoli a 49,99€ invece di 99€. Le confezioni sono leggere e pratiche da portare con sé. Il prezzo è interessante per provare gli orsetti del benessere.