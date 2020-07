Gymmy Band: prezzo Amazon, istruzioni ed esercizi consigliati

Tra le novità presenti in commercio nel settore del fitness oggi abbiamo deciso di parlarvi di Gymmy Band, il nuovissimo set di bande elastiche che vi aiuteranno a svolgere al meglio i vostri esercizi fisici quotidiani restando comodamente a casa. L’estrema facilità del loro utilizzo le rende perfette anche per chi è alle prime armi e ha deciso di iniziare a fare un po’ di attività sportiva ma non ha il tempo per iscriversi e andare in palestra.

Andiamo a scoprire nel dettaglio come funzionano, le istruzioni d’uso, tutti gli esercizi consigliati e che potrete fare grazie a questo set completo di bande elastiche, qual è il prezzo su Amazon e dove è possibile ordinarle online sul sito ufficiale. Inoltre per verificarne l’effettivo funzionamento ed evitare così che sia l’ennesima truffa che circola su internet e che non siano articoli contraffatti, potrete leggere le recensioni lasciate dalle persone che le hanno già provate e ne sono rimaste soddisfatte.

Istruzioni Gymmy Band: come funzionano le bande elastiche e quali sono gli esercizi consigliati

Durante la quarantena sono molti gli italiani che si sono lasciati un po’ andare fisicamente ed hanno messo su qualche chilo di troppo, complice anche la chiusura forzata di tutte le palestre e gli impianti sportivi. Adesso i centri fitness stanno pian piano riprendo ma non tutti hanno il tempo o soprattutto i soldi per potersi iscriversi e andare ad allenarsi in palestra. Tuttavia se avete voglia di perdere peso e rimettervi in forma, in commercio sono tantissimi gli attrezzi e accessori che potrete usare anche restando a casa. Tra questi troviamo anche Gymmy Band, il nuovo set completo di bande elastiche grazie alle quali potrete fare numerosi esercizi fisici e sono davvero facili da utilizzare, anche per chi è alle prime armi con il fitness.

Sono perfette per farvi svolgere attività fisica stando comodamente a casa nel vostro salone e risparmiando così sia tempo che risorse economiche. Ma come funzionano questi incredibili accessori? Per prima cosa è opportuno sapere che ogni fascia elastica richiede uno sforzo diverso così che possa riuscire ad adattarsi ad ogni vostra esigenza e sopratutto ai progressi che farete grazie all’utilizzo di Gymmy Band. E’ molto importante scegliere la fascia con la resistenza che più si adatta all’esercizio fisica che volete svolgere. Tutte le bande elastiche hanno la medesima lunghezza ma ciò che è differente invece è lo spessore ed è proprio questo che ne modifica la resistenza.

Le fasce sono state studiate per essere sfruttate al meglio durante gli esercizi a corpo libero più comuni. Grazie alla resistenza che oppongono ai movimenti vi faranno ottenere risultati davvero incredibili ma vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di bande elastiche e quali sono gli esercizi consigliati che si possono fare:

Fascia Verde (2-4kg): presenta una bassa resistenza ed è preferibile usarla durante la fase di riscaldamento oppure quando fate stretching o un allenamento leggero;

(2-4kg): presenta una bassa resistenza ed è preferibile usarla durante la fase di riscaldamento oppure quando fate stretching o un allenamento leggero; Fascia Blu (4-9kg): perfetta per allenare i muscoli delle spalle ma anche per altri allenamenti ad alte prestazioni;

(4-9kg): perfetta per allenare i muscoli delle spalle ma anche per altri allenamenti ad alte prestazioni; Fascia Gialla (9-13kg): è ideale per un allenamento a corpo libero ma solo se siete persone già abbastanza allenate;

(9-13kg): è ideale per un allenamento a corpo libero ma solo se siete persone già abbastanza allenate; Fascia Rossa (13-17kg): ha una resistenza che va da moderata a rigida e vi permette di svolgere esercizi moderati di fitness e allenamento della forza;

(13-17kg): ha una resistenza che va da moderata a rigida e vi permette di svolgere esercizi moderati di fitness e allenamento della forza; Fascia Nera (17-22kg): perfetta per allenamenti con pesi elevati vista la sua resistenza robusta. Ideale anche per allenare velocità e agilità facendo esercizi di push up, squat, bench press e altri.

Recensioni Gymmy Band: i commenti delle persone che hanno già provato il set di bande elastiche

A seguire trovate le testimonianze degli utenti che hanno già avuto la possibilità di provare il set completo di bande elastiche Gymmy Band e hanno voluto condividere sul web la propria personale esperienza. Ecco alcune delle recensioni che abbiamo trovato nei vari forum che parlano di fitness:

Gymmy Band: prezzo Amazon e dove acquistare online il set completo sul sito ufficiale

Adesso scopriamo quanto costa il set completo di fasce elastiche Gymmy Band e dove si possono trovare in vendita online. Per prima cosa vi diciamo subito che questi accessori non sono disponibili su Amazon o in altri portali che vendono attrezzi di fitness, in quanto l’articolo originale potrete acquistarlo soltanto collegandovi al sito ufficiale dell’azienda italiana che le produce.

Per avere il vostro set di bande, non dovrete fare altro che compilare in modo corretto il modulo d’ordinazione inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza o domicilio) e il vostro numero di telefono dove sarete ricontattati da un operatore per la conferma del buon esito dell’operazione. La spedizione vi verrà recapitata direttamente a casa vostra in 24/48 ore e la consegna sarà gratuita. Potrete pagare il prodotto direttamente alla consegna, tramite contrassegno, o anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay in maniera semplice e sicura.

Ma quanto costa? Sul sito ufficiale troverete una promozione speciale che vi permetterà di acquistare ben 2 confezioni di Gymmy Band, contenente 2 set completi di 10 fasce elastiche, ad un prezzo pari a 59,90, anziché 99,90 euro con un risparmio quasi del 50%. Riceverete in omaggio anche una praticissima borsa dove potrete riporre le bande una volta usate e trasportarle ovunque desiderate.