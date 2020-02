Harry Potter 2020: il nuovo film è verità o bufala?

Nei mesi scorsi si sono diffusi rumors, corroborati dalla circolazione di un trailer online e dai tweet di alcuni dei protagonisti dell’amatissima saga cinematografica del maghetto di Howgarts – conclusasi ufficialmente con il settimo capitolo “Harry Potter e I doni della morte” nel 2011 – che hanno acceso le speranze della gigantesca fanbase sviluppatasi attorno al personaggio nato dalla penna di J. K. Rowling a proposito dell’uscita di un nuovo film della serie nel 2020. Ma questa notizia è vera o le voci che da novembre circolano sul web sono solo bufale volte a favorire il clickbait? In questo articolo proveremo a ripercorrere la vicenda e darvi informazioni sulla veridicità della notizia di un prossimo rilascio di un ulteriore film di Harry Potter nel 2020.

Harry Potter 2020: da dove arrivano i rumors sul nuovo film?

Nel novembre 2019 si sono fatte sempre più consistenti le voci che confermavano la lavorazione di un nuovo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter, una delle serie di film di maggior successo della storia del cinema. Nel corso degli anni si sono succedute quasi senza soluzione di continuità indiscrezioni e notizie poi rivelatesi false circa la prosecuzione della serie – al cinema e in libreria – e sul web e i social sono state rilanciate e ricondivise migliaia di news a proposito di queste millantate possibilità. La fanbase di Harry Potter è enorme e distribuita uniformemente in tutto il mondo: per questo motivo la notizia, anche a novembre 2019, è rimbalzata velocemente ai quattro angoli del globo. L’ultimo – e teoricamente, almeno pero ora, conclusivo – film della saga è uscito nel 2011 con il titolo “Harry Potter e i doni della morte”, preceduto, nell’ordine da “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001), “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002), “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004), “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005), “Harry Potter e l’ordine della fenice” (2007) e “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009). Tanti fan e appassionati ancora innamorati della saga – conclusasi, come abbiamo detto, ormai oltre nove anni fa – si sono dunque chiesti: è in arrivo un nuovo film della saga e quindi verosimilmente un nuovo romanzo firmato da J. K. Rowling con protagonista l’ormai cresciuto maghetto Harry e i suoi amici Hermione Granger e Ron Weasley? A novembre però Daniel Radcliffe, l’attore che ha impersonato il maghetto in tutti e sette i film della serie, ha scritto un tweet scherzoso in cui alludeva a un sequel o reboot di Harry Potter, che è stato immediatamente retwittato da migliaia di fan. Qualche tempo dopo J. K. Rowling, inventrice ed autrice della serie letteraria, ha postato un’immagine in cui compariva il logo dello spettacolo teatrale “Harry Potter e la maledizione dell’erede” facendo correre la fantasia di centinaia di migliaia di appassionati. In realtà, secondo molti pareri esperti, la “mossa” di Radcliffe e della Rowling in quelle occasioni era funzionale a promuovere lo spettacolo a cui abbiamo accennato (in inglese: “Harry Potter and the Cursed Child”) scritto da Jack Thorne a partire da un soggetto della Rowling che però, per tanti affezionati fan non può essere considerato parte del “canone” potteriano. Lo spettacolo ha avuto un enorme successo a teatro sia a Londra, in cui ha debuttato, che al di fuori del Regno Unito, a New York e a San Francisco negli U.S.A., a Melbourne, in Australia, a Toronto, in Canada, e ad Amburgo, in Germania. Secondo molte fonti quindi i tweet dell’attore principale e dell’autrice avrebbero semplicemente agito da vero e proprio volano pubblicitari per attirare il pubblico internazionale ed indurlo a comprare i biglietti dello spettacolo potteriano e a persuadere gli operatori teatrali di tutto il mondo a programmare il titolo nelle future stagioni. Secondo altre fonti però i post delle due star sarebbero stati funzionali all’annuncio di un nuovo capitolo della saga ispirato proprio alla soggetto della Rowling trasposto sulla scena da Jack Thorne. Sono infatti circolate voci – mai confermate – che la Warner Bros., major cinamatograficahollywoodiana già produttrice dei precedenti sette capitoli della saga di Harry Potter, fosse interessata all’acquisto dei diritti dello spettacolo: anche se questo fosse vero, però, l’acquisizione dei diritti rappresenterebbe sicuramente un interesse nel prodotto ma non implicherebbe automaticamente la decisione di produrre un film. Tale notizia infatti non è mai stata suffragata da dichiarazioni dalla Warner e dopo i famosi tweet di Radcliffe e Rowling sul versante cinematografico non ci sono stati sviluppi di alcun tipo comunicati all’esterno. Anzi, la produzione teatrale de “La maledizione dell’erede” ha rilasciato un commento alla notizia della prossima uscita di un film ispirato alla pièce affermando che non esistono piani, da parte della Warner Bros., per altro partner del progetto teatrale, di trasformare lo spettacolo in film, almeno per ora. Tutto lascia quindi supporre che per il momento, nel 2020, nessun film con protagonista Harry Potter è in cantiere.

Infine, sempre nell’autunno del 2019, un altro personaggio ha scritto un tweet che ha messo in agitazione tutto il mondo dei potteriani: Matthew Lewis, l’attore che interpretava il ruolo di Neville Paciock nei film di Harry Potter, ha pubblicato sul suo profilo di Twitter un tweet in cui annunciava l’inizio delle lavorazioni di un nuovo film della serie con il cast originale nel 2020 e accompagnava il messaggio con un link.

Migliaia di ammiratori hanno quindi cliccato sul link che rimandava però al sito del registro elettorale britannico: il gesto di Lewis era infatti volto ad invitare il maggior numero possibile di giovani ad iscriversi al registro elettorale in previsione delle Elezioni Generali in Inghilterra, che si sono svolte lo scorso dicembre. Insomma, il popolare attore ha sfruttato la forza mediatica di un simbolo come Harry Potter per sensibilizzare molti giovani fan rispetto al tema della democrazia e delle elezioni politiche, mettendo quindi un personaggio vivissimo nell’immaginario popolare e tutto il suo appeal a servizio di una causa encomiabile.

Sono dunque stati molti i momenti che nel 2019 hanno fatto battere il cuore ai fan del mago di Howgath: invano, però, dal momento che nessun film verrà rilasciato nel 2020 né tantomeno è in previsione la lavorazione di un film basato su “La maledizione dell’erede” nell’anno in corso.

Harry Potter 2020: bufale, Animali Fantastici e un film futuro

Da quanto abbiamo illustrato nel paragrafo precedente sembra proprio che non ci siano elementi sufficienti a dare per certa la lavorazione di un nuovo film di Harry Potter nel 2020. Su Youtube e sui social, nonché su molti siti di news online, è comparso un trailer in computer grafica che preannuncia il film di “La maledizione dell’erede”, che, come abbiamo detto è uno spettacolo teatrale basato su un soggetto potteriano della Rowling. Il trailer però non pare autorizzato dalla Warner Bros. e i suoi riferimenti sono così vaghi e confusi che sarebbe impossibile anche identificarlo con un teaser. Questo trailer come altri video presenti in rete si riferiscono quindi vagamente al rilascio futuro di un film sul maghetto di Howgarth ma sono in realtà assemblaggi abbastanza casuali di materiali eterogenei in qualche modo riconducibili all’universo di Harry Potter. La produzione teatrale, d’altronde, ha smentito ormai varie volte la possibilità che lo spettacolo si tramuti in tempi brevi in un lungometraggio. Possiamo quindi affermare con certezza quasi assoluta che l’uscita di un ulteriore film della saga nel 2020 è una bufala! Speriamo comunque che questo non spezzi il cuore a tanti fedeli fan…

In ogni caso la Warner Bros. è impegnata ormai da qualche anno nella produzione della saga rowlingiana di Fantastic Beasts, un lungo prequel alla vicenda di Harry Potter, che ha all’attivo i due primi film, “Animali fantastici e dove trovarli” e “Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald” e che vedrà il rilascio di un terzo capitolo a novembre 2021. Sicuramente, da parte della major, acquisire i diritti di “La maledizione dell’erede” è una mossa sicura per assicurarsi l’esclusiva sul titolo nonché il controllo sul franchise, nel caso in cui il film vedesse la luce in futuro.

“La maledizione dell’erede” è ambientato a vent’anni di distanza da “Harry Potter e i doni della Morte” e ha per protagonista Albus Severus Potter, il secondo figlio di Harry e Ginny: è quindi facile immaginare che se nel futuro il film verrà mai prodotto, ritroveremo i protagonisti dei vecchi film in versione adulta, da Daniel Radcliffe a Emma Watson (Hermione) e Rupert Grin (Ron) e molti altri. Incrociamo quindi le dita! Nel frattempo informiamo gli appassionati che il testo teatrale è acquistabile in libreria poiché pubblicato in italiano nel 2016. Probabilmente un nuovo film di Harry Potter ci sarà, ma non nel 2020. Non rimane che sperare che lo spettacolo teatrali approdi anche da noi, magari in versione italiana!

Immaginiamo che nel futuro non mancheranno fake-news, bufale e gossip senza nessun fondamento circa l’uscita di un nuovo film di Harry Potter: bisognerà quindi rizzare le orecchie solo quando le voci saranno confermate dalla produzione e quando attori e autrice pubblicheranno sui loro profili post dal contenuto inequivocabile!