Head Up Drive: opinioni dai forum, prezzo Amazon, truffa o funziona?

Oggi vi parliamo di Head Up Drive, il nuovo dispositivo che integra la strumentazione della vostra automobile ed ha la funzione di fornire informazioni utili mentre si è impegnati alla guida senza che possiate distogliere lo sguardo dalla strada per consultare il quadro strumenti. In questo modo viene ridotto anche il rischio di incidenti e si può guidare in assoluta tranquillità e senza stress. Si tratta di un sistema di navigazione molto pratico ed estremamente utile per affrontare viaggi e per ogni ambito di guida.

Ma funziona davvero o è una truffa online? Nell’articolo troverete tutte le informazioni relative al nuovo Head Up Drive, le sue specifiche tecniche, le opinioni dei clienti lasciate nei forum, il prezzo del dispositivo su Amazon e quanto costa sul sito ufficiale della casa produttrice Glam.

Come funziona Head Up Drive: istruzioni e specifiche tecniche del dispositivo

Negli ultimi anni si sono diffusi sempre più i nuovi HUD (Head-Up Display), ossia degli innovativi piccoli proiettori che dispongono di un vetro riflettente che consente di visualizzare informazioni, mappe e molto altro ancora, mentre ci si trova alla guida della propria vettura e senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. Uno dei migliori in commercio è senza dubbio il nuovo Head Up Drive, un sistema ottico diffuso principalmente nel settore dell’aeronautica che risulta molto utile e pratico e consente di leggere le informazioni più importanti (al volante) direttamente sul parabrezza o alla sua base.

Grazie a questo dispositivo potrete vedere sul display, ad esempio, la velocità di marcia, quali sono i limiti da rispettare e tutte le indicazioni del navigatore sul percorso da seguire. In questo modo gli automobilisti non dovranno guardare ogni volta il quadro degli strumenti presenti nella macchina e così si riduce il rischio di incidenti e si riesce a guidare meno stressati e si finisce per provare un minor affaticamento anche durante i viaggi più lunghi. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono tutte le sue caratteristiche tecniche:

Visione notturna : questo articolo dispone di una termo camera che permette la visione anche durante la notte così da poter vedere ostacoli anche in condizioni di scarsa visibilità;

: questo articolo dispone di una termo camera che permette la visione anche durante la notte così da poter vedere ostacoli anche in condizioni di scarsa visibilità; Camera angolo cieco : questa particolare camera consente di guardare l’arrivo di altre macchine in strada anche quando vi trovate nell’angolo cieco di svolta;

: questa particolare camera consente di guardare l’arrivo di altre macchine in strada anche quando vi trovate nell’angolo cieco di svolta; Retrocamera : vi aiuterà nelle manovre di parcheggio attivandosi automaticamente quando inserite la retromarcia;

: vi aiuterà nelle manovre di parcheggio attivandosi automaticamente quando inserite la retromarcia; Ricezioni notifiche : questa opzione vi permette di visualizzare messaggi, chiamate e altre notifiche direttamente dal vostro smartphone in modo tale che possiate mantenere gli occhi sulla strada senza usare il telefono;

: questa opzione vi permette di visualizzare messaggi, chiamate e altre notifiche direttamente dal vostro smartphone in modo tale che possiate mantenere gli occhi sulla strada senza usare il telefono; Dashboard : potrete personalizzare la vostra esperienza di guida cambiando i widget nella dashboard e scegliere tra layout differenti;

: potrete personalizzare la vostra esperienza di guida cambiando i widget nella dashboard e scegliere tra layout differenti; Integrazione App: sul dispositivo trovate tutte le applicazioni che preferite come ad esempio Waze o Google Maps.

Ma come funziona il nuovo Head Up Drive? Stando alle istruzioni d’uso presenti nella confezione, usare questo dispositivo è molto semplice: per prima cosa dovrete installare l’apposita applicazione sul vostro smartphone e poi abbinare il dispositivo (vi basterà farlo solo una volta e poi si collega in automatico). Per la navigazione in GPS potrete sfruttare una delle app disponibili (Google Maps o Waze) e impostare la vostra destinazione.

Recensioni e opinioni dai forum su Head Up Drive: funziona o è una truffa?

Ma il nuovo Head Up Drive funziona o si tratta dell’ennesima truffa presente in giro per il web? Per scoprirlo, vediamo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già provato sulla propria automobile ed hanno così verificato il suo funzionamento. Di seguito potrete leggere alcune delle recensioni e delle opinioni lasciate nei forum dagli utenti:

“Era da tempo che avevo voglia di provare il funzionamento dei nuovi Head-up display e mi hanno consigliato quello della linea Glam in quanto risulta essere il migliore in base al rapporto qualità/prezzo. E devo dire che sono rimasto molto impressionato da questo dispositivo di navigazione. Finalmente posso viaggiare in macchina in assoluta sicurezza, senza il rischio di distrarmi usando il mio smartphone. Lo consiglio a tutti”. Patrizio R. “Per un appassionato come me il nuovo Head Up Drive è un vero gioiello. Si ha tutto lì a portata di sguardo e non dovrete più distogliere gli occhi dalla strada rischiando incidenti. Si vede bene di giorno e di altissimo effetto la notte ed è molto preciso e di facile istallazione. Davvero impeccabile”. Federico P

Prezzo Amazon Head Up Drive: quanto costa e dove acquistare sul sito ufficiale

In questo ultimo paragrafo invece vedremo quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo Head Up Drive. Il dispositivo di navigazione originale potrete acquistarlo solo sul sito ufficiale in quanto non è disponibile nei negozi di elettronica o su Amazon, dove sono presenti solo articoli simili o banali imitazioni.

Vi basterà compilare il modulo d’ordinazione che trovate all’interno del portale e poi la spedizione vi arriverà a casa vostra nel giro di 1-3 giorni lavorativi con consegna gratuita ad opera del corriere espresso. Il pagamento potrete effettuarlo in contanti tramite contrassegno o anticipatamente con la vostra carta di credito, PayPal o Postepay in maniera semplice e sicura.

Ma quanto costa Head Up Drive? Sul sito ufficiale della linea Glam è disponibile per tutta la clientela una straordinaria promozione che vi consente di acquistare questo dispositivo ad un prezzo speciale pari a soli 69,00 euro, anziché 99 euro.

Ecco cosa include l’offerta: