Healthy Progress Cani e Gatti: recensioni mediche, truffa o funziona, controindicazioni e sito ufficiale

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Healthy Progress, il nuovo cibo di alta qualità per cani e gatti che vi permetterà di prolungare la vita dei vostri amici a quattro zampe, garantendo loro un benessere naturale e quotidiano. Questo prodotto, ricco di fonti proteiche ed estratti di piante mediche, è disponibile sia per i cani che per i gatti e, stando a quanto riportato sul sito ufficiale della linea DCM, rappresenta una delle migliori proposte nel settore del cibo per animali domestici. E’ stato realizzato grazie all’esperienza del gruppo Bayer, casa farmaceutica tedesca che ha investito oltre 10 milioni di euro in 5 anni per riuscire a creare e mettere ingredienti salutari ma allo stesso tempo pieno di gusto.

>>> HAI UN CANE? CLICCA QUI E SCOPRI HEALTHY PROGRESS PER CANI SUL SITO UFFICIALE <<<

>>> HAI UN GATTO? CLICCA QUI E SCOPRI HEALTHY PROGRESS PER GATTI SUL SITO UFFICIALE <<<

Ma per essere sicuri che Healthy Progress funziona davvero e non si tratta di una truffa, scopriamo nell’articolo cosa ne pensano tutti quei clienti che l’hanno già acquistato per i propri amici a quattro zampe ed hanno voluto lasciare un commento (positivo o negativo) sul prodotto. Inoltre vedremo quali sono le caratteristiche principali, le possibili controindicazioni e quanto costa il prodotto sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Healthy Progress Cani: caratteristiche principali e possibile controindicazioni

Tra le novità arrivate in commercio nel settore dei cibi per animali troviamo Healthy Progress Cani, il nuovo alimento completo e bilanciato realizzato per i vostri amici a 4 zampe che garantisce loro il corretto stato di salute e benessere naturale e quotidiano. Questo prodotto rappresenta ciò che di meglio un cane possa mangiare, in quanto riesce a mettere insieme il giusto sostegno nutrizionale e un gusto davvero invitante. E’ stato realizzato solo con ingredienti naturali e fonti proteiche selezionate dai migliori allevamenti europei.

Inoltre all’interno di questo innovativo cibo per cani troviamo anche estratti di piante e frutti essiccati che garantiscono i nutrienti, gli antiossidanti e le vitamine necessarie a garantire una lunga vita al vostro animale domestico. Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutti gli ingredienti contenuti in Healthy Progress:

Proteine : che riescono ad evitare qualsiasi rischio per la salute del vostro cane;

: che riescono ad evitare qualsiasi rischio per la salute del vostro cane; Fibre solubili naturali : utili per il mantenimento dell’equilibrio e il funzionamento della flora intestinale;

: utili per il mantenimento dell’equilibrio e il funzionamento della flora intestinale; Olio di Salmone : si tratta di una fonte naturale ricca di acidi grassi Omega 3;

: si tratta di una fonte naturale ricca di acidi grassi Omega 3; Vitamina E : un antiossidante utile come sostegno per le difese immunitarie;

: un antiossidante utile come sostegno per le difese immunitarie; Estratto di Ginseng: questo ingredienti riesce a rafforzare il sistema immunitario, endocrino e nervoso e inoltre migliora le capacità fisiche e mentali.

Ma Healthy Progress potrebbe causare problematiche ai vostri cani? Stando a quanto confermato anche dagli esperti del settore, questo prodotto non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale che possa danneggiare la salute e il benessere del vostro amico a 4 zampe. Per questo potrete utilizzarlo in totale tranquillità, ma vi consigliamo ugualmente di chiedere il parere del vostro veterinario di fiducia. Questo alimento è adatto ai cani di tutte le età.

Healthy Progress Gatti: quali sono gli ingredienti principali e i possibili effetti collaterali

Adesso invece vediamo da cosa sono composti i nuovi Healthy Progress per gatti. Questo alimento, come quello realizzato per i vostri cani, riesce ad unire un gusto prelibato al perfetto apporto nutrizionale grazie agli ingredienti naturali e alle fonti proteiche che lo compongono. Inoltre è un ottimo alleato se volete donare al vostro piccolo amico un pelo lucente, in quanto al suo interno sono stati aggiunti acidi grassi essenziali che sono stati estratti da fonti al 100% naturali.

Healthy Progress è l’alimento completo che stavate cercando ed è privo di qualsiasi componente chimica usata per migliorarne il gusto ma che rende il cibo poco salutare e dannoso per il benessere del vostro felino. E visto che è composto solo da ingredienti naturali, non ci saranno effetti collaterali o controindicazioni. Al suo interno potrete trovare le seguenti componenti:

Estratto di Mirtillo : riesce a favorire la microcircolazione e aumenta l’attività antiossidante;

: riesce a favorire la microcircolazione e aumenta l’attività antiossidante; Semi di lino ;

; Acidi grassi Omega 3 ;

; Miscela bilanciata di antiossidanti : grazie ai quali potrete contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi;

: grazie ai quali potrete contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi; Livelli controllati di magnesio e fosforo: per mantenere la funzionalità renale;

Recensioni Healthy Progress Cani e Gatti: funziona o è una truffa online?

Ma Healthy Progress funziona o è l’ennesima truffa che circola sul web? Per scoprirlo a seguire vediamo cosa ne pensano le persone che hanno già avuto modo di provare questo nuovo interessante alimento per cani e gatti ed hanno condiviso su internet la propria opinione (positiva e negativa). Prima di leggere alcune delle loro testimonianze, la conferma che questo prodotto funziona davvero e non si tratta di una truffa arriva direttamente dai veterinari e dagli esperti del settore che hanno iniziato a consigliarlo ai padroni dei loro piccoli pazienti. Ma adesso vediamo un paio di recensioni lasciate sul sito ufficiale del prodotto:

“Il mio gatto da diverso tempo aveva cominciato a fare capricci quando doveva mangiare e rifiutava qualsiasi tipo di alimento che mettevo nella sua ciotola. Il mio veterinario allora mi ha consigliato il nuovo Healthy Progress Gatti e devo dire che è stata una svolta per me. Il mio amico felino è tornato a mangiare e adesso ogni volta che gli metto le crocchette inizia a farmi le fusa per la felicità. Davvero un ottimo prodotto, lo consiglio”. Lucia D. “Ho deciso di comprare Healthy Progress Cani, su consiglio di un mio caro amico che ha un allevamento di cani. Da diverse settimane infatti vedevo sempre il mio Lucky stanco e non aveva voglia di giocare o correre come ha sempre fatto in passato. Grazie al nuovo alimento completo ricco di proteine e ingredienti naturali, ora il mio cane sembra essere tornato un cucciolo vivace e super attivo. Ottimo acquisto direi”. Fabio P.

Prezzo Healthy Progress Cani e Gatti: quanto costa il prodotto sul sito ufficiale

In questo ultimo paragrafo invece vedremo quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo Healthy Progress per Cani e Gatti. Questo speciale alimento difficilmente lo troverete nei tradizionali negozi che vendono cibo per animali, in quanto il prodotto originale si può acquistare solo tramite il sito ufficiale della linea DCM.

Vi basterà ordinarlo compilando l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di cellulare). Una volta completato l’acquisto, la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra entro 48 ore e la consegna sarà gratuita per tutta la clientela. Il pagamento potrete effettuarlo sia in contanti tramite contrassegno al corriere espresso e sia anticipatamente con la vostra carta di credito, PayPal o Postepay.

Ma quanto costa il nuovo Healthy Progress? Sul sito ufficiale sono disponibili delle offerte speciali sia per quanto riguarda l’alimento per cani che quello per gatti. Ma affrettatevi perché la promozione sarà valida per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte. Ecco nel dettaglio cosa comprende l’offerta e il relativo prezzo: