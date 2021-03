HeavEasy Kit Solleva Mobili: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

HeavEasy è il nuovissimo kit della linea Italoshop che vi aiuterà a sollevare e spostare i vostri mobili o elettrodomestici con facilità e in assoluta sicurezza, senza alcuna fatica e senza dover chiedere necessariamente aiuto ad amici, parenti o vicini di casa. Questo rivoluzionario strumento diventerà il vostro alleato nel sollevamento e trasporto di qualsiasi oggetto pesante e riesce a supportare fino ad un massimo di 150 kg.

Ma siamo sicuri che non si tratti di un’altra truffa online e che questo accessorio funzioni davvero? Nell’articolo troverete tutte le informazioni utili a partire dalle caratteristiche tecniche principali, le istruzioni d’uso, quanto costa il kit su Amazon e quali sono le offerte disponibili sul sito ufficiale. Vedremo poi cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già acquistato e testato, grazie alle tante recensioni lasciate in giro per il web.

Istruzioni HeavEasy: caratteristiche e come funziona il nuovo kit solleva mobili

Nell’articolo odierno vi parliamo di un’interessante novità arrivata sul mercato: si tratta del nuovo HeavEasy, l’innovativo e rivoluzionario kit della linea Italoshop che vi permetterà di sollevare e trasportare i vostri elettrodomestici, mobili e qualsiasi oggetto pesante in modo semplice, veloce e sicuro. Questo strumento di sollevamento e trasporto versatile e robusto è stato progettato e pensato per facilitare lo spostamento di oggetti pesanti nell’ambiente domestico, come mobili, scatole pesanti e molto altro ancora.

Potrete adattarlo alla direzione di trasporto desiderata in modo semplice e con il minimo sforzo, dato che presenta una maniglia di sollevamento ergonomica e antiscivolo che può ruotare fino a 180º e 4 pezzi di supporto con ruote che possono ruotare fino a 360º. Come vi abbiamo anticipato, il suo originale e innovativo design multifunzionale permette davvero di sollevare, posizionare, spostare, regolare e livellare con un comfort totale. La maniglia di sollevamento supporta fino a 200 kg e i pezzi con ruote supportano fino a 150 kg.

Ma come funziona? Stando alle istruzioni d’uso, HeavEasy è molto semplice da usare. Vi basterà posizionare la lama della leva sotto l’elettrodomestico, il mobile o l’oggetto da spostare; dopodiché dovrete spingere la leva verso il basso per sollevarlo, posizionare i supporti con le ruote, girarlo nella direzione desiderata e spostarlo fino a destinazione. Poi dovretee usare la leva per sollevarlo di nuovo, rimuovere i supporti e lasciarlo sul pavimento. L’azienda raccomanda di non usarlo su pavimenti ruvidi, in pendenza o rampe.

Recensioni e opinioni HeavEasy Kit Solleva Mobili: funziona davvero o è una truffa?

Ma il nuovo HeavEasy funziona davvero o è l’ennesima truffa a cui è facile imbattersi oggi sul web? In questo paragrafo abbiamo deciso di riportarvi le recensioni dei clienti, in quanto risultano essere molto utili e vi invitiamo sempre a leggerle per evitare così di acquistare articoli contraffatti e non funzionanti. Prima di qualsiasi acquisto, soprattutto online, è sempre opportuno prendere più informazioni possibili e le testimonianze degli utenti aiutano moltissimo. Ma vediamo un paio dei commenti trovati nei vari forum:

“Ho provato HeavEasy per spostare una lavatrice che, con la centrifuga, era uscita dal mobile. La leva di sollevamento forse è un pò corta ma le basi con le ruote, per quanto piccole, si sono state utili e funzionali. Prezzo onesto, estremamente semplice da usare: è stato sufficiente inclinare l’elettrodomestico in avanti per inserirne due sotto. Buon acquisto”. Franco R. “Avevo necessità di spostare mobili antichi per rifare la pavimentazione di casa e un mio amico mi ha consigliato di provare HeavEasy. E devo dire che si è rivelato adatto e molto utile. Lo consiglio se dovete spostare mobili o oggetti pesanti in modo sicuro”. Salvatore L.

Prezzo Amazon HeavEasy: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

Il nuovo e interessante HeavEasy della linea Italoshop non lo troverete in vendita nello store di Amazon e nemmeno nei normali negozi specializzati, dove è più facile imbattersi in prodotti simili o in banali imitazioni che potrebbero anche non funzionare. L’unico e originale kit solleva mobili potrete averlo soltanto in un modo: acquistandolo tramite il sito ufficiale dopo aver compilato il modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) e il vostro numero di telefono (meglio se cellulare).

Se volete potete anche lasciare una nota con indicazioni aggiuntive per la consegna da fornire al corriere espresso come ad esempio il nome di una vostra vicina/o a cui lasciare il pacco nel caso in cui non siete presenti al momento della consegna. Dopo aver completato l’acquisto, il vostro ordine vi arriverà comodamente a casa nel giro di 24/48 ore lavorative e senza costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita per i clienti.

Ma quanto costa il nuovo HeavEasy? L’azienda produttrice ha deciso di proporre alla propria clientela una fantastica offerta di lancio che consente di acquistare il kit solleva mobili ad un prezzo speciale e conveniente pari a soli 59,90 euro, invece di 89,90.

Il pagamento potrete effettuarlo in contanti al corriere espresso oppure anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay in modo veloce e sicuro al 100%.