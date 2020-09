Herbalife Opinioni 2020: recensioni mediche positive e negative

Vediamo le opinioni su Herbalife aggiornate al 2020, con recensioni mediche e degli utenti, negative e positive a confronto. Herbalife è un’azienda specializzata per quel che riguarda una corretta alimentazione e che possa portare a dei miglioramenti dal punto di vista del dimagrimento, propone un particolare tipo di regime alimentare a base soprattutto di integratori alimentari, che hanno appunto lo scopo di far dimagrire coloro che li utilizzano in maniera duratura.

Prodotti Herbalife: le opinioni 2020

Come già accennato in precedenza, Herbalife è un’azienda che propone in principal modo integratori alimentari, ma non solo. Vende anche prodotti per quanto riguarda la cura e la bellezza del corpo, come ad esempio creme antiaging, tisane drenanti e via dicendo. Pochi sanno che dal 2016 il nome dell’azienda è cambiato in Herbalife Nutrition, poiché oltre ad essere l’azienda leader nel dimagrimento, occupandosi di nutrizione cellulare a 360° si rivolge anche ad un pubblico che cerca energia, benessere e miglioramenti sportivi.

In ogni caso, per coloro che decidono di intraprendere un percorso utilizzando prodotti Herbalife è necessario sapere che tale trattamento si sviluppa in base all’utilizzo di integratori e a volte pasti sostitutivi. Dunque è naturale chiedersi se seguire questo tipo di programma possa portare dei risultati visibili.

Sicuramente un aspetto positivo, a giudicare dalle opinioni sui forum, che spinge diversi cliente ad utilizzare prodotti Herbalife riguarda soprattutto il fatto che avere già un pasto preparato e dosato è qualcosa che può allettare. Questi integratori sono composti soprattutto da polveri per preparare frullati e beveroni, mentre i prodotti maggiormente venduti sono perlopiù barrette energetiche che hanno proprio lo scopo di sostituire un pasto giornaliero, fornendo comunque quelle calorie necessarie per l’obiettivo di dimagrimento che ci si è posti. Gli esperti del settore alimentare, però, sostengono che una dieta equilibrata e sana possa portare i medesimi risultati dati dai prodotti Herbalife, purché scrupolosi nella ricerca di alimenti sani, possibilmente biologici, frutta e verdure a km zero, non trattate con ormoni e pesticidi; soprattutto evitando prodotti confezionati che contengono spesso “forme di zuccheri nascosti”, e quasi sempre coloranti e conservanti. Inoltre, la scienza consiglia di fare 5-7 pasti al giorno, quindi due spuntini sani ed equilibrati a metà mattina ed altrettanti a metà pomeriggio, oltre ai pasti principali. Insomma, l’integrazione sembrerebbe nel 2020 una scorciatoia per garantirsi tutti quei nutrienti che nel cibo odierno sempre più elaborato ormai scarseggiano.

Per farci un’idea del reale funzionamento dei prodotti Herbalife abbiamo visitato diversi forum, per leggere le opinioni degli utenti che li hanno provati. La maggior parte delle recensioni sono più che positive: i clienti consigliano Herbalife a tutti coloro che siano alla ricerca di un prodotto dimagrante efficace. “Grazie ad Herbalife sono riuscito a perdere ben 10 chili in poche settimane. Le barrette sostitutive del pasto sono buonissime e permettono di avere a portata di mano un pasto equilibrato ovunque vogliamo”. Ma Herbalife offre ai propri clienti dei prodotti perfetti anche per chi vuole fare sport, come evidenziato da molte opinioni positive pubblicate online. “Ho provato il prodotto Herbalife sviluppato in collaborazione con Cristiano Ronaldo, ed effettivamente i risultati durante l’allenamento si sono visti fin da subito. Grazie a CR7 Drive sento molto meno la stanchezza e le mie performance ne hanno beneficiato dal punto di vista della resistenza“.

Al di là delle opinioni positive o negative che possiamo incontrare sul web, il fatto che un ente istituzionale come il CONI abbia scelto da 4 anni come integrazione per i propri atleti olimpionici in tutte le olimpiadi la linea Herbalife H24 Sport onestamente ci toglie molti dubbi sulla validità e sulla qualità del prodotto. Siamo fortemente convinti che l’Istituto di Medicina dello Sport abbia maggiori competenze per valutare la qualità di questi prodotti rispetto a noi e a qualsiasi altro opinionista.

Ma come abbiamo già detto Herbalife non offre soltanto prodotti per dimagrire e per migliorare le prestazioni sportive. Nelle opinioni degli utenti si nota come questo marchio venga consigliato anche per gli altri prodotti che si possono acquistare online tramite il sito internet. “Consiglio vivamente lo shampoo ed il balsamo Herbalife. Da quando li uso non posso più farne a meno: i miei capelli sono finalmente morbidi come non lo erano da tempo, soprattutto a causa delle tinte che me li hanno rovinati. Con Herbalife andate sul sicuro!”. Dunque, nelle opinioni Herbalife viene consigliato anche per prendervi cura dei vostri capelli.

Nonostante ciò non mancano gli utenti che usano impropriamente la parola “truffa” nelle opinioni negative pubblicate online. “È una truffa! L’ho provato per un mese e non sono riuscito a dimagrire più di 500 grammi, lo sconsiglio”; “Sono stato convinto dalle opinioni positive ma purtroppo non sono riuscito a dimagrire per niente. Herbalife è una truffa”. Questo è ciò che viene sottolineato dalle opinioni negative su Herbalife pubblicate dagli utenti dei principali forum. Considerando che le recensioni positive sono in numero nettamente maggiore rispetto a quelle negative, un motivo del mancato dimagrimento può essere un’alimentazione non corretta nonostante l’assunzione dei prodotti Herbalife. Va sottolineato infatti che non si tratta di prodotti miracolosi, che anche se mangiamo quanto ci pare ci permettono di dimagrire. Gli effetti si possono ottenere soltanto se all’acquisto di tali prodotti si unisce la forza di volontà. In caso contrario non si può affermare che Herbalife è una truffa, soprattutto alla luce dei numerosi studi che ne hanno comprovato le proprietà benefiche.

Herbalife recensioni mediche positive e negative: fa male?

Passiamo alle opinioni dei medici, visto che tra controindicazioni e rischi che si leggono in giro riguardo Herbalife è necessario fare chiarezza. Un’altra domanda che molti si pongono riguarda proprio questi integratori: possono creare dei problemi alla nostra salute? Questo è sicuramente un problema ben più grave di un eventuale mancato dimagrimento.

Senza dubbio, prima di acquistare questi integratori sarebbe utile accertarsi sulla professionalità di chi li fornisce, che spesso risulta essere il punto debole del sistema Herbalife! Il consulente, meglio noto come personal wellness coach, deve saper dare le giuste indicazioni in base alle esigenze personali, in quantità calorica, in quantità di apporto proteico e senza eccedere in carboidrati, affidandosi alle linee guida dei medici Herbalife e non ad iniziative proprie.

Di certo se 94 Ministeri della Salute al mondo autorizzano questa azienda a commercializzarli senza dover passare da un parere medico è proprio perché, essendo di estrazione naturale, non hanno controindicazioni né effetti collaterali. Ulteriore prova è il fatto che, essendo ormai utilizzati da centinaia di milioni di consumatori al mondo da oltre 40 anni, se avessero avuto delle minime controindicazioni ci sarebbe già in atto un’epidemia mondiale di “malati post-Herbalife”! L’autorevolezza di queste certificazioni ministeriali e la vastità di consumatori nel mondo fanno decadere automaticamente tutte le fake news che girano nel mondo del web, a cui neanche un bambino crederebbe, su presunti casi di epatotossicità, aumento di diabete, presenza di sostanze nocive o baggianate simili. Di fatto, tutte le sentenze giudiziarie contro l’azienda Herbalife per presunti casi di malattie sono sempre terminati con un “nulla di veritiero”. È abbastanza improbabile pensare che su 100 milioni di consumatori soltanto cinque o sei possano ammalarsi e tutti gli altri manifestare miglioramenti. Quei cinque o sei casi non sono mai stati attribuiti all’assunzione diretta di prodotti.

Insomma, secondo il parere dei distributori Herbalife, questi integratori sono a tutti gli effetti la parte migliore del cibo (la “componente buona” di erbe medicali e frutti) e hanno sicuramente degli aspetti positivi come quelli descritti in precedenza, ma comunque hanno attirato anche diverse critiche soprattutto da parte dei nutrizionisti, che sostengono che una dieta basata solamente su preparati da bere non possa essere abbastanza duratura per il dimagrimento di una persona. Allo stesso tempo bisogna considerare un altro aspetto importante, legato allo stile di vita che molti di noi hanno al giorno d’oggi. Considerando le giornate frenetiche sono in pochi a potersi permettere, soprattutto quando si è fuori casa, un pasto sano. Per questo motivo se è vero che i prodotti Herbalife non vengono consigliati per sostituire un pasto sano ed equilibrato, allo stesso tempo si può dire che è meglio uno shake o una barretta Herbalife che contiene tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno rispetto a mangiare ad esempio in un fast-food o comunque cibo iper calorico come avviene spesso quando si è fuori casa.

Andiamo a scoprire le opinioni sul rapporto qualità prezzo. In alcune recensioni, alcuni consumatori o presunti tali lamentano dell’eccessivo costo dei prodotti. Ma rivolgendosi ad esperti scopriamo che i prodotti partono da prezzi competitivi come 31 euro per un barattolino di infuso drenante e brucia grassi (0,80 euro al litro) fino a combinazioni di prodotti che variano come spesa sui 120-150 euro al mese; considerando che nel costo è compresa l’assistenza, la ricerca medico-scientifica e la garanzia soddisfatti o rimborsati, probabilmente è un prezzo più che onesto. Quindi la domanda più corretta da porci sarebbe: sono disposto a sostituire 3-4 euro di spesa giornaliera dal supermercato/bar per investirla in questi integratori?

Concludendo, qualora si decida di provare Herbalife, il consiglio finale è di approfittare dei benefici che questi prodotti offrono alla salute, facendo tuttavia attenzione a non abusarne e alternarli ad una dieta e attività fisica equilibrata.