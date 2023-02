I migliori vini italiani 2023: Luca Maroni riparte dal Salone delle Fontane di Roma

Le eccellenze vitivinicole italiane, quelle che ci rendono orgogliosi della nostra terra e dei frutti che ci offre ogni giorno, tornano a Roma – presso il Salone delle Fontane dell’Eur, dal 16 al 19 febbraio – guidate da Luca Maroni e Francesca Romana Maroni per l’evento “I migliori vini italiani 2023“. Obiettivo della kermesse, come comunicano gli organizzatori, sarà quello di evidenziare la voglia di ritorno alla normalità dopo le limitazioni imposte dal periodo Covid-19, puntando su oltre 70 aziende che tramite i loro stand di degustazione offriranno vini bianchi, rossi, rosati, dolci e bollicine. Insomma, è arrivato il momento di vivere il vino a 360 gradi grazie all’ultima selezione firmata Luca Maroni.

Vino… e non solo, al Salone delle Fontane di Roma con Luca Maroni

Non solo vini. Food tasting e cooking show prenderanno vita con Fabio Campoli venerdì 17 febbraio, nella prima giornata di apertura al pubblico dopo l’inaugurazione di giovedì 16 accessibile solo su invito. Una giornata ricca di appuntamenti quella di venerdì, che oltre alla partecipazione di Campoli vedrà Luca Maroni protagonista della prima degustazione guidata in programma, seguita da un laboratorio sulla fermentazione dei salumi e altri alimenti a cura di Francesca Romana Maroni supportata dal fermentalista Flavio Sacco. Non a caso, la parola d’ordine scelta per i tre giorni di kermesse è proprio fermentazione, in tutte le sue sfaccettature.

Molto interessante anche la presenza di un sake sommelier – Luca Rendina – che sabato 18 febbraio alle 18.00 illustrerà i migliori abbinamenti tra formaggi, sake e shochu, mentre domenica 19 alle 20 si occuperà della degustazione approfondita del sake. Sabato sera, così come venerdì, ci si potrà trasferire presso il ristorante del Caffè Palombini – nelle vicinanze del Salone delle Fontane – per degustare una cena a tema Migliori Vini Italiani 2023 al prezzo di 75 euro.

Date, orari e prezzi dei biglietti

L’evento “I migliori vini italiani 2023” sarà aperto al pubblico presso il Salone delle Fontane dell’Eur (Roma) nelle seguenti giornate:

venerdì 17 febbraio 2023 dalle ore 16 alle 24 (ultimo ingresso alle 23);

sabato 17 febbraio 2023 dalle ore 16 alle 24 (ultimo ingresso alle 23);

domenica 18 febbraio 2023 dalle ore 16 alle 21 (ultimo ingresso alle 20).

Il prezzo del biglietto è di 35 euro a persona e darà accesso alla degustazione di oltre 100 etichette selezionate da Luca Maroni, cooking show e degustazione di salumi, formaggi e altre specialità della gastronomia da abbinare ai vini presentati.