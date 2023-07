I videogiochi più attesi del 2024: info e curiosità

A cosa giocheremo nel 2024? Oggi parliamo dei videogiochi più attesi per il nuovo anno. Tante sono le novità in ballo di cui già tutti parlano sul Web, ma non sempre gli sviluppatori si sono sbilanciati con precise date di uscita, date che possiamo, per ora, solo ipotizzare.

Nell’attesa, abbiamo selezionato i videogame che sono destinati a salire sul podio, in primis le saghe epiche come X Box Senua’s, ma anche nomi nuovi.

I videogiochi sono diventati la fonte di intrattenimento principale per tantissimi, superando di gran lunga lo sport. Non solo i videogame, ma anche i giochi online vanno forte, come le slot machine di Betway Casino. L’avvento del Web, ma soprattutto del Cloud gaming, ha permesso di diversificare l’offerta e far crescere il target di appassionati, ma anche curiosi che si approcciano al mondo del gaming per la prima volta. La tecnologia non ha però tolto di mezzo i “vecchi” giochi da tavolo, oggi rivisitati in tantissimi modi, anche con featuring con i mezzi digitali, come QR code, Realtà Aumentata, ecc, che creano ambienti ibridi, molto stimolanti e divertenti.

Complice il realismo sfrenato delle grafiche e l’interattività maggiore che cattura il giocatore davanti lo schermo, i videogiochi appartengono ormai ad una nuova generazione.

Nel 2023 abbiamo assistito a numerose release, forse anche troppe, a causa dei rinvii che le software house hanno rilanciato per quest’anno, quando avrebbero dovuto invece uscire nel 2022, quindi tanto è il fermento per le nuove uscite.

In realtà ad oggi non abbiamo date certe, ma sono tanti i game che dovrebbero uscire nel 2024, così come annunciato dai produttori. Vediamo qualche nuova uscita quindi, prevista per l’anno prossimo.

Le uscite per X Box 2024

Partendo dalle attese per X Box, troviamo Hellblade II (Senua’s saga), gioco che era già atteso per il 2023. L’11 giugno, si è tenuto il più importante e atteso evento dell’anno: stiamo parlando dell’X Box Showcase, cioè la rassegna annuale dei videogiochi di casa Microsoft e durante questo evento si è parlato anche di Hellblade per la gioia dei fan.

Hellblade è una saga, un gioco a tema mitologico hack n slash (giochi in cui il combattimento corpo a corpo o con spade e oggetti contundenti fa da padrone).

Ambientato nel regno dei morti della mitologia norrena, la protagonista è una donna dal nome Senua che vuole rivedere il suo amato e per questo si deve recare a supplicare l’oscura dea Hela.

Senua dovrà affrontare molte sfide già al suo ingresso iniziale al Regno dei Morti e sarà anche guidata da delle voci interiori che non si comprende se appartengano ad una sua forma di psicosi o se sono spiriti reali. In Hellblade II il viaggio di Senua continua tra sfide mozzafiato, iper realismo e un audio definito “incapsulante” dai produttori.

Senua Saga Hellblade 2 sarà disponibile su Xbox Series X|S a partire dal 2024, quindi senza una data di uscita stabilità.

Ancora, per X Box, troviamo Fable, si tratta di un videogioco RPG in stile fantasy, una saga per l’esattezza. Il Videogioco è stato al centro di polemiche per l’aspetto definito, “poco attraente” della protagonista, perché secondo alcune indiscrezioni, la scelta sarebbe stata voluta per questioni legate alla cultura “woke”. In realtà è forse possibile, come per i giochi precedenti, personalizzare il personaggio giocante quindi le polemiche resterebbero relative solo al trailer e al personaggio scelto per la realizzazione di questo.

Il gioco è ambientato in terre di fantasia chiamate “Terre di Albion” e tratta di banditi e incursioni, durante le quali, il giocatore (protagonista) dovrà destreggiarsi.

Final Fantasy Rebirth è un altro titolo attesissimo per il 2024, ma non solo per X Box.

La saga di FF continua ad appassionare milioni di giocatori, con remake che hanno reso la storia ancora più epica. L’uscita viene rilanciata per inizio 2024, ma non abbiamo certezze. Quello che sappiamo è che la storia verrà distribuita su due parti, come anticipato alla preview del Summer Game festival 2023.

Cambiando genere, i ragazzi di Compulsion Games hanno presentato ufficialmente un gioco nuovo, South of Midnight, un’avventura in sviluppo su PC e Xbox Series X|S all’Xbox Games Showcase 2023, l’evento di Microsoft. Gioco particolare, ambientato in una Lousiana fiabesca, alternativa, onirica, per la precisione a New Orleans, con tanti elementi “magici” e folkloristici, tipici della città del Vodoo per eccellenza. Il gameplay non è chiaro dal trailer: staremo a vedere.

Le uscite per Play Station: gli 11 giochi di Ubisoft

Stando ad alcuni rumors, Ubisoft prometterebbe l’uscita di ben 11 giochi, fra titoli già molto noti e titoli nuovi. L’elenco prevede nomi prevedibili, perché già annunciati, come Assassin’s Creed Mirage e Skull and Bones.

Delusione invece per i fan di Beyond good and Evil II, del quale ancora si sa poco e nulla, qualcuno dice 2025, slittando ancora di un anno l’uscita e sarebbe anche ora visto che l’anteprima del primo gioco, risale al 2003, uscita fatta per Play Station 2 ai tempi. Il gioco era di tipo avventura e la trama vedeva protagonista, Jade, una fotoreporter che assieme allo zio adottivo Pey’j vive in un faro isolato, dove si prende cura di un gruppetto di bambini resi orfani dagli attacchi dei temibili DomZ, alieni che da sempre minacciano la pace del luogo. Attesa quindi per una delle avventure più belle di Ubisoft secondo la critica.

Tornando alle saghe epiche, Assassin’s Creed Mirage, sarà in uscita non solo per PS5, ma anche per Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, insieme ad una grande novità già pare, in fase di sviluppo avanzata, tanto da essere già sponsorizzata, stiamo parlando di Assassin’s Creed Nexus, gioco che uscirà però solo per Meta Guest in VR

Infine Project Orlando che sarebbe il nome in codice di “The Crew”, la saga a tema racing (sarebbe il secondo videogioco lanciato) che siamo certi uscirà sicuramente per PS5, anche se le piattaforme sono da confermare.