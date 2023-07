Il futuro dei casinò: prospettive e tendenze del gioco legale a distanza

I dati ci hanno confermato ufficialmente che il 2022 è stato l’anno con i risultati migliori nel settore del gaming da quando viene monitorato: non solo un recupero, ma addirittura un incremento rispetto ai consumi pre-Covid.

In Italia, tutti i dati relativi al comparto dei casinò hanno il segno positivo: + 22% (rispetto al 2021) di incassi dello Stato per un totale di 10,3 miliardi di euro, + 89% di scommesse per un totale di 1,4 miliardi di euro, + 28% di spesa dei giocatori ovvero 19,6 miliardi di euro spesi, rispetto all’anno precedente.

Ma il dato più interessante che ci permette di capire come è cambiato il settore negli ultimi anni e cosa ha favorito quest’incremento esponenziale è il seguente: la spesa nel gioco legale a distanza è raddoppiata nel giro di tre anni da 1,8 a 3,7 miliardi, trainata da poker e casinò – che passano dai 969 milioni del 2019 a 3,7 miliardi – e dalle scommesse.

È quindi questo il grande trend: i casinò sono diventati digitali e quello che era solo un settore del comparto è ora la parte più redditizia e in maggiore crescita.

Casinò online: un trend destinato a essere permanente

I report internazionali confermano i trend italiani di crescita e ottime prospettive dei casinò online.

Secondo le previsioni di Technavio, il comparto prevede una crescita dell’11% nel quinquennio tra il 2022 e il 2027 con un aumento della spesa di 150,5 miliardi di dollari.

Questa crescita è il risultato di una serie di fattori: se da un lato il periodo pandemico ha obbligato tutti a trovare una soluzione per poter svolgere le attività a distanza, dall’altro la comodità del gioco digitale ha favorito la sua diffusione anche successivamente, alla riapertura dei classici casinò fisici.

La possibilità di intrattenersi dal proprio divano di casa, 24 ore su 24, senza limitazioni di spazio e di orari, è indubbiamente un fattore positivo che ha reso più accessibili e più comode per tutti molte attività dei casinò.

Oltre alla praticità, i casinò online offrono molti vantaggi che li rendono un’ottima opzione di intrattenimento del mondo del gaming: come le live in diretta per ricreare l’atmosfera dei casinò reali ma da casa propria, maggiore flessibilità di puntata, il risparmio di tempo e denaro per recarsi in un casinò fisico, ma anche una maggiore varietà di giochi rispetto ai casinò tradizionali.

Ma ciò che davvero rende estremamente conveniente scegliere i casinò online rispetto a quelli fisici è la vasta gamma di vantaggi economici.

Conclusioni

La tendenza del settore del gaming vede un aumento delle spese e del fatturato dei casinò online, affiancato a una sensibile diminuzione dei punti vendita fisici (- 8,7% rispetto al 2019) con un calo da 17,4 a 15,9 miliardi di euro dovuto soprattutto alla flessione degli apparecchi da intrattenimento slot e videolottery, che nel giro di tre anni hanno perso il 17% (da 10,2 a 8,5 miliardi).

I report dimostrano un aumento dell’utilizzo di dispositivi mobili e una preferenza dell’uso di app per il gioco a discapito dei PC, una maggior spesa del singolo utente e un aumentato utilizzo dei giochi online da parte di tutto il mondo, comprese nuove aree (nello specifico, la zona dell’Asia Pacifica indicata con la sigla APAC che comprende i Paesi dell’Asia affacciati sull’Oceano Pacifico e il continente Oceanico).