Il Marchese del Grillo con Max Giusti al Sistina di Roma: recensione, date e prezzi

Per inaugurare la sua grande stagione teatrale 2022/2023, il Teatro Sistina, uno dei teatri più antichi e famosi di tutta Roma, ha deciso di cominciare davvero alla grande, dedicando proprio alla città di Roma e alla romanità il suo primo spettacolo.

Lo spettacolo con il quale il Sistina ha deciso di aprire la sua lunga stagione è la trasposizione teatrale dell’omonimo film di Mario Monicelli, il Marchese del Grillo che questa volta vede Max Giusti indossare i panni dell’indimenticabile nobile romano. Vediamo la recensione dello spettacolo, e le informazioni più importanti riguardo alle date degli spettacoli e al prezzo dei biglietti.

Il Marchese del Grillo torna al Sistina con Max Giusti: la recensione

Massimiliano Giusti, per tutti Max, è l’attore romano a cui spetta il difficile, ma non meno affascinante compito di portare in scena la trasposizione teatrale di uno dei capolavori assoluti del cinema italiano: Il Marchese del Grillo, film realizzato nel 1981 dal regista Mario Monicelli e interpretato dal grande e indimenticabile Alberto Sordi, uno dei attori italiani più importanti del nostro panorama artistico. perciò, alla luce del modello di riferimento, si capisce quanto il tentativo di portare in scena un’opera come quella del marchese del Grillo sia davvero coraggiosa e, a giudicare dagli addetti ai lavori e soprattutto dalle impressioni degli artisti coinvolti, l’esperimento sembra essere più che riuscito.

L’omonima commedia teatrale, che andrà in scena a partire da domani (mercoledì 12 ottobre), intende omaggiare da un lato la romanità più verace e dall’altra la commedia all’italiana. Alla regia di questo spettacolo troviamo il nome di un produttore e regista teatrale talentuoso e affermato, Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina; il nuovo adattamento di sceneggiatura invece è stato scritto da Massimo Clementi e Massimo Romeo Piparo.

Lo spettacolo conserva immutata la sua vena sagace e irriverente attraverso un susseguirsi di battute e aforismi comici, ma allo stesso tempo amari e ricchi di spunti riflessivi, nel pieno stile del film da cui la commedia è tratta. A incorniciare ed arricchire la commedia vi sono poi le musiche, che sono rimaste quelle originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce e le scenografie di Teresa Caruso. Il cast si completa poi con la presenza di oltre 30 artisti di elevato livello artistico e professionale, tra ballerini, cantanti, attori, che si alterneranno sulla scena insieme al protagonista, Max Giusti, a cui spetta l’arduo compito di restituire al pubblico un personaggio quasi leggendario e fortemente impresso nella cultura e nell’immaginario collettivo: il marchese Onofrio del Grillo, un nobile romano ozioso, sfrontato e irrimediabilmente carismatico che cela, dietro la sua apparente leggerezza, una maschera dai risvolti dolci e amari.

Che il compito di interpretare un ruolo così importante non sia facile, lo ha già ribadito Max Giusti durante diverse interviste poiché il personaggio del marchese fu tagliato su misura delle doti e del talento straordinario del compianto Alberto Sordi, alla cui interpretazione tutto il pubblico è effettivamente legato.

Un’altra enorme difficoltà che Giusti ha incontrato durante l’allestimento della commedia è stata anche la costante tentazione di cadere nell’errore di replicare quello che Sordi aveva fatto nella sua interpretazione, rischiando così, inevitabilmente, un confronto decisamente scomodo.

Per aggirare queste non poche difficoltà, l’attore ha dichiarato di essersi semplicemente lasciato ispirare dalla prova di Sordi, ma senza mai rifarsi veramente alla sua interpretazione, restituendo così un personaggio autentico, palpitante e vicino al ricordo che il pubblico ha di quel personaggio.

Date, info e prezzi dei biglietti per Il Marchese del Grillo 2022 al Sistina

Il Marchese del Grillo con Max Giusti andrà in scena a partire dal prossimo mercoledì 12 ottobre 2022. La data non sarà solamente la prima delle serate in cui andrà in scena la commedia ma sarà anche la serata inaugurale dell’intera stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Sistina. Insomma, inutile dire come ci sia davvero grande attesa per il debutto dell’intero cast de Il Marchese del Grillo.

Dopo la prima dello spettacolo che, lo ribadiamo, è prevista per mercoledì 12 ottobre 2022, lo spettacolo verrà replicato nelle seguenti serate e con i seguenti orari:

mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 20.30;

giovedì 13 Ottobre 2022, ore 20.30;

venerdì 14 Ottobre 2022, ore 20.30;

sabato 15 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 16 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

mercoledì 19 Ottobre 2022, ore 20:30;

giovedì 20 Ottobre 2022, ore 20:30;

venerdì 21 Ottobre 2022, ore 20:30;

sabato 22 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 23 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

mercoledì 26 Ottobre 2022, ore 16.00;

giovedì 27 Ottobre 2022, ore 20.30;

venerdì 28 Ottobre 2022, 20:30;

sabato 29 Ottobre 2022, 20:30;

domenica 30 Ottobre 2022, ore 16.00.

Lo spettacolo andrà quindi in scena da mercoledì 12 ottobre fino a domenica 30 ottobre, nei giorni dal mercoledì alla domenica (sabato 16 e 22 e domenica 17 e 23 ottobre, doppia replica, al pomeriggio e alla sera).

Per acquistare i biglietti e assistere allo spettacolo è possibile farlo secondo due modalità:

direttamente al botteghino , durante gli orari di apertura che sono dal lunedì al sabato (domenica chiuso) dalle 10.00 alle 19.00, orario continuato;

, durante gli orari di apertura che sono dal lunedì al sabato (domenica chiuso) dalle 10.00 alle 19.00, orario continuato; online, sul sito ufficiale del Teatro Sistina, dopo aver effettuato la registrazione e l’autenticazione sulla pagina ufficiale.

Se desiderate avere informazioni più dettagliate sulle modalità di pagamento, di prenotazione, di acquisto dei biglietti oppure semplicemente se desiderate ottenere informazioni sullo spettacolo segnaliamo di rivolgervi direttamente al Teatro, prendendo contatti diretti con il personale:

tel. 06 4200711 (lun – sab, dalle ore 10.00 alle 19.00);

(lun – sab, dalle ore 10.00 alle 19.00); email biglietteria@ilsistina.it.

Per avere un’idea dei costi dello spettacolo, di seguito, forniamo le tipologie di biglietto con i relativi prezzi:

Poltronissime (platea) € 59,00;

€ 59,00; Poltrone (platea) € 54,00;

€ 54,00; I galleria € 50,00;

€ 50,00; II galleria € 43,00;

€ 43,00; III galleria € 33,00.

Lo spettacolo a cui gli spettatori si apprestano ad assistere si preannuncia davvero un successo, e il cast coinvolto ne è la prova – a riconferma della qualità artistica e professionale del Teatro Sistina – pertanto, affrettatevi perché i biglietti potrebbero esaurirsi presto.