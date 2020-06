Iliad non funziona: risoluzione problemi internet 4G, area personale, roaming estero, chiamate e nuova sim

Iliad è una società che opera nel ramo delle telecomunicazioni francese attiva dal 1990. Negli ultimi anni si è diffusa molto velocemente anche nel nostro Paese grazie ai prezzi delle tariffe davvero molto competitivi, soprattutto rispetto ad altri gestori telefonici già attivi in Italia, complici le offerte che non subiscono variazioni, la mancanza di spese nascoste, una veloce attivazione e servizi inclusi gratuiti.

Internet 4G di Iliad non funziona: risoluzione problemi

Uno dei problemi che si presenta più di frequente ai clienti che utilizzano come gestore telefonico l’azienda francese Iliad è senza dubbio quello relativo alla linea internet alimentata tramite la tecnologia del 4 G, cioè quella che utilizza le tecnologie di quarta generazione.

Se provate ad effettuare una ricerca su internet, ma le pagine non vengono caricate in tempi brevi, probabilmente state avendo dei problemi di connessione: prima di allarmarsi sarà necessario verificare le ragioni per cui ci troviamo con questo deficit.

La prima cosa da fare in questo caso è osservare la sigla vicino al segnale di ricezione quando si è ancora davanti alla nostra schermata home del telefono, nella pagina in cui campeggia, per intendersi, la nostra foto di sfondo. Se la sigla, in alto a destra o sinistra, a seconda del dispositivo, sarà costituita dal 2G / E (Edge), vuol dire il segnale si otterrà a fatica e che la navigazione sarà lenta.

Uno dei rischi, però, è che il consumatore abbia attivato, pur senza volerlo, soltanto la connessione lenta: prima di allarmarsi, pertanto, sarà necessario controllare tramite le impostazioni del telefono. Una volta arrivati nella sezione impostazioni, il cliente dovrà continuare e cliccare su Wireless e Reti, poi specificatamente in Rete Mobile e, infine, su Modalità di rete preferita: una volta giunti a questa voce, si dovrà verificare che l’opzione attiva scelta sia 4G/ 3G / 2G automatico. In questa maniera, non appena la ricezione della rete lo permetterà, verrà attivata in automatica la tecnologia più moderna di cui siamo dotati stando alle condizioni contrattuali, quella del 4G.

Una volta effettuato questo passaggio, qualora non dovessimo ricevere il segnale internet sapremo che non dipenderà più da un problema interno, ma dalla zona in cui ci troviamo, dotata di ricezione più debole.

Nel caso in cui ci trovassimo con uno scarso livello di batteria, però, dovrà essere nostra premura salvaguardarla tornando nuovamente nella schermata appena esplicitata e cambiando ancora la tecnologia di nostro interesse preferendo solo il 3G: il 4G, più smart e veloce, infatti, potrebbe influire negativamente sul consumo della carica restante.

Area personale Iliad: come fare quando non funziona

Come ogni gestore telefonico, anche Iliad mette a disposizione dei propri clienti una sezione detta Area Personale che permette di gestire sia da web che da mobile le attività e le caratteristiche della propria scheda SIM, i dati personali e i servizi della propria offerta.

È proprio tramite l’Area Personale che ogni cliente potrà visionare la propria offerta, dalla prima attivazione della SIM, elemento che tratteremo nel dettaglio più avanti, la gestione di essa, i dati personali e la possibilità di richiedere l’attivazione del numero. In una sola interfaccia, inoltre, potranno essere visionati tutti i servizi inclusi, come la Segreteria Telefonica, il Filtro Chiamate e SMS, il Trasferimento di Chiamata e tutti gli altri attivati con la stessa offerta ai quali, infine, si aggiungeranno i servizi premium e i relativi sovraprezzi che i clienti, oltre a osservare nel prospetto, potranno scegliere di disattivare in qualsiasi momento.

Per poter entrare e utilizzare la propria Area Personale occorrerà registrarsi inserendo un indirizzo e- mail valido, in cui verranno veicolate tutte le comunicazioni fra cui le credenziali di accesso ch dovranno essere utilizzate.

L’e- mail con le credenziali per accedere alla propria Area Personale arriverà con oggetto“Conferma della creazione della tua Area Personale” e conterrà un ID utente di tipo numerico che non potrà essere modificato e una password alfanumerica che, una volta effettuato l’accesso, potrà essere cambiata selezionando, in alto a sinistra, la sezione relativa ai prorpi dati personali.

Per entrare nella pagina Iliad sarà necessario effettuare l’accesso dal sito web Iliad nella sezione relativa alla stessa Area Personale, ma a partire del secondo accesso il processo avverrà in automatico, senza dover immettere nuovamente le credenziali.

L’accesso risulterà automatico anche se si proverà ad effettuare il login dal proprio dispositivo mobile utilizzando la rete dati di Iliad stesso.

Quali problemi potremmo riscontrare per l’accesso alla nostra Area Personale?

Quello più frequente, ad esempio, è il mancato invio della prima e- mail con allegate le credenziali: per ovviare al problema, però, il cliente può contattare il numero 177 richiedendo un nuovo invio in totale sicurezza.

Iliad non funziona: come fare per il roaming estero

Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, le tariffe di Iliad, oltre ad essere molto vantaggiose, consentono al cliente di poter utilizzare il proprio smartphone anche all’estero, sfruttando chiamate, inviando SMS e navigando in rete.

Per utilizzare questa ultima funzione, cioè servirsi del Roaming Estero, si dovrà visitare la sezione impostazione, poi di nuovo Wireless e Reti e, infine, una volta giunti alla Rete Mobile, quella dei Dati Roaming.

Può capitare, però, che Iliad, nonostante la promessa che ha avanzato anche per quanto riguarda gli Stati stranieri, si trovi a non essere in grado di assolvere perfettamente tutte le sue funzioni.

È stato riscontrato, infatti, un problema diffuso su più territori che riguarderebbe soprattutto la rete di internet e, talvolta, le telefonate. Gli Stati interessati sono molteplici, ma le segnalazioni sarebbero abbastanza variegate a riguardo e indipendenti dal Paese o dall’operatore che si usa in trasferta: fra i Paesi dell’estero sono colpiti anche la Francia e il Regno Unito, ma insieme a numerose segnalazioni di cattiva ricezione, ne esistono altre che, invece, continuano a tessere le lodi del servizio. Qualsiasi sia la vostra esperienza, vi invitiamo ad inviare un feedback all’azienda al fine di risolvere pienamente ogni problema.

Per contrastare queste difficoltà, sebbene non si conosca ancora la causa all’origine del malfunzionamento, il team Iliad ha mobilitato i suoi dipendenti, istituendo un servizio di assistenza apposito: rispetto allo scorso anno le segnalazioni stanno diminuendo, ma nel caso in cui fosse necessario è ancora possibile contattare il servizio di assistenza contattando, anche stavolta il numero 177 dall’Italia.

Più di frequente, però, capita che il cliente voglia segnalare il malfunzionamento nel momento stesso in cui si accorge del problema: in questo caso, allora, il numero di telefono da contattare dagli Stati esteri sarà il 3518995177, attivo dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì oppure dalle 9 alle 20 il sabato, la domenica e i giorni festivi.

In alternativa, se la rete estera non è riconosciuta, si potrà utilizzare il servizio di configurazione dello smartphone: poiché tale azione dipende dall’applicazione Mobile Config di Iliad, consigliamo caldamente a tutti coloro che stanno per partire per un viaggio all’estero, che sia per lavoro o per diletto, di scaricarla prima della partenza in modo da poter avere la certezza di utilizzarla anche senza la disponibilità di rete necessaria.

Chiamate e nuova sim: come fare quando Iliad non funziona

Installare una nuova SIM nel proprio smartphone con il gestore Iliad, oltre che ad essere conveniente e veloce, è davvero molto facile.

Sembra, però, che spesso vengano riscontrati dei problemi dai clienti del gestore telefonico: già dalla fine dello scorso anno, infatti, molti utenti italiani, soprattutto del centro Nord, hanno segnalato dei malfunzionamenti, soprattutto a ricevere le chiamate mentre, per quanto riguarda la navigazione in rete internet o l’esecuzione di una chiamata in uscita, non vi sarebbero disservizi.

I clienti Iliad coinvolti hanno spiegato come i mittenti delle telefonate che avevano loro stessi come destinatari venissero reindirizzati alla segreteria in completa autonomia, come se il segnale del proprio telefono fosse debole o inesistente o, nei casi più anomali, il numero telefonico chiamato risulterebbe addirittura inesistente!

Oltre ai metodi fai da te provati da alcuni, come attivare e immediatamente disattivare la modalità aereo, che si sono comunque rivelati funzionali per la risoluzione del problema, sono state ricercate le cause in maniera più specifica.

Sembra, infatti, che la causa di questi malfunzionamenti sia da ricercare nella tecnologia 4G, proprio quella che tanto ci aiuta nel momento in cui abbia necessità di connetterci alla rete velocemente.

Le numerose antenne 4 G che sono state installate a partire dallo scorso anno, infatti, sembrerebbero influire sulla corretta fruizione di rete di Iliad, creando fastidi e problemi agli utenti della compagnia di telefonia mobile low cost: nei casi più rilevanti, infatti, non oltre al problema delle singole chiamate, erano stati riscontrati malfunzionamenti relativi alla SIM nel suo complesso.

La SIM, in questi casi, smette completamente di funzionare per assenza di segnale: mentre aspettiamo che sia il gestore stesso a trovare la soluzione migliore per tutti, i singoli utenti potranno contare su un nuovo trucco fai da te per riattivare la SIM.

È stato riscontrato, infatti, che compiendo il processo inverso a quello analizzato nel primo paragrafo, recandosi sulla sezione Impostazioni, WiFi e rete e poi selezionando su SIM e rete non più la preferenza sulla rete 4G, ma su quella 3G, il telefono riprenderà a funzionare regolarmente.