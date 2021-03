Imparare l’arte della comunicazione attraverso i corsi di specializzazione online

Comunicare, nel senso più ampio del termine, è ciò che facciamo sin da quando nasciamo. Tutti i nostri comportamenti, in un modo o nell’altro, hanno un valore comunicativo: esiste la comunicazione verbale, la prima che ci viene in mente parlando di questo argomento, ma anche quella non verbale, legata ai gesti, al linguaggio del corpo o anche semplicemente ai silenzi. Proprio in quest’ottica è fondamentale che il nostro modo di comunicare sia chiaro ed efficace, per giungere direttamente al nostro interlocutore (o ai nostri interlocutori) senza alcun tipo di fraintendimento.

La comunicazione, nella vita e nel lavoro

La comunicazione è uno strumento di interazione che riguarda tanto la nostra vita privata quanto il mondo del lavoro: più si va avanti, più il mercato diventa un organismo complesso, più risulta evidente come le aziende abbiano bisogno, alla stregua di qualsiasi essere umano, di comunicare nel modo giusto per essere percepite correttamente dal proprio target, sia attuale che potenziale. Trattandosi di ciò che abbiamo fatto per tutta la vita, la cosa può apparire facile e istintiva, ma così non è. Ogni persona, personaggio, attore, responsabile commerciale, negoziante, giornalista, ma anche ogni società e ogni azienda, ha necessità di comunicare in modo coerente e adatto al proprio target. Banalmente possiamo esaminare il fatto che anche noi stessi comunichiamo in modo estremamente diverso in base al contesto in cui ci troviamo: un giovane ventenne parla e si comporta in un modo che può apparire quasi contraddittorio se si trova a un pranzo domenicale con tutti i parenti oppure a una serata in giro con un gruppo di amici. Questo non vuol dire mentire, ma semplicemente adattare il proprio linguaggio e le proprie modalità espressive al contesto e ai propri interlocutori.

I migliori corsi per imparare a comunicare

Come abbiamo detto, tutti comunichiamo, ma per farlo in modo professionale è fondamentale imparare a farlo bene. E la soluzione migliore in questi casi è decidere di professionalizzarsi seguendo dei corsi di specializzazione online, come ad esempio il corso live di discorso e scrittura di Feltrinelli Education, scuole di giornalismo o un corso di scrittura creativa per imparare a dare forma a un racconto, di visual storytelling, o anche quelli per imparare a parlare in pubblico o per la gestione dei social. Il web, infatti, ci offre una notevole serie di possibilità per entrare nel mondo della comunicazione o per acquisire nuove competenze nel nostro settore: è sempre un buon momento per decidere di aumentare le proprie skill e diventare più appetibili per un mercato del lavoro che è sempre più competitivo.