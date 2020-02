ImunoGel: recensioni mediche, funziona o è una truffa, dove trovare in farmacia e sito ufficiale

ImunoGel è il rivoluzionario gel disinfettante che ti permetterà di proteggerti dalle infezioni provocate dai batteri che spesso si annidano sulle vostre mani. Grazie alla sua azione antisettica e alla sua speciale formulazione può essere utilizzato su qualsiasi tipologia di pelle ed è in grado di ridurre efficacemente la flora batterica della cute, lasciandola fresca e morbida.

Scopriamo in questo articolo quali sono le sue caratteristiche principali, gli ingredienti che lo compongono, le istruzioni d’uso, quanto costa e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale e in farmacia. Inoltre troverete alcune delle recensioni lasciate dagli utenti che lo hanno già testato e in questo modo potrete avere un quadro completo riguardo questo innovativo gel disinfettante e verificare il suo effettivo funzionamento.

Come funziona ImunoGel: ingredienti principali e istruzioni d’uso del gel disinfettante

In quest’ultimo mese anche l’Italia è stata colpita dal nuovo e contagioso ceppo del coronavirus, classificato con il nome scientifico di SARS-CoV-2, che racchiude tutti quei virus che causano diverse malattie che vanno da un normale raffreddore a sindrome più gravi come la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS). Questo nuovo coronavirus, che finora non era mai stato identificato nell’uomo, può causare una malattia respiratoria che è stato rinominata Covid-19 e nei soggetti più a rischio che hanno una storia medica già compromessa da altre patologie può portare anche alla morte.

La diffusione di questo nuovo virus ha scatenato, soprattutto in Italia, una vera e propria corsa nelle farmacie e su internet alla ricerca di mascherine protettive e gel disinfettanti per le mani. Il Ministero della Salute ha infatti invitato le persone a prestare maggiore attenzione soprattutto se si gira su mezzi pubblici ed ha consigliato di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche. Tuttavia oggi è diventato molto difficile reperire uno di questi prodotti antibatterici nelle farmacie e in giro per il web dove si possono trovare solo pagando un prezzo davvero molto elevato ed eccessivo. Adesso però è arrivato in commercio un nuovo e rivoluzionario articolo.

Stiamo parlando di ImunoGel, il gel disinfettante realizzato solo con ingredienti al 100% e che vi aiuterà a proteggervi dalle infezioni batteriche come quelle che colpiscono gola o orecchio, causate dallo Steptococcus. Inoltre è in grado di prevenire anche gravi complicanze come la polmonite o la meningite ed evita il contagio da intossicazione, provocato da un batterio proveniente dall’Escherichia coli, da gastrite ed ulcere causate principalmente dall’Helicobacter pylori, un batterio asintomatico ma che a lungo termine potrebbe produrre un dolore forte per il nostro corpo. Come vi abbiamo detto in precedenza, ImunoGel è caratterizzato da componenti del tutto naturali. Ecco quali sono i suoi principali ingredienti:

Glicerina: questo componente contribuisce alla rigenerazione delle cellule conservando le barriere naturali della pelle ed ostacolando la formazione di batteri.

questo componente contribuisce alla rigenerazione delle cellule conservando le barriere naturali della pelle ed ostacolando la formazione di batteri. Tea Tree Oil: si tratta di un ingrediente fondamentale per le sue proprietà antisettiche ed antivirali. Uno studio italiano ha dimostrato che è in grado di uccidere diversi batteri e virus.

si tratta di un ingrediente fondamentale per le sue proprietà antisettiche ed antivirali. Uno studio italiano ha dimostrato che è in grado di uccidere diversi batteri e virus. Aceto di mele: è un componente del tutto naturale utilizzato per le sue proprietà che sono in grado di garantire bellezza e tonicità alla pelle.

Utilizzare ImunoGel è davvero semplicissimo e va usato come un qualsiasi altro gel disinfettante: vi basterà aprirà il flacone e mettere una piccola quantità di prodotto sul palmo delle vostre mani ed iniziare a spalmarlo delicatamente effettuando gli stessi movimenti di quando vi lavate le mani o mettere una normalissima crema. Grazie alla sua composizione al 100% naturale e dopo essere stato dermatologicamente testato, ImunoGel non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale che possa causare danni al vostro organismo e alla vostra salute. La casa produttrice invita solo ad usarlo seguendo le indicazioni presenti sulla confezione e a tenerlo lontano dalla portata dei bambini che potrebbero ingerirlo e star male.

Recensioni e opinioni di ImunoGel: funziona realmente o si tratta di una truffa?

Dopo avervi descritto nel dettaglio quali sono gli ingredienti e come funziona il nuovo rivoluzionario ImunoGel, cerchiamo di scoprire se questo prodotto svolge realmente un’azione protettiva e antibatterica che previene le infezioni, anche quelle più gravi. Per capire se questo articolo funziona davvero e non è la solita truffa online, vi basterà andare a leggere le recensioni degli utenti che lo hanno già provato ed hanno così verificato il suo reale funzionamento e i suoi benefici. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune testimonianze di persone che hanno già acquistato e testato il nuovo ImunoGel, ma prima vi riportiamo l’opinioni autorevole di un noto specialista del settore, il dottor Bologna che ha affermato:

“Ogni giorno mi ritrovo ad avere a che fare con diverse malattie che spesso provengono da batteri che si trovano sulle nostre mani e per questo consiglio sempre ai miei pazienti di lavarle molto bene e di evitare il contatto con la bocca, gli occhi ed il naso. Sfortunatamente le cose cambiano quando ci si ritrova a dover andare in giro per la città, per lavoro o per una semplice passeggiata nei negozi, e in questi casi ai miei pazienti consiglio di usare il nuovo ImunoGel per contrastare i batteri situati sulle loro mani. L’igiene è infatti fondamentale per noi e per tutte le persone che ci sono vicino. Inoltre questo rivoluzionario prodotto può essere utilizzato senza controindicazioni tutte le volte che vogliamo eliminando così tutti i batteri e infine grazie ai suoi ingredienti naturali, Imunogel è adatto anche per i bambini di età superiore ai 7 anni”.



Tra le recensioni degli utenti, lasciate sul sito ufficiale del prodotto, troviamo quella di Cristina che aveva sempre il pessimo vizio di mettersi le mani in bocca e puntalmente le veniva l’herpes. Ha iniziato così a comprendere quanto sia importante usare i gel disinfettanti e grazie ad ImunoGel adesso può finalmente proteggersi dai batteri. Lo consiglia a tutti anche perché è facilissimo da usare e le mani ritornano asciutte dopo pochi secondi dal suo utilizzo. Molto soddisfatte anche Roberta che inizialmente era scettica ad acquistarlo ma dopo averlo provato per due mesi si è ricreduta e adesso lo usa spesso soprattutto dopo aver toccato qualsiasi cosa quando è a lavoro.

ImunoGel: prezzo e dove acquistare il gel disinfettante sul sito ufficiale e in farmacia

In giro per il web, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus, è facile imbattersi in articoli che promettono di aiutarti a proteggerti dai batteri ma in realtà non funzionano come dicono e si rischia di contrarre un’infezione. Per la maggior parte dei casi si tratta infatti di pessime imitazioni che vi faranno solo sprecare inutilmente i vostri soldi. L’unico e originale ImunoGel non lo troverete quindi nelle tradizionali farmacie o nei vari siti di e-commerce come Amazon in quanto è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che produce questa innovativo soluzione antibatterica.

Se volete riceverlo comodamente a casa vostra quindi, non vi resta che collegarvi al portale dove troverete un modulo d’ordinazione nella parte bassa della pagina iniziale. Non dovrete fare altro che compilarlo correttamente inserendo tutti i vostri dati anagrafici come nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono (meglio se cellulare) e la vostra mail dove riceverete la conferma del vostro ordine. Inoltre potrete inserire ulteriori indicazioni sulla consegna nelle note per il corriere e specificare ad esempio il nome di un vostro vicino a cui lasciare il pacco in caso di vostra assenza. Una volta compilato il modulo, sarete contattati da un operatore della casa produttrice nel giro di 24 ore lavorative per confermare l’indirizzo di spedizione e spedirti il prodotto direttamente a casa tua.

Ma quanto costa il nuovo ImunoGel? Sul sito ufficiale sono disponibili due interessanti offerte che permettono di acquistare un flacone di ImunoGel pagando solo 59 euro invece che 118 grazie ad uno sconto pari al 50%. La seconda promozione offre la possibilità di comprare ben 3 flaconi al solo costo di 109 euro.

Le modalità di pagamento disponibile sono due: direttamente in contanti al corriere il giorno della consegna oppure anticipatamente tramite carta di credito, PayPay o Postepay. Inoltre la casa produttrice offre la garanzia Soddisfatti o Rimborsati che vi permetterà di restituire il prodotto se non notate miglioramenti e riceverete la cifra pagata. ImunoGel vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita in tutta Italia, isole comprese.