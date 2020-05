Ingredienti Spirulina Fit: la composizione dell’integratore

Il nuovissimo Spirulina Fit è uno degli integratori alimentari più richiesti e venduti in commercio grazie alla sua speciale formulazione al 100% naturale che consente a chi lo utilizza di poter velocizzare il metabolismo bruciando calorie e riuscendo così a dimagrire e perdere i chili di troppo accumulati magari durante l’anno. Ma quali sono i componenti naturali presenti al suo interno? Nell’articolo a seguire vi parleremo in maniera molto dettagliata di tutti gli ingredienti contenuti nel nuovo integratore Spirulina Fit, delle loro proprietà nutrizionali e dei benefici che garantiscono all’organismo.

Spirulina Fit: tutti gli ingredienti naturali contenuti nel nuovo e rivoluzionario integratore alimentare

Attualmente in commercio è arrivato Spirulina Fit, il nuovo e speciale integratore alimentare che aiuta a perdere peso velocizzando il metabolismo, bruciando molte più calorie ed eliminando la massa grassa e la cellulite dal vostro corpo. Sono quindi davvero tanti i benefici che questo integratore è in grado di garantire a chi lo utilizza ma non tutti sanno che le sue incredibili proprietà nutrizionali sono dovute agli ingredienti al 100% naturali che sono presenti nella sua rivoluzionaria formulazione. Ecco quali sono i componenti del nuovo Spirulina Fit e quale azione svolgono nello specifico.

Alga Spirulina: le proprietà ed i principali benefici di questo ingrediente naturale

Il principale ingrediente contenuto nel nuovo integratore alimentare dimagrante è l’alga spirulina, una particolare pianta che vive soprattutto nei laghi salati con acque alcaline presenti nelle aree sub-tropicali. E’ molto nota per le sue straordinarie proprietà nutrizionali e terapeutiche in quanto è molto ricca di proteine ad elevato valore biologico, vitamine (in particolare A, D, K e vitamine del gruppo B), sali minerali (sodio, ferro, manganese, magnesio, calcio, potassio e iodio), acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6) e carboidrati.

Tutti questi componenti permettono all’alga spirulina di avere un basso contenuto calorico e una volta assunta è in grado di ridurre di molto la fame aumentando il senso di sazietà grazie alla felinanina al suo interno che agisce sul sistema nervoso. Questa particolare alga riesce poi a velocizzare il metabolismo e bloccare la produzione di cellule adipose.

Inoltre svolge un’azione antinfiammatoria stimolando le difese naturali del corpo e abbassando i livelli di colesterolo contenuti nel sangue. L’alga spirulina è ottima anche per la sua azione antiossidante – favorita dalla presenza di betacarotene, tocoferolo e acido ascorbico – con la quale si riesce a contrastare i radicali liberi prevenendo i rischi dovuti all’invecchiamento.

Gymnema: la speciale pianta asiatica dalle proprietà nutritive ipoglicemizzanti

Altro ingrediente molto importante contenuto nell’innovativo integratore alimentare dimagrante Spirulina Fit è la Gymnema. Si tratta di una particolare pianta rampicante, originaria dell’India e dello Sri Lanka, che appartiene alla famiglia delle Asclepiadaceae ed è diffusa principalmente nelle aree tropicali dell’Asia, dell’Africa e dell’Australia. Così come l’alga spirulina, anch’essa presenta molte proprietà terapeutiche note soprattutto nelle medicina tradizionale cinese.

Nello specifico il suo componente più attivo è l’acido gymnemico A1 che garantisce un’azione ipoglicemizzante che agisce sull’organismo riducendo fino al 50% l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale e stimolando la trasformazione metabolica del glucosio nelle cellule. In questo modo riesce inoltre a normalizzare i livelli di glicemia aumentando l’insulina nel sangue e questo motivo la gymnema è molto indicata per tutti coloro che soffrono di diabete o ipoglicemia.

Quando le foglie di questa pianta vengono unite all’alga spirulina, la loro combinazione consente di migliorare il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati ma anche di riuscire a controllare la fame. Per questo la gymnema viene utilizzata spesso negli integratori alimentare che vengono prescritti nelle diete e che servono quindi a far perdere i chili in eccesso.

Infine questa pianta svolge un’azione anti-dolce in quanto una volta che entrano a contatto con la lingua e con le papille gustative riesce ad alterare la percezione del gusto dolce fino quasi ad annullarle, senza però influire sugli altri gusti. In questo modo chi l’assume non ha molta voglia di mangiare qualcosa di dolce.