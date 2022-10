Integratori alimentari, tendenze e prospettive del mercato italiano

Il biennio 2020/21 è stato un periodo che ha visto una crescita esponenziale della domanda di integratori alimentari e di prodotti di natura fitoterapica. L’emergenza sanitaria per COVID-19 ha agito da acceleratore, spingendo gli utenti italiani ad avvicinarsi agli integratori proprio in risposta alla pandemia globale.

Il mercato di integratori alimentari è triplicato: in Italia si è passati dagli 1,3 miliardi di euro del 2008 a un business che fattura 3,8 miliardi nel 2020, per una crescita stimata quasi del 10%. D’altronde l’Italia può fare vanto del più grande mercato di integratori alimentari in Europa, con prospettive di crescita mondiale molto favorevoli.

Ma quali sono le good practice che determineranno il futuro del mercato degli integratori alimentari in Italia?

Qualità e digitalizzazione, i driver per una crescita senza stop

Le prospettive del mercato italiano degli integratori alimentari, riconoscono nella digitalizzazione e nell’evoluzione della comunicazione tra le maggiori sfide che dovrà affrontare il comparto. La filiera degli integratori alimentari si è mostrata in grado di fronteggiare anche le situazioni più delicate – come può essere una pandemia mondiale – con resilienza senza mai distogliere lo sguardo dal futuro. Per questo motivo, gli investimenti in ambito digitale si sono mostrati profetici, soprattutto per chi ha puntato nello sviluppo di e-commerce e nella creazione di siti efficienti e funzionali.

Un’azienda italiana che ha cavalcato l’onda del cambiamento è Leonardo Medica, specializzata in integratori alimentari e prodotti fitoterapici e nutraceutici. L’azienda toscana ha ultimamente aperto uno store su Amazon e ha costruito una presenza online coerente con i valori del brand.

Cosa cercano i nuovi consumatori di integratori alimentari?

I consumatori moderni sono estremamente attenti alle indicazioni sugli ingredienti e alla comunicazione del prodotto, che deve essere chiara e puntuale su ogni aspetto. Inoltre, i nuovi consumatori sono più esigenti e consapevoli, costantemente alla ricerca della qualità degli ingredienti e dell’affidabilità dei brand produttori.

I consumatori di integratori alimentari in Italia sono sempre più numerosi, informati e soddisfatti e, grazie alla crescita e allo sviluppo dell’industria nutraceutica, possono contare su prodotti affidabili e di qualità.