Investimenti Febbraio 2020: i migliori sicuri, a breve e lungo termine, bancari, postali e finanziari

Cosa succederà ai mercati nel mese di febbraio 2020? Quali sono i migliori investimenti consigliati per il mese in corso? Questo 2020 è appena iniziato eppure ha già reso tutti i mercati davvero instabili. Se avete intenzione di investire nel mese di febbraio portando avanti la vostra attività nel modo giusto, sarà necessario informarsi sulle modalità in cui gli avvenimenti del primo del 2020 hanno modificato e influenzato i mercati stessi, verificando che gli investimenti scelti si presentino come ugualmente proficui rispetto al passato.

Se la crisi fra Stati Uniti di America e Iran aveva già presentato il mondo dei mercati piuttosto tortuoso, la questione dell’epidemia di Coronavirus non ha reso le cose semplici. A causa dei più di 200 morti e le migliaia di vittime infettate, molti analisti temono che posa presto diventare un cosiddetto evento del “Cigno Nero”, cioè un evento improvviso che sconvolge le borse mondiali. Qualora, infatti, il virus di propagasse fino a diventare una enorme pandemia mondiale, si rischierebbe di innescare un panic- selling che andrebbe a danneggiare tutti gli investitori e i possessori di titoli.

Come farsi largo, dunque, nel mare di opportunità che ci offre il mese di febbraio 2020 scegliendo i migliori investimenti, ma senza correre rischi troppo importanti e cospicui?

Scopriamo oggi quali sono i migliori sicuri, quelli a breve e a lungo termine, quelli bancari, postali e, infine, finanziari.

Migliori investimenti sicuri di Febbraio 2020

Abbiamo visto come ogni minimo evento geopolitico o, nel caso del CoronaVirus, di carattere sanitario, sia in grado di variare in breve tempo l’assetto socioeconomico del nostro intero pianeta. Oltre al problema virale che ci ha coinvolto, però, i mercati in questo 2020 saranno vittime di altri eventi. Dai sistemi economici cinesi, europei e statunitensi e gli auspicabili accordi fra Cina e Stati Uniti d’America, dalle elezioni presidenziali statunitensi fino all’arrivo del 5G e le sue conseguenze: i movimenti storici che influenzeranno il mercato nel 2020, così come in questo febbraio 2020 con l’ormai decretato crollo dello borse cinesi, rendono quasi del tutto impossibile avanzare pronostici sulla sicurezza di qualsiasi investimento a cui affidarsi.

Se volessimo, però, indicare in maniera generalizzata i settori migliori su cui investire, su cosa dovremmo concentrarci? La risposta, senza dubbio, si nasconde nelle azioni e le obbligazioni corporate. Queste ultime, però, come vedremo in seguito, si riscoprono sotto una nuova natura: saranno, infatti, ancora più proficue se appartenenti al mercato emergente. Una scelta che sicuramente viene sconsigliata per l’intero anno 2020 e, di conseguenza, anche per il nostro mese di febbraio, è l’investimento sulle materie prime fatta accezione per l’oro. L’oro, infatti, dal 2019 sta crescendo sul mercato e sembra quasi essere arrivato a raggiungere i massimi toccati nel 2013: occorrerà fare, quindi, molta attenzione agli investimenti che riguardano la compra vendita relativa a questo metallo prezioso in rapida riscoperta.

Senza dubbio gli investimenti migliori da chiudere in questo febbraio 2020 sono sempre legati alle grandi multinazionali che, anche nei momenti in cui la crescita sembra essere minima, assicurano un guadagno costante: Microsoft, Amazon e Coca Cola, insomma, restano pilastri insormontabili che garantiranno sicurezza ancora per un bel po’ di tempo.

Secondo gli esperti, però, i migliori investimenti di febbraio 2020 riguarderanno nel particolare le cosiddette small cap, cioè società quotate con un capitale minimo, originarie degli Stati Uniti di America. In particolare i nomi su cui sarà conveniente investire nel mese di febbraio 2020 sono la Southwestern Energy co, la California Resources Corp. e la Penn Virginia Corp che hanno il miglior rapporto fra prezzo e utili; la Axsome Therapeutics Inc., la Kodiak Sciences Inc. e la EverQuote Inc. che sono le migliori per crescita azionaria degli ultimi 12 mesi e, per concludere, la Kaman Corp., la Washington REIT e infine la Earthstone Energy Inc che sono le migliori per quanto riguarda la crescita degli utili.

Quando ragioniamo sulla possibilità di investire su una società, grande o piccola che sia, però, dobbiamo sempre tener conto di almeno quattro fattori che dovremo analizzare e approfondire con il massimo dell’attenzione: dobbiamo valutarne dapprima la solidità in base ai parametri di bilancio; dovrà essere previsto uno stacco dividendo per il periodo nel quale vogliamo investire, febbraio 2020 nel nostro caso; deve essere in corso un periodo di sottovalutazione, ma soprattutto, infine, dovremmo trovare nel lungo termine una tendenza rialzista.

Investimenti Febbraio 2020: i migliori a breve e lungo termine

Dopo aver visto in generale quali saranno gli investimenti migliori a cui affidarsi nel mese di febbraio 2020, andiamo a scoprire se siano più convenienti quelli a breve o a lungo termine. Come, forse, è facile intuire dal consiglio nel paragrafo precedente che consiglia di puntare maggiormente su le small cap, ancora in via di sviluppo, sembra davvero lampante che gli investimenti migliori saranno quelli da effettuare a lungo termine. Secondo gli esperti del settore, infatti, il fatto che l’anno 2020 si mostri turbolento sotto tanti aspetti dovrebbe indurre gli azionisti non a investire sul breve termine, bensì sul lungo termine, fiduciosi verso questo decennio che si mostra essere davvero molto ricco di trasformazioni. Allo stesso modo, gli investimenti suggeriti per il mese di febbraio 2020, non dovrebbero aspettarsi un guadagno celere e breve nel tempo: occorrerà veder maturare tutti i profitti nel tempo: armarsi di pazienza sarà effettivamente il segreto di una buona riuscita dei propri investimenti e il segreto per l’ottimizzazione di un massimo guadagno.

In virtù di ciò l’UBS Global Wealth Management suggerisce tre modalità di scelta per i propri investimenti: consiglia di aspirare a titoli di qualità con il pagamento dei dividendi, ma anche aziende nazionali che abbiano un occhio di riguardo verso il consumatore e che siano esposte soltanto in una minima parte agli scambi commerciali e agli investimenti dei privati.

Come abbiamo visto in precedenza, sottoscrive anche l’investimento sui metalli preziosi, proprio come l’oro, piuttosto che sulle materie prime cicliche in quanto i primi rappresenterebbero un alto rendimento con valute sicure e sarebbero meno inclini ai mercati alternativi e, per finire, consiglierebbe di tenere sotto controllo le obbligazioni in quanto il trend degli ultimi anni sembrerebbe fruttare dei rendimenti molto bassi rispetto a ciò che si poteva aspirare una volta.

Migliori investimenti bancari, postali e finanziari del mese di Febbraio 2020

Ciò che possiamo sicuramente darvi, sono i nomi su cui puntare per quanto riguarda tutto questo primo periodo del 2020, in particolare nel mese di febbraio.

I titoli bancari su cui investire con fiducia e sicurezza, infatti, sono sempre più o meno gli stessi che da anni risultano affidabili e proficui.

Per quanto riguarda i titoli bancari su cui investire la scelta è molta. Fra questi nomi, ormai una garanzia nel settore bancario, ma anche un ottimo affare per quanto riguarda quello economico finanziario, troviamo Intesa Sanpaolo e Banca BPM, rispettivamente al secondo e terzo posto in Italia come dimensioni.

La società Prometeia che si occupa di stilare il report di previsione sui bilanci bancari sugli eventuali sviluppi del settore creditizio aveva previsto un forte incremento per quanto riguardava l’anno 2026 di Intesa Sanpaolo che, anche nel triennio successivo, si sarebbe ingigantita ulteriormente. Questo trend, siamo quasi sicuri, non terminerà nel 2020: investire in Intesa Sanpaolo, dunque, è ancora una scelta importante e preziosa.

Banco BPM, invece, è piuttosto recente: nasce, infatti, nel Gennaio del 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. A seguito di questo processo di fusione il nuovo Banco BPM ha creato più di 2500 filiali con oltre 25000 dipendenti. Vanta oggi una posizione ottima se pensiamo alla moltitudine di banche presenti in Italia e non solo e siamo convinti che proprio per questo, insieme alla crescita spropositata avvenuta in così poco tempo, sia uno degli assi a cui puntare con i propri investimenti nel febbraio 2020.

A questi due orgogli italiani, però, si aggiungono ulteriori banche sulle quale conviene e sarà cospicuo investire in questo secondo mese 2020: titoli BNL, Mediobanca, Deutsche Bank, PNB Paribas, Fineco Bank e, per concludere, anche Banca Finnat sembrano rappresentare al momento una ottima scelta per gli investitori.

Gli investimenti postali sono sicuramente i migliori si quali investire. Proficui e quasi del tutto privi di rischi, sono l’ideale per chiunque voglia investire e risparmiare contemporaneamente, assicurandosi i vantaggi e i guadagni dei loro affari soltanto nel lungo termine che, come abbiamo visto, in questo febbraio 2020 resta la scelta migliore sotto innumerevoli aspetti.

Se si vuole investire nel settore postale è, senza dubbio, estremamente importante farlo tramite la nostra Poste Italiane, che prevede una serie di investimenti a lungo termine su cui puntare controllati dallo Stato Italiano: dai Buoni Fruttiferi che, non risentendo dell’andamento del mercato e prevedendo una tassazione agevolata al 12, 50 %, si rivolgono soprattutto a chi ha in mente di risparmiare ai Libretti di Risparmio più classici divisibili in te categorie fra cui scegliere (ordinari, smart e per minori); dai Supersmart Premium alle obbligazioni che, nel caso di Banco Posta, potranno essere “Plain Vanilla” o “Strutturate”.