Investimenti immobiliari all’estero, consigli vincenti: dove conviene investire?

Le ragioni che spingono a cercare dei nuovi investimenti immobiliari in ambito internazionale sono tantissimi: il guadagno grazie ad affitti e rendite, la ricerca di una seconda casa per le vacanze o anche i profitti ricavati da una rivendita futura.

Il mercato del mattone estero può spesso rappresentare una carta vincente anche se non tutti i paesi rappresentano una scelta idonea per investire i propri soldi in ambito immobiliare.

In questo articolo verranno forniti alcuni consigli sui posti migliori dove spostare il proprio interesse, restando alla larga dai paesi meno redditizi.

Investimenti immobiliari all’estero: dove conviene investire in Europa Occidentale e nei Balcani?

L’Europa rappresenta senza dubbio uno dei migliori mercati dove investire sul mattone.

I posti che consentono di fare un ottimo investimento sono primariamente la Gran Bretagna e la Spagna.

Anche se negli ultimi periodi sta vivendo una situazione di transito per via della Brexit, la città di Londra si conferma anche per il 2020 uno dei migliori investimenti in ambito immobiliare.

Grazie alla politica di incentivazione, che ha dato una spinta proprio nei mesi prima della fine del 2019, il mercato immobiliare è riuscito a toccare una diminuzione di prezzi fino al 20%, destando l’attenzione proprio del ceto medio.

La capitale inglese è un centro economico, finanziario e culturale di estrema rilevanza, dove annualmente convogliano centinaia di migliaia tra studenti, lavoratori e sopratutto turisti, dunque è un terreno ideale per fare dei notevoli profitti.

Rispetto alla fredda Gran Bretagna, il mercato immobiliare spagnolo presenta dei caratteri diversi.

Il fatto che i prezzi delle case sono nettamente più contenuti, se confrontati con altre zone d’Europa, ha reso la penisola iberica uno dei posti di massima concentrazione per gli investimenti.

Le zone migliori della Spagna sono senza dubbio quelle in prossimità delle località balneari del sud, tuttavia negli ultimi tempi anche Madrid e l’Andalusia offrono ottime opportunità da non sottovalutare.

Per quanto riguarda la Germania, da qualche tempo si configura come un altro centro di rilevante importanza per quanto riguarda il mercato immobiliare.

Prestando attenzione alla città di Berlino, ciò che attrae maggiormente sono i costi delle abitazioni al metro quadro, non eccessivamente elevati, se si valuta il fatto che è una delle più importanti capitali europee ed è in grado di offrire delle importanti opportunità di lavoro.

Quello tedesco si configura come un investimento immobiliare differente rispetto a quello di altre parti d’Europa, infatti la maggior parte delle persone compra casa come “Kapitalanlage”ovvero come investimento con rendita, dunque i prezzi non si basano sulla legge di domanda ed offerta, quanto piuttosto seguono le aspettative di rialzo.

Paesaggi mediterranei, acque meravigliose e clima soleggiato: sono questi tre elementi che rendono la Grecia uno dei luoghi migliori per vivere.

Ma analizzando l’aspetto strettamente economico, è facile intuire che anche la penisola ellenica è un posto perfetto per effettuare degli investimenti immobiliari degni di nota.

Nonostante le passate fasi di crisi economica, negli ultimi anni il mercato immobiliare greco ha visto un nuovo momento di grande prosperità.

Uno dei posti migliori per pensare ad un possibile investimento è la capitale Atene, infatti solo nel 2018 ha contato una crescita del settore fino al 38% annuo.

Il trend positivo, ha senza dubbio ricevuto una notevole spinta anche dal grande flusso turistico, che ha reso la Grecia ed il suo arcipelago di isole, una delle mete più ambite in quanto culla di storia e cultura.

Tra i tantissimi centri dov’è possibile fare dei lauti investimenti, è importante prestare una particolare attenzione anche a Mykonos, località tra le più famose ed apprezzate di sempre, che grazie alla sua eco mediatica, esercita oramai un grade fascino presso gli investitori e non solo!

Un immobile a reddito in Svizzera rappresenta senza dubbio un investimento sicuro, in grado di garantire una rendita costante nel tempo.

Cuore di importanti interessi finanziari, la Svizzera è il posto perfetto per l’investimento su mattone con profitti positivi e costanti, ma il punto a sfavore di questo paradiso è il costo iniziale degli immobili che può risultare davvero elevato ed anche il carovita in loco non gioca a favore delle classi medie, tuttavia le città migliori per effettuare degli investimenti su mattone sono anzitutto Lugano, Berna e Zurigo.

Rivolgendo l’attenzione verso i Balcani, altro territorio che da pochi anni ha ripreso vigore sotto il profilo economico è proprio l’Albania.

Questa terra che è stata teatro fino a pochissimo tempo fa di scontri e disordini politici, oggi sta riacquistando una primaria importanza, data anche dalla notizia di un possibile ingresso nell’Unione Europea previsto per il 2020.

Le motivazioni che permettono di dire che l’Albania è un ottimo investimento nel ramo immobiliare sono molteplici: anzitutto la convenienza delle case è ciò che fa gola a tutti i plausibili investitori, ma anche la posizione strategica di città come Saranda e Tirana di certo gioca un punto a favore dello stato Albanese.

Il settore del turismo è in netto rialzo visto i panorami mozzafiato che regalano le località della costa, dunque in vista di un investimento immobiliare, l’Albania va tenuta in attenta considerazione.

Se si pensa all’Europa orientale, altra nazione che offre un buon tornaconto economico in ambito immobiliare è la Bulgaria.

Data la varietà di paesaggi, dalle montagne, alla campagna più rurale, fino alle città più alla moda, pensare ad un investimento del mattone in territorio bulgaro può risultare una scelta vincente per le proprie finanze.

Fino a qualche anno fa il mercato immobiliare, era disponibile solamente ad investimenti da parte di società presenti in loco, ma a seguito dell’entrata nell’UE oggi la situazione è nettamente cambiata.

Sicuramente le zone più richieste dal turismo sono quelle che si affacciano sulle coste del mar Nero comeBurgas, Varna e Sunny Beach, ma vista l’importanza raggiunta al livello universitario e culturale, anche le città interne sono particolarmente apprezzate.

Anche in questo caso, l’elemento che fa più gola è quello economico; infatti per prezzi nettamente contenuti si può investire in immobili davvero belli, dotati di tutti i migliori confort.

E’ bene tuttavia prestare attenzione in quanto alcune zone della Bulgaria non sono servite adeguatamente ed hanno linee di comunicazioni poco sviluppate, dunque investire in questi luoghi potrebbe rappresentare una mossa completamente sbagliata.

Anche la Romania è un centro di grandissimo interesse finanziario: grazie al notevole sviluppo ed alla crescita registrata negli ultimissimi anni, sta facendo suo lento ingresso all’interno della rosa dei migliori centri per un investimento sicuro.

Nella fattispecie il posto migliore dove investire, è la capitale Bucarest dove l’acquisto di immobili è conveniente, sia che ci si voglia andare a vivere, sia che si voglia farlo per investire, inoltre il costo della vita è decisamente più basso rispetto a molti altri paesi europei.

Investimenti immobiliari esteri in America: dove contiene investire in Nord America ed in America Latina?

Il sogno che condividono in molti è quello, di lasciare il vecchio continente per vivere nel nuovo mondo: gli Stati Uniti.

Terra di speranze ed opportunità, l’immenso stato federale USA offre delle ottime possibilità di investimento, specialmente per l’ambito del mercato del mattone.

L’economia americana è una delle più dinamiche ed attive dell’intero globo, e sicuramente il settore immobiliare è quello che offre un ventaglio maggiore di opportunità di rendita garantita.

Una delle città che assicura un ottimo tornaconto economico è senza dubbio New York: il prezzo di investimento iniziale non è tra i più economici, tuttavia è il posto migliore per una rendita sicura grazie alla sua dinamicità finanziaria.

Altra città dove investire negli USA è Miami; tante sono le ragioni che individuano la Florida come uno dei luoghi dove il mercato del mattone garantisce degli investimenti sicuri; uno dei primi è proprio il fattore dei tassi di interesse bassi, oltre che un buon approccio di negoziabilità e una domanda che è ancora latente.

Punto a favore di Miami è il suo appeal sotto il profilo turistico: ogni anno tanti stranieri decidono di trascorrere qualche giorno passeggiando tra le fantastiche vetrine della Lincoln Road, oppure prendendo il sole lungo le bianche spiagge.

Anche l’America Latina rappresenta un vero paradiso per coloro che sono alla ricerca di posti ideali per investimenti immobiliari profittevoli: due aree di grandi interesse sono infatti il Brasile e Santo Domingo.

Sicuramente è importante prestare una particolare attenzione per evitare di fare investimenti azzardati o perdere somme considerevoli di soldi, ma acquistare un immobile come investimento in questi due stati potrebbe risultare una mossa vincente per le proprie finanze.

Per quanto riguarda il Brasile, i costi delle abitazioni hanno avuto un notevole incremento rispetto ai primi anni del 2000, infatti il budget di partenza da considerare è tra gli 80000-100000€.

Le opzioni da tenere in considerazioni sono appartamenti nuovi o semi nuovi nelle zone a nord-est del paese, ma non bisogna disdegnare nemmeno i lotti o aree in costruzione.

La parte di Fortaleza è estremamente apprezzata dai turisti, dunque il mercato si presenta particolarmente adattato a fare degli ottimi profitti.

La Repubblica Dominicana offre degli scenari davvero unici al mondo: la città di Santo Domingo è la meta ideale per apprezzare fino in fondo la cultura locale e le bellezze del territorio, ma allo stesso tempo si presenta come uno dei migliori posti per fare degli investimenti con rendimenti ottimi.

Il settore immobiliare negli ultimi anni ha visto una notevole crescita, tanto che oramai da tempo gli investitori hanno messo gli occhi sull’isola visto la sua appetibilità economica.

Le zone che si affacciano sulla costa senza dubbio sono le preferite, in quanto si presentano meglio come strutture per ospitiate le migliaia di turisti che scelgono proprio Santo Domingo per passare le loro vacanze.

Gli immobili presenti nelle aree più interne hanno dei costi minori, ma anche una minore presa sui potenziali clienti, per questo sono l’investimento migliore per coloro che hanno intenzione di sfruttarlo per scopi personali.

Investimenti immobiliari in Africa e Asia: dove conviene investire?

Spiagge sabbiose e sole per circa 300 giorni l’anno: quale migliore cartolina per le Canarie?

Questo arcipelago di isole a largo della costa nord- occidentale dell’Africa, sono un’altra delle mete turistiche preferite degli ultimi anni.

La grande attenzione riservata a questo piccolo paradiso in terra, ha permesso a tantissimi investitori di fare grandi profitti, ed ancora oggi è uno dei mercati migliori per quanto riguarda il mattone.

Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife sono i centri che offrono le maggiori opportunità, dunque i luoghi di sicuri investimenti.

Per gli appassionati delle storie da mille ed una notte, nulla è meglio del Marocco e degli Emirati Arabi.

Marrakech e Casablanca sono dei centri di primaria importanza nel territorio marocchino: grazie all’aumento dei flussi turistici degli ultimi anni, esistono diverse motivazioni che spingono tanti investitori a guardare il Marocco come meta sotto il profilo immobiliare.

La tassazione agevolata, il rendimento elevato e fisso con la possibilità di rivalutazione dell’immobile ed infine i prezzi nettamente inferiori delle abitazioni, sono senza dubbio degli elementi che non possono essere trascurati se si è alla ricerca di facili profitti.

Invece quando si pensa al lusso, il pensiero vola immediatamente alla scintillante Dubai.

Grazie ad uno sfondo economico sempre in continua crescita ed espansione, questa favolosa città degli Emirati è molto popolare soprattutto per la compravendita immobiliare.

Gli hub migliori sono senza dubbio le nuove aree come Dubailand, Dubai Hills e Dubai Creek Harbour, ma non sono da sottovalutare nemmeno le aree periferiche in quanto particolarmente vantaggiose per l’ottima comunicazione con aeroporti ed arterie stradali.

I vantaggi di investimento a Dubai sono legati anzitutto alla ridotta pressione fiscale, ma anche alle strutture realizzate con materiali di primissima qualità; è importante tuttavia ricordare che il capitale iniziale di investimento richiesto è nettamente superiore rispetto ad altre aree del globo.

L’Egitto è unpaese di storia e mistero, elementi che contribuiscono a renderlo particolarmente attrattivo per i possibili investitori del mattone.

Nonostante le crisi politiche ed i disordini degli ultimi anni, il flusso turistico ha ripreso a pieno il suo vigore, attirato dalle bellezze e dal clima che solamente questo paese sa regalare.

La città di maggiore interesse è anzitutto Sharm El Sheik, ma da non sottovalutare anche tutti i centri presenti sulla riviera del Mar Rosso che presentano immobili sempre al sole a costi davvero convenienti.

Chi decide di puntare verso il sud est asiatico, non può affatto non prendere in considerazione la Thailandia.

Il contatto con la natura e la spiritualità sono le chiavi per comprendere e conoscere fino in fondo lo spirito di questa nazione, che vede nella città di Phuket il fulcro di tutto.

Le motivazioni che rendono questo territorio perfetto per un investimento sono molteplici: paesaggi naturali, ottimi flussi di turismo e prezzi assolutamente competitivi per il mercato immobiliare.

Spostando l’attenzione verso l’Africa, il Kenya è da considerarsi come una delle nazioni più interessanti del continente: grazie ai suoi paesaggi brulli e alla natura selvaggia, negli ultimi anni ha contato un netto incremento del turismo, destando l’attenzione anche di tantissimi investitori che hanno visto importanti opportunità in questo territorio.

Tra i luoghi dove l’investimento del mattone è più proficuo c’è senz’altro Malindi, Nairobi ed infine Mombasa, in quanto oltre ai panorami mozzafiato, i costi degli immobili sono davvero interessanti.