Inviti 18 Anni Fai da Te: idee originali e particolari per compleanno ragazzo o ragazza, frasi e consigli eleganti

È uno dei primi grandi eventi che genericamente ogni ragazzo ed ogni ragazza si trova ad affrontare: è il passaggio dall’età dell’infanzia a quello che ben presto sarà l’entrata nel mondo degli adulti e per questa ragione sempre più spesso i giovani cercano di festeggiare in maniera epica il loro diciottesimo compleanno.

Che sia una festa in casa con tutti i vostri amici o un grande evento con dj e fotografo, ogni festa dei diciotto anni merita di essere ricordata. Sebbene in questo periodo si debbano evitare gli assembramenti a causa dei provvedimenti presi dal nostro Paese per contrastare il Coronavirus, il Covid- 19, senza dubbio si può già iniziare a pensare a come recuperare la propria festa di compleanno una volta che questo periodo sarà terminato. Dopo aver immaginato il luogo e l’ora dell’evento, aver scelto di far partecipare un dj o un fotografo e, infine, aver approfondito l’aspetto legato alle bevande e al buffet del vostro party, sarà senza dubbio necessario pensare ad una modalità fresca e sbarazzina, idonea al tipo di festa che stiamo organizzando, per inviare gli inviti al party.

Adesso, quindi, scopriremo come studiare un modo perfetto per inviare i propri amici alla propria festa di compleanno per i 18 anni con degli inviti per i 18 anni fai da te: se è vero che “chi ben comincia è a metà dell’opera”, un invito originale renderà ancora più epica la vostra festa agli occhi dei vostri amici!

Vediamo quindi quali siano le idee più originali e particolari per creare degli inviti per i 18 anni fai da te sia per ragazzo che per ragazza e quali siano le frasi e i consigli eleganti da scrivere all’interno qualora fosse necessario.

Idee originali e particolari per biglietti di inviti al compleanno di 18 anni fai da te ragazzo o ragazza

Esistono davvero numerose idee per creare un bigliettino di invito alla festa organizzata per i propri 18 anni in maniera originale e particolare, sia che voi siate un ragazzo o che siate, invece, una ragazza. Un ruolo centrale, però, sarà rappresentato dal tema che si è scelto per organizzare la propria festa. Spesso, infatti, soprattutto per i propri 18 anni, alla festa in discoteca stardard, soprattutto ultimamente, viene preferito un party a tema grazie anche ai numerosi contenuti fruibili attraverso internet. Youtuber e instagrammer, infatti, cercano sempre di più di creare dei contenuti differenziati dagli altri e per farlo, per avere un party originale, spesso utilizzano dei temi affascinanti e modaioli come potrebbe essere il richiamo ad un festival hippie come il Coachella o quello a tema Hollywood, ma anche l’astrologia, un’epoca diversa come gli anni Venti o gli anni Cinquanta fino all’idea della tecnologia vintage. Ovviamente anche il bigliettino correlato è da creare in base alle peculiarità del tema scelta. Prendendo l’ultimo citato, magari gli anni Novanta che negli ultimi anni, grazie anche a numerosissime serie TV, sono tornati a coglierci con nostalgia, si potrebbe pensare ad un bigliettino originale creato ad hoc per l’occasione.

Volendo rimanere nelle forme classiche, ad esempio in quella di un rettangolo, si può pensare a riprodurre un game boy, l’antenato, per i giovani diciottenni che non lo sapessero, del Nintendo DS e della PSP, cioè Play Station Portatile. Qualora si avesse non molto tempo a disposizione, troppi amici da invitare e una scarsa capacità di manifattura, si potrà pensare di fare lo scheletro del nostro invito graficamente al computer, utilizzando la forma e le caratteristiche dell’oggetto partendo da una fotografia ad esempio. A questo punto, sarà d’obbligo approfittare delle vostre abilità grafiche per poter scrivere, sfruttando la possibilità di utilizzare un font per la scrittura idoneo all’oggetto e all’epoca di cui stiamo parlando, all’interno dello schermo del game boy il nome e l’età del festeggiato; la data, il luogo e l’ora dell’evento e, soprattutto, indicare l’eventuale necessità di una risposta. Questa richiesta potrà essere arginata comunque dalla creazione di un evento su facebook al quale ogni individuo potrà semplicemente rispondere scegliendo uno dei due tasti fra “parteciperò” e “non parteciperò” dopo che il festeggiato avrà nuovamente richiesto di non rispondere con la terza opzione, cioè il tasto “mi interessa”. Allo stesso modo, se più che appassionati di grafica amate creare dei montaggi video, potrete pensare di sostituire del tutto al bigliettino cartaceo di invito, la creazione di un evento su Facebook e, magari, inserire nella descrizione di esso un video apposito in cui invitiate di persona o tramite un montaggio divertente e organizzato seguendo il vostro tema del party, tutti i vostri amici più cari.

Se, invece, siete spinti ad un’altra epoca, vi basterà individuare un altro oggetto, tipico degli anni in cui volete ambientare la vostra festa per il vostro diciottesimo compleanno: un giradischi o un disco vintage decidendo di tagliare un cerchio su carta nera, ad esempio, mentre con un modello di automobile di epoca, potreste indicare un altro decennio a vostra scelta.

Un’altra idea divertente, nel caso in cui abbiate scelto il tema dell’astrologia, che tendenzialmente in genere appassiona di più le ragazze che non i ragazzi, è quella di creare dei bigliettini di invito per il proprio diciottesimo compleanno, personalizzati per ogni invitato. Basterebbe, ad esempio, creare un bigliettino con una bustina neri a cui applicare, o disegnare con una matita bianca, icone e simboli tipici legati all’astrologia e utilizzare il foglietto da inserire da entrambe le facce. In una delle due facce, la prima che si sarà in grado di vedere nel momento in cui verrà estratto il bigliettino di invito, ovviamente, si dovranno scrivere tutte le informazioni della festa come il nome della festeggiata e l’età che compirà nel giorno della festa o, comunque, intorno alla data del party; il luogo, l’ora e la data della festa e, infine, se è necessario, anche se dovrebbe essere buona regola per tutti senza il bisogno di doverlo specificare all’interno dell’invito, richiedere una conferma sul fatto che si parteciperà o meno al party. Nell’altra, invece, potrebbe essere carino e originale disegnare un simbolo che possa richiamare il segno zodiacale del vostro invitato, un breve testo con le caratteristiche del segno o, se gli amici che invitate sono davvero molto stretti, anche il quadro astrale completo o il disegno della luna.

Se, infine, il party che si sta organizzando ha come tema il festival del Coachella o, in una immagine più ampia, l’idea di un acchiappasogni vero che però possa contenere fra le sue piume una di carta che includa le specifiche della festa è davvero favolosa: in molte regioni è uso e costume confezionare anche delle bomboniere per il proprio compleanno dei diciotto anni e in questa maniera si potrebbe pensare a eludere la creazione di queste ultime con un invito più articolato in grado di poter ottemperare ad entrambi i ruoli.

Party elegante? Le frasi e i consigli giusti da scrivere in un biglietto di invito per una festa di 18 anni elegante

Le feste di compleanno, per il vostro diciottesimo compleanno come per qualsiasi altro, quando sono di taglio particolarmente elegante, devono senza dubbio assumere un altro tono. Via il divertimento e i disegni sbarazzini: si fa largo ad eventi di Facebook particolarmente standard, al massimo con una grafica lineare e minimalista curata nel dettaglio ma non eccessivamente colorata o stravagante, e bigliettini di invito alla festa di compleanno semplici e lineari, dotati di bustina propria e talvolta correlati da un laccetto per estrarli.

Per questo genere di festa si consiglia, naturalmente, di pensare a frasi che possano essere delle vere e proprie guide per rispettare l’atmosfera e l’ambiente in cui avverrà l’evento. Spesso, in questi casi, sarà necessario che il festeggiato indichi un dress code particolare che ogni invitato dovrà seguire per non provocare dispiacere allo stesso festeggiato, evitare le occhiate malevoli degli altri invitati e soprattutto per dimostrarsi una persona rispettosa dell’ambiente e di chiunque la circondi. Talvolta, infatti, in questo genere di party sono richiesti giacca e cravatta, nei casi più estremi smoking, per gli uomini e abito lungo per le donne: attenzione, però, perché ciò non significa che il vestito lungo potrà essere di un altro stile, ad esempio uno stile etnico e più sbarazzino, ma che l’invitata in questione dovrà fare attenzione a scegliere il modello che più si addice all’occasione.

Una ulteriore postilla che non dovrebbe mai mancare in ciascun bigliettino di invito alle feste, che siano organizzate per un diciottesimo compleanno o meno, è la richiesta di RSVP, che è l’anagramma dell’espressione francese répondez, s’il vous plaît che possiamo tradurre in lingua italiana con “rispondi per favore”. Sebbene, come abbiamo visto in precedenza, la buona educazione richieda che ciò vada sempre effettuato a prescindere dal tipo e dal tono che tale occasione ha, è necessario che nei biglietti di invito alle feste più eleganti, così come anche negli eventi che vengono creati su Facebook proprio in occasione delle feste dei diciottesimi compleanni, essa sia presente: avere un’idea di ciò che sarà il numero dei partecipanti, infatti, sarà necessario per comprendere le necessità e i bisogni degli invitati.