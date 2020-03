Inviti Matrimonio Fai da Te: idee eleganti e originali online da stampare, cosa scrivere, tema mare, pizzo e vintage

Quando c’è un matrimonio in vista improvvisamente scatta la corsa alla preparazione generale dell’evento. Accanto all’organizzazione classica, come la scelta della location, del pranzo, della cena, e via discorrendo, non possono mancare di certo gli inviti per il matrimonio. Amici, parenti, conoscenti oltre ad essere semplici invitati rappresentano il corpo della cerimonia, trasformando l’evento sacro in una vera e propria festa indimenticabile. Quando due persone sono promesse si attivano tutta una serie di dinamiche di cui i due sposi non verranno mai a conoscenza, se non nel momento stesso dopo aver pronunciato il “sì”. Perciò sì, organizzare il proprio matrimonio è sicuramente una delle cose più belle in assoluto, dove non ci si lascia sfuggire il minimo dettaglio affinché tutto sia rigorosamente perfetto. Ma c’è una cosa, ormai dato di fatto oggettivo, che rende davvero speciale il matrimonio: sono proprio quegli amici, quei parenti e tutti quei conoscenti che con la loro presenza trasformano il matrimonio nel vostro matrimonio. Il tocco di personalità, ancora una volta, è l’ingrediente segreto, la miscela perfetta affinché siano delle nozze indimenticabili. E se gli invitati hanno un ruolo importante, altrettanto importante sarà la preparazione dei loro inviti al matrimonio.

Molte persone, piuttosto che cercare dei bei biglietti in negozi o rivolgersi a persone competenti, preferiscono crearseli da soli, dando sfogo alla propria ispirazione creativa per rendere ancora più personalizzato l’evento. Per andare incontro a queste persone, abbiamo raccolto qui di seguito alcune idee per gli inviti di matrimonio fai da te.

Idee per inviti di matrimonio online da stampare

Fare degli inviti di matrimonio è un vero e proprio progetto, che richiede una decisa organizzazione del materiale e del tempo necessario per assemblare il tutto. Ma prima ancora di qualsiasi creazione è necessario il seme che dà vita a tutto questo: l’idea.

A pensarci, di idee per inviti di matrimonio ce ne sono tantissime, soprattutto online, dove tante persone hanno contribuito a rendere il web un luogo dove confrontare i propri pensieri, arricchendoli con sempre qualche nuovo dettaglio. Vediamo perciò come cercare la giusta idea e realizzare il progetto.

Partiamo dai template online. Su internet ci sono tantissimi modelli di partecipazione per i matrimoni e che intercettano un po’ il gusto di tutti. Canva o Vanydesign , sono due esempi di tutti quei siti che propongono tantissime idee originali ed eleganti per le partecipazioni.

Ci sono template per inviti di matrimonio minimal, che vogliono esprimere l’eleganza attraverso un gusto semplice, puntando su un’efficacia espressiva a partire dagli spazi bianchi e neutri: pensiamo perciò ad un invito su carta bianca, crema o celeste, dove ampio spazio è dato al colore, senza troppe decorazioni.

Oppure inviti di matrimonio fantasiosi, elaborati a tema o su una specifica ricerca del dettaglio che può essere un colore spiccato, una decorazione stilizzata oppure un’immagine.

Insomma, scelto il template che rispecchia la natura dell’evento e della coppia si può procedere con il download del file. Molti siti web consentono di editare l’invito online modificando i colori, il carattere, aggiungere o rimuovere determinati elementi dell’impaginazione di default, che possono più o meno assecondare il gusto soggettivo.

Modificato il file, non resta poi che scaricarlo sul computer dove sarà possibile stampare. A questo punto si torna alla fase pre-progettuale: quale carta usare per stampare gli inviti da matrimonio?

Per rendere ottimale la consistenza dell’invito è necessario ricorrere ad una grammatura della carta che vada da 100 a 200 grammi, cosicché sia spessa abbastanza da sopportare il processo di stampa e di lavorazione, nonché il suo utilizzo.

Una volta stampato l’invito subentra la fase di lavorazione superficiale, ovvero, come decorare l’invito da matrimonio con corredi esterni, che siano fiocchi, fili o buste, che possano rendere ancora più personalizzato l’invito di matrimonio.

Bisogna perciò armarsi di taglierino e righello per avere una maggiore precisione in eventuali incisioni e perforazioni. Attenzione, non è detto che sia obbligatorio. Molte persone preferiscono un contorno frastagliato piuttosto che netto, per dare un’idea di manualità e del fai da te, come nelle pergamene antiche.

Ma in fondo ci si può sbizzarrire e mescolare gli stili: ad esempio, se si opta per un tamplate minimal, di colore bianco e senza decorazioni, si può contrastare la classicità dell’invito aggiungendo un supporto di carta sottostante, optando per un colore che faccia contrasto o che ben si intoni con l’invito, e giocare anche con le forme.

Cosa scrivere nelle partecipazioni di matrimonio fai da te?

Venendo al cuore del messaggio è facile incappare nel blocco dello scrittore, non sapendo cosa scrivere negli inviti di matrimonio fai da te. E anche qui si dividono due scuole di pensiero, quello classico e quello più barocco.

In una partecipazione di nozze “classica” non si dà troppo spazio a contenuti extra, e si predilige per esso un testo conciso e informativo. Si scriverà perciò un testo del tipo:

“La famiglia-nome dell’invitato è invitata a celebrare le nozze dei promessi-nome degli sposi presso la Chiesa-indirizzo, alle ore-orario. A seguire, avranno luogo i festeggiamenti presso il ristorante-nome del ristorante all’indirizzo-indirizzo festeggiamenti”.

Questa è solo la struttura classica che può essere più o meno modificata sia nei contenuti, aggiungendo maggiori informazioni, sia nella forma stessa, aggiungendo delle frasi o delle parole o, addirittura, una diversa intonazione.

Accanto alla versione classica, troviamo una versione più “barocca” ovvero che si esprime mediante una ricchezza di contenuti. Si può pensare l’invito di matrimonio anche come un modo per dire qualcosa di più sulla coppia o sulla natura dell’evento, aggiungendo un particolare contenuto.

Possono esserci delle immagini stilizzate ma anche vere e proprie fotografie degli sposi: anche qui, se si opta per una foto classica si trasmetterà l’idea della profondità del loro amore; se si opta per una foto buffa, si trasmetterà un messaggio di divertimento.

Oppure nello scrivere gli inviti di matrimonio si può pensare, infine, di inserire una citazione o aforismi romantici che rappresentino la storia d’amore della coppia: si pensi a tutte le canzoni, film, poesie o detti che si hanno a disposizione. E non solo romantici: possono esserci frasi inerenti anche sotto un profilo spirituale, filosofico o umoristico.

Inviti matrimonio tema mare: idee fai-da-te

Il tema marino ben si presta agli inviti di matrimonio perché, nella sua semplicità, sprigiona un’estetica piacevole e allusiva. Pensiamo a tutti quei matrimoni che vengono celebrati in riva al mare o in località marittime, dove una partecipazione di nozze a tema mare introduce l’invitato nella scenografia, già a partire dal messaggio.

Il mare è un tema che può essere richiamato innanzitutto nella forma, ad esempio scegliendo una carta di colore blu, bianca o azzurra. Si può pensare ad una busta a righe marinaresche oppure ad una carta ricamata che richiama le alghe marine.

Ma anche nel contenuto l’invito può alludere al mare, aggiungendo dei nodi da marinaio, delle piccole ancore, stelle marine oppure conchiglie. Insomma, il mare fornisce tantissime idee per decorare un invito di matrimonio marino.

Inviti matrimonio di pizzo fai-da-te

Il pizzo è un manufatto ornamentale che non passerà mai di moda, è in grado di veicolare tantissimi significati, a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Gli inviti di matrimonio di pizzo possono esprimere idea romantica di stile e sensualità.

Comprando una stoffa di pizzo o creando da zero il materiale, si possono corredare gli inviti facendo un delicato lavoro di collage. Ancora una volta si possono optare per colori neutri, rimanendo all’interno di un’estetica fresca e genuina, oppure abbinando al pizzo un colore più accattivante.

Non per forza il pizzo deve richiamare un’idea sensuale ed elegante: anche lo stile shabby utilizza il pizzo per comunicare, però, l’idea artigianale di home-made.

Per ottenere un invito shabby è opportuno ricorrere a colori come il bianco e il marroncino naturale.

Inviti matrimonio fai-da-te vintage: le idee più originali

Stile immortale è proprio il vintage che, nonostante l’accezione del termine, è sempre di moda. Non solo è trendy, ma si presta benissimo ad un lavoro fai da te. Per realizzare inviti vintage per il matrimonio è necessario, come per lo shabby, ricorrere a materiali rustici. Non tanto per comunicare un’idea di naturalità, ma piuttosto per far tornare indietro nel tempo.

Si utilizzerà un tipo di carta retrò marroncina, giocando su un’estetica antica, come una carta vecchia e un po’ sgualcita. È la carta tipica di vecchie lettere oppure di quei libri delle grandi esplorazioni del passato. E a proposito, utilizzare vecchie mappe geografiche o altri simboli vintage può restituire un bellissimo effetto invecchiato.

Particolare attenzione va centrata sul tratto: come in una vecchia lettera, non ci si può aspettare un testo e un carattere che richiamano il mondo di oggi. Sarà sufficiente usare un effetto matita o un tratto leggero e fino di penna, sia per il testo che per eventuali illustrazioni.

Quanto al contenuto, si può giocare anche qui con il pizzo, rimanendo in tonalità marrone-crema così da dare l’idea del passato, e si può aggiungere qualche connotato alla rilegatura, ad esempio, sostituendo un normale filo di seta con uno spago grezzo dal colore naturale che richiami l’estetica di una volta.