iOS 15 iPhone: novità, data di uscita, beta pubblica, come fare il download

IOS, il sistema operativo ideato da Apple per i suoi prodotti (iPhone, iPod, iPad) è arrivato alla sua 15ma versione. Come annunciato lo scorso 7 giugno durante la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2021, la conferenza annuale di Apple Inc. tenutasi, come di consueto, in California, è di prossima uscita la nuovissima versione del sistema operativo per iPhone, iOS 15, la quale si preannuncia carica di sorprese e novità interessanti. Vediamo in dettaglio quali sono le novità del nuovo iOS 15, la data di uscita, la versione beta pubblica e come effettuare il download.

Tutte le novità del nuovo iOS 15 per iPhone

Come si apprende dagli stessi canali ufficiali della Apple, le novità di iOS 15 sono davvero molte.

Il primo importante aggiornamento riguarda FaceTime, l’applicativo per chiamate e videochiamate in dotazione ai dispositivi Apple. Il nuovo sistema operativo iOS 15 supporta l’innovativa tecnologia dell’audio spaziale mediante la quale le conversazioni risultano ancora più naturali. L’audio infatti sembrerà provenire dallo stesso punto dal quale l’interlocutore compare sullo schermo e, grazie all’ultima tecnologia del microfono interno, la voce risulterà completamente isolata dai rumori di fondo. Applicando poi i progressi effettuati nel campo della tecnologia per immagini, anche FaceTime si arricchisce di un’eccellente risoluzione per le immagini delle videochiamate: grazie all’opzione Ritratto si potrà infatti sfocare lo sfondo e mettere in risalto solamente la propria immagine al fine di eliminare le distrazioni e gli sfondi inadeguati durante le conversazioni. Le chiamate effettuate tramite FaceTime non saranno più un’esclusiva dei dispositivi Apple, ma si potranno condividere a terze parti attraverso gli strumenti Messaggi, Mail e Calendari, sempre sotto la garanzia della sicurezza criptografica end-to-end che tutela la privacy delle conversazioni. Una rinnovata griglia, consentirà poi di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo, ottenendo una visuale nitida e cristallina di tutti i partecipanti. Infine, mediante la funzione SharePlay sarà possibile, durante le conversazioni, condividere le stesse esperienze con gli interlocutori, come: guardare film, episodi di serie tv, condividere lo stesso schermo e, addirittura, trasmettere canzoni musicali in riproduzione sulla piattaforma Apple Music.

Un’altra importante novità introdotta da iOS 15 è quella degli strumenti per la concentrazione che inducono l’utente a ridurre le distrazioni e a focalizzare l’attenzione. Questo risultato si può ottenere:

personalizzando manualmente le funzioni del telefono, attraverso l’impostazione di widget specifici;

lasciando che il dispositivo, dotato di intelligenza on-device , suggerisca quali siano i contatti o le applicazioni che possono inoltrare le notifiche al dispositivo.

Nel secondo caso, il telefono effettua la selezione dei contatti e delle applicazioni analizzando le abitudini d’uso del dispositivo da parte del suo proprietario, individuando, ad esempio, quali sono i momenti di lavoro, quelli del relax o quelli che precedono il momento del riposo notturno. Quando la modalità Concentrazione entra in funzione, semplicemente viene inviata una notifica al mittente che viene così informato della momentanea irreperibilità del contatto.

Un’altra esperienza nettamente migliorata da iOS 15 è quella delle notifiche. Le notifiche sono state completamente riviste: adesso mostrano la foto del contatto, per una maggiore immediatezza di identificazione al momento della ricezione della notifica. Sfruttando ancora l’intelligenza on-device e l’interazione dell’utente con i contatti e le app, le notifiche non vengono più mostrate indistintamente, ma in base alla loro priorità; in questo modo, le notifiche urgenti vengono recapitate immediatamente mentre quelle meno importanti sono raggruppate in un thread e mostrate solamente in alcuni momenti riepilogativi della giornata (la mattina o la sera, ad esempio).

Sul fronte della comunicazione, grazie alla tecnologia on-device è possibile sfruttare la funzione Testo live per identificare un testo scritto a mano oppure un numero di telefono su un’insegna e, sullo stesso principio, sfruttando le potenzialità della fotocamera e della funzione Visual Look Up, si possono reperire facilmente informazioni su opere d’arte, siti archeologici, fiori, razze di animali e libri.

Infine, la funzionalità più manifestamente rinnovata è la funzione Maps di Google. Il dichiarato intento del nuovo sistema operativo iOS 15 è quello di voler dare vita alla migliore mappa del mondo e forse un po’ ci è riuscito.

Infatti, con la rinnovata funzionalità di Maps, l’utente ha a disposizione informazioni su quartieri, strade ed edifici, sull’altitudine e sul percorso migliore da praticare, comprendente: rinnovati simboli, etichette e segnaposti personalizzati. Durante l’esperienza di navigazione sarà inoltre consentito immergersi in una realtà tridimensionale tale da ridurre al minimo le possibilità di errore e, per i percorsi a piedi, sarà sufficiente spostare il telefono all’altezza della propria visuale per usufruire della realtà aumentata del percorso da effettuare.

Insomma, navigare con il nuovo Google Maps di iOS 15 sarà come esplorare letteralmente un nuovo mondo!

iOS 15: data di uscita e beta pubblica per iPhone

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di uscita del nuovo sistema operativo, ma l’appuntamento previsto per il lancio del nuovo iOS 15 dovrebbe essere previsto per il prossimo autunno, all’incirca intorno alla metà di settembre, come è già accaduto in passato per le novità di Apple.

Quindi, occorrerà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter vedere all’opera le nuove funzionalità introdotte da iOS 15.

Tuttavia, per i più impazienti, che desiderano provare subito le nuove funzioni, è disponibile proprio in questo periodo una versione beta pubblica che simula in tutto e per tutto la versione definitiva del sistema operativo che uscirà tra qualche mese. Ricordiamo che la versione beta pubblica è completamente gratuita, tuttavia potrebbe non essere ancora disponibile in tutti i Paesi, poiché si tratta di una demo molto recente e non ancora completamente distribuita. Infine, le novità vengono rilasciate un po’ alla volta e non tutte insieme, quindi non sarà possibile testare nello stesso momento tutte le funzionalità del rinnovato iOS 15, ma occorrerà aggiornare periodicamente la versione Beta.

Beta pubblica iOS 15 iPhone: come effettuare il download

Prima di scaricare la versione beta – e in generale prima di scaricare qualsiasi aggiornamento sul vostro telefono – consigliamo di effettuare un backup completo dei dati personali al fine di salvaguardare le informazioni e il contenuto del vostro telefono da eventuali anomalie causate dal nuovo sistema operativo che, pur essendo un simulatore della versione ufficiale, è pur sempre una demo e potrebbe presentare delle imperfezioni.

Per prima cosa occorre accertare che il dispositivo mobile sul quale si vuole scaricare la versione beta pubblica sia compatibile con iOS 15, pertanto dovrete assicurarvi che il vostro modello di iPhone rientri tra i seguenti:

iPhone 11-13 (sia nelle versioni base sia nelle versioni Pro );

iPhone ‌ XS e XS Max ;

iPhone XR ;

iPhone ‌ X ;

iPhone ‌ 7 e 8 (sia nelle versioni base sia nelle versioni Plus );

iPhone ‌ 6S e 6S Plus ;

iPhone SE‌ (prima e seconda generazione).

Successivamente è necessario creare un profilo per la configurazione, aprendo Safari, il motore di ricerca di Apple e cercando la pagina Apple Developer sulla quale è a disposizione il software Beta. Per accedere ad Apple Developer occorre inserire il proprio User ID Apple, che di solito viene generato in fase di registrazione del proprio iPhone, per accedere a tutti i prodotti Apple. Una volta effettuato l’accesso e seguita la procedura guidata (completamente in inglese), potrete finalmente provare la nuova esperienza iOS 15 anche sul vostro iPhone.