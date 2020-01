Iron Ball: opinioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Esiste sul mercato un pratico strumento in grado di far risparmiare del tempo prezioso per quanto riguarda lo stiraggio dei vestiti: ci riferiamo, nello specifico, ad Iron Ball, una pratica palla stira tutto che può essere tranquillamente inserita all’interno del vano della lavatrice. Questo prodotto è stato realizzato con il chiaro obiettivo di facilitare e semplificare la stiratura degli indumenti, che spesso e volentieri escono molto stropicciati dall’asciugatrice.

Questo strumento, in poche parole, consente di stirare qualsiasi cosa e, inoltre, tende a non macchiare assolutamente gli abiti. Quello che viene donato, invece, è un gradevole effetto stirato. Un prodotto pratico, utile, che fa risparmiare tempo e anche facile da utilizzare: tutto questo e tanto altro di più è Iron Ball, che può essere usato tranquillamente per qualsiasi asciugatrice. Non è infatti richiesto l’essere in possesso di un particolare modello: è un prodotto universale.

Come funziona Iron Ball: le istruzioni per l’uso

Una volta spiegate quelle che sono le caratteristiche principali del prodotto, andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio il suo funzionamento. Tutti, o quasi, abbiamo a casa una asciugatrice, un elettrodomestico molto utile soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione per quanto riguarda il bucato e l’asciugatura.

L’azienda NST ha deciso di ridurre ulteriormente i tempi, mettendo sul mercato un dispositivo decisamente utile e semplice da utilizzare, in quanto non si deve fare altro che aggiungerlo nel vano dell’asciugatrice. L’obiettivo, come abbiamo accennato in precedenza, è quello di ottenere dei capi sempre stirati: è questo, in poche parole, quello che è in grado di fare Iron Ball, un particolare dispositivo che si presenta con la forma di una sorta di palla con dei fori, al cui interno c’è un vano in dove deve essere inserita l’acqua. Questi fori che sono presenti sul prodotto servono in particolar modo per trasformare l’acqua in vapore, che viene successivamente rilasciato per far in modo che i capi risultino essere stirati. Iron Ball in pratica va a facilitare il bucato nell’asciugatrice.

Questo effetto stirato viene garantito soprattutto grazie al principio della fisica che riduce il valore ORP e la tensione superficiale dell’acqua, andando in questo modo ad accelerare l’asciugatura dei vestiti. Un’altra caratteristica importate del prodotto è quella relativa alle sue dimensioni, che sono decisamente contenute, considerato che non occupa molto spazio all’interno dell’asciugatrice: questa palla, infatti, è grande solamente 8,25 centimetri.

Facile da usare e riutilizzabili in più di una occasione, il prodotto usa il vapore per ridurre le pieghe e le rughe degli indumenti, ammorbidisce i vestiti e riduce la staticità del tessuto morbido: sono queste altre caratteristiche importanti che possiede questo dispositivo.

Ma come si utilizza questo prodotto? Come detto, usare Iron Ball è molto semplice: per prima cosa, si deve inserire l’acqua all’interno della palla. Successivamente, si deve andare a mettere il dispositivo all’interno dell’asciugatrice e poi… ilgioco è fatto! Non si deve fare altro che ritirare gli indumenti dall’asciugatrice già belli stirati, senza alcuna piega.

Prima di essere diffuso sul mercato, Iron Ball è stato sottoposto ad una serie di test, dai quali è risultato che il prodotto non presenta alcun genere di effetto collaterale o controindicazione. In ogni caso, si consiglia di utilizzare il dispositivo solamente nel modo in cui viene indicato sulla confezione e non con metodi fai da te.

Questa comoda palla stira tutto permette di risparmiare tempo e molte energie, dando anche la possibilità di evitare il fastidio di dover stirare ogni singolo indumento: si tratta di qualcosa di molto interessante, soprattutto in estate, quando le condizioni atmosferiche non sono esattamente le migliori per stirare per via del fastidioso caldo afoso.

Un altro aspetto molto importante di questo prodotto è che è interamente ecologico e non presenta alcun tipo di agente chimico: un dispositivo del tutto naturale assolutamente non inquinante, in grado, tra le altre cose, di stirare gli indumenti meglio di quanto non faccia un ferro da stiro.

Ma non è l’unico vantaggio che viene garantito dal prodotto: in primo luogo, permette di risparmiare non solo tempo, ma anche elettricità. Ma non solo: è in grado di accelerare la velocità con cui i vestiti si asciugano ed inoltre è anche deelettrostatico: non è nemmeno necessario utilizzare ammorbidenti, altro elemento che evita un possibile inquinamento chimico. I vestiti che escono dall’asciugatrice in cui è inserita la pallina sono del tutto lisci: in questo modo, non è più necessario stirare e dunque si può fare a meno del ferro da stiro.

Ultimo, ma non meno importante aspetto importante di questo prodotto, è la sua durata, così lunga da poter essere riutilizzato in più di una occasione.

Opinioni Iron Ball: funziona davvero o è una truffa?

Arrivati a questo punto una domanda può sorgere spontanea: questo prodotto funziona realmente oppure si tratta di una truffa? Per rispondere a questo quesito, la soluzione migliore è quella di andare a leggere le tante recensioni che sono presenti sul web, scritte da persone che hanno avuto la possibilità di tastare e provare il dispositivo.

Partiamo dal parere di una ragazza, la quale rivela senza ombra di dubbio che il prodotto funziona realmente. La donna, però, ammette che inizialmente era abbastanza scettica, ma ha cambiato idea quando ha acquistato l’articolo. Secondo la sua opinione, però, a volta la palla si va ad incastrare nelle maniche oppure nelle gambe dei pantaloni: per questa ragione, può capitare di dover andare alla ricerca del prodotto, disperso tra gli indumenti. Ma nonostante questo piccolo inconveniente, vale assolutamente la pena acquistarlo.

Dello stesso parere anche un’altra signora, che sottolinea in particolar modo che la palla non fa assolutamente rumore, come invece le è capitato di sentire quando ha usato prodotti simili. La signora, però, sottolinea che deve fare attenzione al suo cane, in quanto capita che si impossessi del prodotto perché assomiglia ad un giocattolo per animali dome.

In un’altra recensione, una donna dichiara che si trova bene quando utilizza due palline contemporaneamente. La signora, infatti, spiega che ha eseguito diverse prove e ha notato che quando usa una sola palla i vestiti non escono ben stirati, mentre con due i risultati sono più che ottimi.

Concludiamo con la recensione di un’altra donna, la quale ammette che quando termina l’asciugatrice, per sicurezza e per rendere i capi ancora più perfetti, utilizza un ferro da stiro. La signora rivela che il tempo che ci impiega con il suo ferro da stiro per rendere i suoi vestiti più lisci è di meno rispetto a quando non usa le palline.

In ogni caso, in base alle ricerche che sono state effettuate, quasi 5000 casalinghe si sono dichiarate soddisfatte dell’acquisto effettuato.

Dove trovare Iron Ball: prezzo su Amazon e sul sito ufficiale

Ci sono ancora un paio di aspetti da prendere in considerazione nella valutazione di questo prodotto: quanto costa? Dove si può acquistare? Procediamo con ordine, partendo dal presupposto che questo articolo è spesso soggetto a delle brutte imitazioni: per questa ragione, per evitare di cadere in truffe, vi consigliamo di acquistare il dispositivo unicamente sul sito internet ufficiale. Da evitare assolutamente di acquistare le palline su siti cinesi o su portali di e-commerce, come Amazon oppure e-Bay: il rischio, infatti, è quello di incappare in prodotti che presentano nomi e funzionalità simile, ma che non garantiscono affatto gli stessi risultati.

Dunque, accedendo al sito internet ufficiale del prodotto si può procede con l’ordine dell’articolo. Come fare? una volta raggiunta la home page del portale si trova un modulo di registrazione, da compilare inserendo tutte le varie informazioni personali che vengono richieste, come ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, numero telefonico e così via. Nello stesso modulo è presente anche una sezione specifica, utile per far leggere delle note al corriere, come ad esempio il numero di citofono da digitare al momento della consegna.

Una volta compilato il modulo di registrazione, si deve aspettare la chiamata di un operatore, il quale confermerà l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Si può in un certo senso sfruttare la disponibilità di un professionista, andando a chiedere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

E il prezzo? Sul sito ufficiale si può acquistare il prodotto a poco meno di 50 euro (49,90 euro, per la precisione): a casa giungono due Iron Ball, che arriveranno tramite corriere. Si tratta di una offerta speciale, in quanto vengono fornite due palline al prezzo di una. Il pagamento e la spedizione sono altri due aspetti che sottolineano quanto si voglia andare incontro alle esigenze delle persone. La spedizione, infatti, è totalmente gratuita, mentre il pagamento può avvenire attraverso due modalità: in anticipo, tramite Paypal, Postepay, carta di credito oppure direttamente alla consegna in contanti al corriere. In ogni caso, viene garantita la massima e totale sicurezza. Solitamente il prodotto si riceve a casa nel giro di due o tre giorni lavorativi dal momento in cui viene effettuato l’ordine.

Infine, c’è un altro aspetto che sottolinea quanto questo articolo strizzi l’occhio i clienti: viene infatti proposta la garanzia soddisfatti o rimborsati. In poche parole, se qualcuno non fosse totalmente sicuro al 100% dell’acquisto effettuato, l’azienda rimborsa interamente i soldi che sono stati spesi. C’è però un’unica condizione da dover rispettare: il reso deve essere segnalato entro 14 giorni dalla data di acquisto.