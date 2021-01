Gli italiani e i giochi di carte in tempo di quarantena

L’Italia è sicuramente uno dei Paesi europei in cui i giochi di carte sono popolarissimi, ma la quarantena dovuta al virus Covid-19 ha portato numerose difficoltà con tanto di chiusura di pub, bar e dei vari locali in cui era possibile sedersi a giocare a briscola. Ma non solo.

Stando a quanto affermano i dati raccolti, nell’ultimo periodo nel bel Paese stanno diventano sempre più popolari anche degli altri giochi di carte. Basti pensare all’eterno poker che, pur essendo un gioco d’azzardo, fornisce comunque la possibilità di divertirsi, purché venga appreso adeguatamente. Il poker, che piaccia oppure no, è uno di quei giochi internazionali. Un gioco che in Italia è destinato a crescere e che qui può trovare del terreno fertile, vista e considerata non solo la sua fama, ma anche l’azzardo che è in grado di trasmettere.

Carte digitali: gli italiani hanno iniziato a giocare di più?

Essendo costretti a restare a casa e prendendo le misure di protezione dal virus, in molti hanno preso in considerazione la possibilità di immolarsi nelle partite a carte anche online. In effetti, la digitalizzazione è uno di quei processi che non hanno toccato soltanto il settore aziendale, ma che si sono riflessi anche su quello ludico e le carte da questo punto di vista non rappresentano che uno degli esempi più calzanti e facilmente individuabili.

Già oggi esistono tantissime piattaforme digitali su cui basta registrarsi per fare una partita briscola o a scopa. Certo, il fascino del gioco non sarà lo stesso, specialmente considerando che non si avrà la stessa atmosfera del gioco in un luogo, ma è comunque un ottimo modo per non perdere le proprie abilità.

Giocare a carte online: cosa serve?

Tutto ciò che serve per lanciarsi nel gioco online è possedere un device (computer, tablet o smartphone) connesso a internet. Successivamente basterà trovare una delle tante piattaforme online che offrano la possibilità di giocare a carte con le altre persone vogliose di trascorrere il tempo. Non servirà fare nient’altro che semplicemente giocare e divertirsi.

La questione è leggermente diversa per i giochi d’azzardo, ovvero per cui quelli in cui si devono rischiare dei soldi per vincerne una certa quantità. Anche su queste è possibile giocare ai giochi come il poker, ma bisogna scegliere con cura il sito al quale affidarsi per non restare vittima di truffe. Esso dev’essere professionale e operante da vario tempo (un esempio è rappresentato da Admiralyes), in quanto al giorno d’oggi è molto semplice incorrere in portali non autorizzati. Dopo di che, basterà seguire le istruzioni per iniziare a giocare con sistemi tecnologici all’avanguardia.